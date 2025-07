Slovenskí kanoisti majú za sebou vydarené ME. Sidová: Potláčala som eufóriu

BRATISLAVA. Slovenskí rýchlostní kanoisti priniesli z MEJ v Rumunsku štyri medaily, z toho jednu historickú zlatú v ženskom štvorkajaku na 500 metrov do 23 rokov.

„Ja som sa na to psychicky pripravila už vopred, pretože sme vedeli, že tie tri disciplíny budú finálové jazdy v jeden deň. Bola som na to nastavená a na každej trati som sa cítila dobre, takže som vedela, že mám šancu. Tenpocit eufórie po víťazstvách som dokázala potlačiť, necítila som ho tak silno ani po prvej, ani po druhej jazde.

Emócie som si udržala na uzde a s chladnou hlavou som šla od štartu k štartu. Bol to pre mňa náročný deň, ale mali sme medzi sebou dôveru — ony verili mne a ja im. Aj pri tom treťom, poslednom štarte som dokázala potlačiť únavu a vydať zo seba maximum. Vedela som, že sa na ne môžem spoľahnúť a ony na mňa,“ zhodnotila na utorkovej tlačovej konferencii Sidová.

Oproti vlaňajšku pridala dva cenné kovy, keďže na domácich ME23 brala „len“ bronz v K2 na 500 m s Bugárovou. Celkovo to bolo jej druhé zlato na vrcholnom podujatí a zároveň v tomto roku - výhru zaznamenala aj v máji na pretekoch SP v Poznani, taktiež v K2 s Bugárovou.

Kvalifikáciu absolvovala už vo štvrtok a pred finálovými jazdami tak mala dva dni voľna. „Som pretekársky typ, ktorý vie podať maximum práve na súťažiach. Každý človek to má inak, ale mne vyhovuje, keď je ten deň nabitý a mám viac štartov za sebou,“ zhodnotila Sidová pre TASR.

„Na K1-ke sa mi, bohužiaľ, nevydaril prvý záber tak, ako by som chcela, a tým som trocha stratila hneď na štarte. Dokázala som však zostať pokojná, sústredená a udržať si svoje tempo. Videla som, že maďarská pretekárka je predo mnou, ale nevystresovalo ma to a išla som si svoje.

V závere som ešte zrýchlila, začala ju doťahovať a som veľmi šťastná, že som to takto zvládla. Pre mňa osobne má toto striebro rovnakú hodnotu ako zlato, pretože som predbehla pretekárku, ktorá bola pred dvoma týždňami štvrtá na elitných pretekoch. Navyše je to olympijská disciplína, takže si to veľmi cením. Na K2-ke sme mali na trati v strede riasu, čo nás trochu spomalilo a potom sme rozmýšľali 'keby bolo keby'.

Aj tak sa nám však podaril veľmi pekný štart, dobre sme držali tempo a v závere sme zrýchľovali a sťahovali súperky. Bola to silná jazda a vidíme v sebe veľký potenciál do budúcna. Odchádzame motivované a s chuťou ďalej na sebe pracovať,“ dodala Sidová.

Bugár má momentálne z vrcholových podujatí päť cenných kovov (1-3-1) a jej maximom pred uplynulým šampionátom boli striebra z vlaňajších MS do 23 rokov v Bulharsku a MSJ 2022 v Szegede (obe K2, 500 m).

„Mám radosť z toho, že sme zo seba dokázali na K2 dostať maximum, aj napriek menšej prekážke, ktorá nás mohla stáť dobrý výsledok. Mohlo to dopadnúť úplne inak, ale zvládli sme to výborne. Mali sme skvelý štart, hneď sme vypálili dopredu a potom si držali tempo, na ktorom sme sa dohodli — také, v ktorom sa cítime pohodlne a vieme, že ho môžeme kedykoľvek zrýchliť.

Tempo sme si udržali a v závere sme ešte zrýchlili. V minulosti sme s tým trochu bojovali, že nám na konci chýbali sily alebo záverečný finiš, ale teraz sme to zvládli a máme z toho veľmi dobrý pocit,“ zhodnotila Bugár pre TASR.