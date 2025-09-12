Nič sa nezmenilo, vraví šéf. Rusi a Bielorusi majú zákaz na veľkých podujatiach aj naďalej

MS v atletike 2025, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
12. sep 2025
Zákaz bude platiť, kým sa neskončí vojna na Ukrajine.

TOKIO. Ruskí a bieloruskí športovci majú naďalej zákaz štartu na veľkých atletických podujatiach.

Pred štartom MS v Tokiu to potvrdil prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe.

Podľa šéfa strešného orgánu atletiky bude zákaz platiť, kým sa neskončí vojna na Ukrajine. „Potrebujeme mierové riešenie.

Nič sa nezmenilo. Ale úprimne dúfam, že sa niečo zmení a nielen pre atletiku, pretože je to neudržateľná situácia,“ citovala Coea agentúra DPA.

Rusko bolo z dôvodu systematického dopingu vylúčené z veľkých atletických šampionátov v novembri 2015. Krátko po zrušení tohto zákazu prišiel ďalší skrz inváziu na Ukrajinu.

Niekoľko ruských a bieloruských športovcov mohlo štartovať na vlaňajších OH v Paríži pod neutrálnym štatútom, ale iba v individuálnych športoch a za splnenia určených podmienok.

