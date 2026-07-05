O novom trénerovi Nemecka je rozhodnuté. Zažil úspešné pôsobenie v Liverpoole

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp (Autor: Fabrizio Romano)
Sportnet, TASR|5. júl 2026 o 12:00
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Detaily dlhodobého kontraktu sú stále predmetom diskusie.

Jürgen Klopp sa stane novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Informoval o tom v nedeľu na sociálnej sieti renomovaný novinár Fabrizio Romano, podľa ktorého 59-ročný kouč už súhlasil s prevzatím národného tímu.

Obe strany ešte rokujú o detailoch dlhodobého kontraktu, projekte i ukončení Kloppovho pôsobenia v skupine Red Bull.

Klopp má na lavičke Nemecka nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po šokujúcom vyradení reprezentácie v šestnásťfinále MS 2026 po prehre s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele.

Už v sobotu agentúra AFP informovala, že bývalý tréner Liverpoolu je pripravený prevziať reprezentáciu a rokovať s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB).

Klopp priznal, že má platný kontrakt s Red Bullom, no verí, že situáciu sa podarí vyriešiť. Naposledy trénersky viedol FC Liverpool v rokoch 2015-2024 a priviedol ho k anglickému titulu i triumfu v Lige majstrov. Predtým trénoval aj Borussiu Dortmund a Mainz. 

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