O novom trénerovi Nemecka je rozhodnuté. Zažil úspešné pôsobenie v Liverpoole

Jürgen Klopp sa stane novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Informoval o tom v nedeľu na sociálnej sieti renomovaný novinár Fabrizio Romano, podľa ktorého 59-ročný kouč už súhlasil s prevzatím národného tímu.
Obe strany ešte rokujú o detailoch dlhodobého kontraktu, projekte i ukončení Kloppovho pôsobenia v skupine Red Bull.
Klopp má na lavičke Nemecka nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po šokujúcom vyradení reprezentácie v šestnásťfinále MS 2026 po prehre s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele.
Už v sobotu agentúra AFP informovala, že bývalý tréner Liverpoolu je pripravený prevziať reprezentáciu a rokovať s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB).
Klopp priznal, že má platný kontrakt s Red Bullom, no verí, že situáciu sa podarí vyriešiť. Naposledy trénersky viedol FC Liverpool v rokoch 2015-2024 a priviedol ho k anglickému titulu i triumfu v Lige majstrov. Predtým trénoval aj Borussiu Dortmund a Mainz.