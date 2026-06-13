    Hrajú sa na Manchester City. Priemerné tímy by na MS nemali riskovať, myslí si Brit

    Julian Quinones strieľa gól v zápase Mexiko - Južná Afrika
    Julian Quinones strieľa gól v zápase Mexiko - Južná Afrika (Autor: TASR/AP)
    SITA|13. jún 2026 o 16:09
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    Trend budovania útokov od brankára nie je pre každého.

    Úvodné zápasy tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike priniesli nielen góly a emócie, ale aj starú futbalovú debatu.

    Má sa každý tím za každú cenu snažiť rozohrávať od vlastnej bránky, alebo by niektoré mužstvá mali zvoliť jednoduchší prístup?

    Britský futbalový publicista Ian King po otváracom zápase Mexika s Juhoafrickou republikou (2:0) upozornil na problém, ktorý je v modernom futbale čoraz viditeľnejší.

    Podľa neho sa mnohé priemerné reprezentácie snažia doslova kopírovať štýl špičkových európskych klubov, no často na to nemajú dostatočnú kvalitu hráčov.

    „Videli Manchester City a myslia si, že to vyzerá jednoducho. To však neznamená, že by to mali skúšať aj oni,“ poznamenal King.

    Práve prvý mexický gól bol podľa neho ukážkou takéhoto rizika. Juhoafričania sa pokúsili kombinovať pri vlastnej šestnástke, stratili loptu a súper ich okamžite potrestal. Situácia opäť otvorila otázku, či moderný futbal nie je niekedy až príliš posadnutý snahou hrať esteticky za každú cenu.

    VIDEO: Prvý gól Mexika v zápase s Južnou Afrikou

    Trend budovania útokov od brankára sa za posledné roky rozšíril prakticky do celého sveta. Tréneri sa snažia kontrolovať hru držaním lopty a minimalizovať dlhé nákopy.

    Problém nastáva v momente, keď mužstvo nemá technicky dostatočne vybavených obrancov či stredopoliarov.

    To, čo v podaní hráčov Manchestru City, Bayernu Mníchov či Paríža Saint-Germain vyzerá prirodzene, môže byť pre slabšie tímy cestou k lacným inkasovaným gólom.

    Majstrovstvá sveta navyše vytvárajú špecifické prostredie. Reprezentácie majú na tréning a nacvičovanie herných automatizmov výrazne menej času než kluby.

    Fanúšikovia sledujú zápas A-skupiny majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Českom.
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    Chyby v rozohrávke sa preto objavujú častejšie a bývajú drahšie. Na turnaji, kde môže jeden neúspešný zápas rozhodnúť o postupe či vyradení, býva pragmatizmus často cennejší než futbalová estetika.

    Kingov postreh tak nie je len kritikou Juhoafričanov. Je pripomienkou, že úspešný futbal nemusí vždy vyzerať ako hra elitných klubov.

    Svetové šampionáty v minulosti opakovane ukázali, že organizovanosť, disciplína a jednoduchosť dokážu poraziť aj technicky vyspelejšie mužstvá. A práve preto zostáva otázka aktuálna aj na MS 2026 - je lepšie hrať krásne, alebo účelne?

    Program MS vo futbale 2026 - 3. hrací deň

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Julian Quinones strieľa gól v zápase Mexiko - Južná Afrika
    Julian Quinones strieľa gól v zápase Mexiko - Južná Afrika
    Hrajú sa na Manchester City. Priemerné tímy by na MS nemali riskovať, myslí si Brit
    dnes 16:09|1
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    Domov»MS vo futbale 2026»Hrajú sa na Manchester City. Priemerné tímy by na MS nemali riskovať, myslí si Brit