S tykaním problém nemá. Mladý tréner mužov je slovenskou raritou

Skončil som pri doraste v Senci. Dostal som ponuky do dorastov iných klubov, no neprijal som ich.

To vôbec neriešime. S tykaním nemám problém, ale rešpekt musí byť. V kabíne nejde o to, či sa trénerovi vyká alebo nie. Prioritou je, aby ho všetci počúvali.

Úplne v pohode. Na prvom tréningu som sa s každým zoznámil a vysvetlil mu, čo chcem do klubu priniesť.

Mnohí chalani ani nevedeli, čo to je (smiech). Keď som im však pomôcky ukázal, pochopili, ako fungujú. A dnes ich využívajú bežne.

Do kabíny som doniesol masážne valce, posilňovacie gumy a ďalšie veci, ktoré sa využívajú ako prevencia proti zraneniam.

Prekvapilo vás niečo po príchode do piatej ligy mužov?

Zaujímavosťou je, že na jar budeme hrať až päť derby v okruhu desiatich kilometrov. Sú to zápasy proti Jelke, Zlatým Klasom, Čenkovciam, Janíkom a Lehniciam, na ktoré sa veľmi teším.

Na prvom tréningu sme mali cez dvadsať hráčov, z čoho mám nesmiernu radosť. Pár chalanov som do klubu priniesol aj ja, takže sa vytvorí zdravá konkurencia.

Hlavným cieľom je záchrana. Do Nového Života prichádzam preto, aby sa tu hrala piata liga aj o rok.

Po jeseni máte len šesť bodov a ste na 15. mieste tabuľky. Aké ambície si dávate do jarnej časti?

Zmenil som myslenie a naučil sa množstvo vecí. Spravil som si UEFA licenciu C, B a pokračovať budem áčkom.

Hrať nielen pre oko diváka, ale aj výsledky. Som rád, že konečne budem do hry môcť zakomponovať kus taktiky, čo pri deťoch možné nie je.

Treba však povedať, že aj na Slovensku máme skvelé akadémie. Spomeniem Žilinu, ktorá vychovala množstvo hráčov pre áčko. A to je práve najdôležitejší atribút, ktorý určuje kvalitu akadémie.

Nie, preto si to vážim. Každú jednu skúsenosť.

Trénovať v slávnom českom klube, to sa nepodarí každému.

Bol dobrý, ľudia si ho všimli a dostal sa do Žižkova, Liberca a neskôr Slavie Praha. Cesta je nevyspytateľná a vo futbale je možné všetko. Aj dostať sa z piatej ligy do prvej.

V Česku som mal česť spoznať sa s Davidom Holoubekom, ktorý so Spartou Praha zdolal slávny Inter Miláno. Priestor dáva mladým hráčom, čo mi nesmierne inklinuje.

A slovenský tréner?

Gergely Geri. Kouč, ktorý dokáže s taktikou divy. V súčasnom futbale je taktika nesmierne dôležitá, čo sa snažím svojim zverencom vštepovať aj ja.

Ak by som mohol ešte niekoho zo slovenských trénerov spomenúť, boli by to Adrián Guľa a Martin Ševela. S oboma som mal česť osobne sa stretnúť a podeliť sa o cenné rady. Absolvoval som viacero stáží doma aj vo svete.