Začali skromne, teraz majú 700 detí. Cieľom ich akadémie je priniesť Európu na východ Slovenska

O tom, ako začínali, aká je súčasnosť i o tom, čo plánujú do budúcnosti, sme sa porozprávali s jedným zo zakladateľov tohto unikátneho projektu DANIELOM ŠTULLEROM .

CFT Academy Slovakia je podporná organizácia, ktorá pôsobí vo viacerých kluboch, mestách a dedinách na východnom Slovensku a venuje sa deťom prioritne do 12 rokov. Momentálne máme okolo 700 detí. Mnoho ľudí chce mať v klube mužský futbal, dorastencov. Ale pre nás sú podstatné práve deti.

To obdobie, kedy sa potrebujú rozvíjať, trénovať, behať, zachytiť obdobie zlatého veku a vyťažiť z neho čo najviac. Snažíme sa budovať technické základy na Coerver futbalovej metóde, preto sú všetci naši tréneri pravidelnými účastníkmi kurzov.

To je najťažšia úloha nás zakladateľov. Nehľadáme bombových trénerov, ktorých nevieme napodobniť. My ich vychovávame a potom držíme palce v ich trénerskej kariére aj v iných kluboch. Za vzdelávaciu činnosť v akadémii je zodpovedný koordinátor Roman Kuzemka.

Teší nás, že tréneri, ktorí boli už dávnejšie na kurzoch, sa tiež aktívne zúčastňujú na školeniach pre nových trénerov. Taktické základy budujeme formou hernej inteligencie, ku ktorej máme spracovanú metodiku, aby to naši tréneri dokázali duplikovať.

Dnes sú problémom aj rozhodcovia. Ako chce CFT prispieť k riešeniu nedostatku arbitrov?

Najnovšie sme sa začali venovať aj rozhodcom a vznikol tak nový projekt Youth Referee. Ide o našich zverencov, ktorí možno nemali toľko talentu, ale futbal milujú, tak sme im ponúkli možnosť zlepšovať sa formou rozhodovania zápasov.

Nedávno sme zachytili na sociálnych sieťach tiež niečo podobné, a že dávali pásky rozhodcom podľa ich skúseností. Určite to zavedieme aj my, páči sa nám ten nápad a radi by sme ho podporili.