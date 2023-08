Pred pretekmi zívala, dávala si facky. Zlatá Forster na Čínu nikdy nezabudne

Aký bol ten beh, keď ste ho videli na veľkej obrazovke?

Keď som to videla, emócie vo mne znova začali vrieť. Na tieto momenty budem asi ešte veľmi dlho spomínať.

Svoj beh som videla len druhýkrát a mohla som teraz sledovať aj nejaké chyby...

A všimli ste si nejaké?

Boli tam chybičky, nebol to úplne čistý beh. Do dvoch alebo troch prekážok som zakopla. Trošku ma to rozladilo. Avšak bol to rýchly beh, technicky celkovo dobre zvládnutý, ale kontakt tam bol.

VIDEO: Viktória Forster počas tlačovej konferencie