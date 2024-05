VIDEO: Dostane dodatočný trest? Lotyš udrel rozhodcu, hneď sa mu ospravedlnil

V prvom zápase doviedli do predĺženia duel s Lotyšskom , v ktorom napokon prehrali 4:5.

Urobiť to zrejme nechcel. Trafiť chcel súperovho útočníka Grzegorza Pasiuta, ktorého rozhodca držal.

Incident opísal Abols takto: "Poľský hráč ma držal za dres, myslel som si, že je to stále on. Rozhodcovi som sa hneď ospravedlňoval, že to bola nešťastná náhoda."