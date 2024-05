Lotyši zaváhali proti outsiderovi, spasil ich gól najdrahšieho hráča slovenskej extraligy

MS v hokeji 2024 - skupina B

Pre Poliakov, ktorých vedie v pozícii hlavného trénera Slovák Róbert Kaláber, to bol prvý zápas po návrate do elitnej kategórie MS po 22 rokoch.

II. tretina:

Lotyši vstúpili do druhej časti ofenzívne a ich aktivita vyústila do strely Ansonsa a dorážky Mamčicsa - 1:1. Lotyšov mohol krátko na to poslať do vedenia Daugavinš.

Útočník Michaloviec však trafil konštrukciu bránky. Poliaci získali náskok späť v 29. minúte, keď Walegovej strele pomohol do bránky teč Mamčicsa 2:1.