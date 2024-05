Online hokej: USA - Nemecko na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného online prenosu.



Hráči Nemecka zvládli svoj úvodný zápas proti Slovensku. Nemci zvíťazili 6:4. Dnes majú proti sebe mimoriadne náročného súpera. Uvidíme či zopakujú výkon a dokážu zaskočiť favorita dnešného zápasu. Hokejisti USA podľahli v prvom zápase Švédom vo výbornom zápase 2:5.



Nominácia USA na MS



Brankári: Alex Lyon (Detroit Red Wings), Trey Augustine (Michigan State University/NCAA), Alex Nedjelkovic (Pittsburgh Penguins)



Obrancovia: Luke Hughes (New Jersey Devils),Jake Sanderson (Ottawa Senators), Alex Vlasic, Seth Jones (obaja Chicago Blackhawks), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets), Jeff Petry (Detroit Red Wings), Michael Kesselring (Arizona Coyotes), Matthew Kessel (St. Louis Blues)



Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Cole Caufield (Montreal Canadiens), Joel Farabee (Philadelphia Flyers), Johnny Gaudreau (Columbus Blue Jackets), Luke Kunin (San Jose Sharks), Shane Pinto, Brady Tkachuk (obaja Ottawa Senators), Trevor Zegras (Anaheim Ducks), Will Smith, Ryan Leonard (Boston College/NCAA), Brock Nelson (New York Islanders), Kevin Hayes (St. Louis Blues), Mikey Eyssimont (Tampa Bay Lightning)





Nominácia Nemecka na MS



Brankári: Tobias Ancicka (Köln), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Mathias Niederberger (Mnichov)



Obráncovia: Tobias Fohrler (Ambri-Piotta), Lukas Kälble (Mannheim), Jonas Müller (Berlín), Moritz Müller (Köln), Jonas Müller (Berlín), Maksymilian Szuber (Tucson Roadrunners), Colin Ugbekile (Iserlohn), Fabio Wagner (Ingolstadt), Kai Wissmann (Berlín)



Útočníci: Tobias Eder (Berlín), Alexander Ehl (Düsseldorf), Yasin Ehliz (Mnichov), Daniel Fischbuch (Mannheim), Dominik Kahun (Bern), Maximilian Kastner (Mnichov), Marc Michaelis (Zug), J. J. Peterka (Buffalo Sabres), Leo Pföderl (Berlín), Josh Samanski (Straubing), Wojciech Stachowiak (Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose Sharks), Frederik Tiffels (Berlín), Parker Tuomie (Straubing)