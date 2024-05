Poliaci si plnia sen. Niektorí fanúšikovia videli hokej prvý raz, vravel slovenský kouč

OSTRAVA. Aj pre nezainteresovaných fanúšikov to musel byť zážitok. Skvelá atmosféra, gólové hody, aj veľká dráma a prekvapenie.

Poľskí hokejisti sa po 22 rokoch vrátili medzi elitu a hneď vo svojom úvodnom zápase na MS v hokeji v Česku získali bod po prehre s Lotyšskom 4:5 po predĺžení.

Niektorým lotyšským hráčom sa dva body málili.

"Tento zápas sme museli vyhrať. Sme radi, že sa nám to podarilo, no musíme úplne zmeniť hokej. Zajtra je ďalší zápas,” povedal do mikrofónu JOJ Šport Ralfs Freibergs.