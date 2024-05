Online hokej: Rakúsko - Dánsko na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

To je od nás k tomuto utkání všechno, děkujeme za pozornost a těšíme se opět na shledanou!

To je od nás k tomuto utkání všechno, děkujeme za pozornost a těšíme se opět na shledanou!

Dánové v prvním utkání mistrovství vítězí nad Rakouskem 5:1 a zapisují tři body do tabulky. Skóre otevřeli dvěma brankami ve 14. a 17. minutě, Rakušané pak sice v závěru úvodní periody snížili, ale Joachim Blichfeld nejprve ve 39. minutě a pak v 59. minutě pomohl zvýšit náskok svého týmu. Mezitím se ještě v 54. minutě trefil Felix Scheel . Nejlepšími hráči obou týmů byli vyhlášeni Manuel Ganahl (Rakousko) a Oliver Lauridsen (Dánsko). Střely na branku: 17 – 34.

Dánové v prvním utkání mistrovství vítězí nad Rakouskem 5:1 a zapisují tři body do tabulky. Skóre otevřeli dvěma brankami ve 14. a 17. minutě, Rakušané pak sice v závěru úvodní periody snížili, ale Joachim Blichfeld nejprve ve 39. minutě a pak v 59. minutě pomohl zvýšit náskok svého týmu. Mezitím se ještě v 54. minutě trefil Felix Scheel . Nejlepšími hráči obou týmů byli vyhlášeni Manuel Ganahl (Rakousko) a Oliver Lauridsen (Dánsko). Střely na branku: 17 – 34.

Dánsko právě vstřelilo branku! Tak ještě jedna branka 63 vteřin před závěrečnou sirénou. Seveřané navyšují svůj náskok na rozdíl čtyř gólů. Nejprve z prostoru mezi kruhy vypálil Patrick Russell, jeho pokus před brankou lízl clonícího Mikkela Aagaarda. K odraženému puku se nejrychleji dostal na levé straně JOACHIM BLICHFELD, který dopravil kotouč do odkryté části klece. Asistence: Mikkel Aagaard a Patrick Russell.

goal Dánsko právě vstřelilo branku! Tak ještě jedna branka 63 vteřin před závěrečnou sirénou. Seveřané navyšují svůj náskok na rozdíl čtyř gólů. Nejprve z prostoru mezi kruhy vypálil Patrick Russell, jeho pokus před brankou lízl clonícího Mikkela Aagaarda. K odraženému puku se nejrychleji dostal na levé straně JOACHIM BLICHFELD, který dopravil kotouč do odkryté části klece. Asistence: Mikkel Aagaard a Patrick Russell.

Paul Huber se pokusil projít do útočného pásma, narazil ale na připravené dánské beky. Rakušané tak musí znovu založit novou akci.

Paul Huber se pokusil projít do útočného pásma, narazil ale na připravené dánské beky. Rakušané tak musí znovu založit novou akci.

Dánsko bylo velmi blízko třetímu gólu! Frederik Storm dostal nahrávku před branku, jeho bekhendovou střelu do odkryté části ale skvěle zastavuje Madlener!

important Dánsko bylo velmi blízko třetímu gólu! Frederik Storm dostal nahrávku před branku, jeho bekhendovou střelu do odkryté části ale skvěle zastavuje Madlener!

Lucas Thaler zachytil nahrávku Dánů a vyrazil v oslabení do brejku po pravém křídle. Neměl už však příliš sil a jeho dalekonosná střela tak byla spíše propagační.

Lucas Thaler zachytil nahrávku Dánů a vyrazil v oslabení do brejku po pravém křídle. Neměl už však příliš sil a jeho dalekonosná střela tak byla spíše propagační.

Nicholas Jensen poslal přesný pas na Joachima Blichfelda, který se do střely z první tvrdě opřel, jenže odkrytou část brány minul.

Nicholas Jensen poslal přesný pas na Joachima Blichfelda, který se do střely z první tvrdě opřel, jenže odkrytou část brány minul.

Trochu laxní rakouská obrana dovolila dvě šance Frederiku Stormovi. Při první vystihl rozehrávku a bránu přestřelil, podruhé se vynořil zpoza branky. V další příležitosti pak trefil Mathias From tyč!

Trochu laxní rakouská obrana dovolila dvě šance Frederiku Stormovi. Při první vystihl rozehrávku a bránu přestřelil, podruhé se vynořil zpoza branky. V další příležitosti pak trefil Mathias From tyč!

Už po návratu vyloučeného Nissnera na led podnikli Dánové další útok. Byl to Alexander True, který se snažil prokličkovat na levém křídle, ale narazil na rakouskou obranu.

Už po návratu vyloučeného Nissnera na led podnikli Dánové další útok. Byl to Alexander True, který se snažil prokličkovat na levém křídle, ale narazil na rakouskou obranu.

Minuta přesilové hry pryč, Dánové se zatím do vyložené šance nedostali.

Minuta přesilové hry pryč, Dánové se zatím do vyložené šance nedostali.

Čtyřicet minut je minulostí! Druhá perioda nabídla jedinou branku, a to až v samém závěru. Šedesát šest vteřin před sirénou na 3:1 z pohledu Dánů navýšil Joachim Blichfeld . Zajímavé šance v této třetině měli ale i Rakušani, ve 33: minutě slibně dorážel Marco Rossi .

Čtyřicet minut je minulostí! Druhá perioda nabídla jedinou branku, a to až v samém závěru. Šedesát šest vteřin před sirénou na 3:1 z pohledu Dánů navýšil Joachim Blichfeld . Zajímavé šance v této třetině měli ale i Rakušani, ve 33: minutě slibně dorážel Marco Rossi .

Dánsko právě vstřelilo branku! Dánové minutu před koncem druhé třetiny odskakují do dvoubrankového náskoku. Rakušané ztratili při rozehrávce puk, který na mantinelu zachytil obránce Lauridsen a předal ho Wejsemu. Ten pak vybídl ke střele na levém kruhu stojícího JOACHIMA BLICHFELDA, jenž z ostrého úhlu zamířil přesně k bližší tyči. Asistence: Christian Wejse a Oliver Lauridsen.

goal Dánsko právě vstřelilo branku! Dánové minutu před koncem druhé třetiny odskakují do dvoubrankového náskoku. Rakušané ztratili při rozehrávce puk, který na mantinelu zachytil obránce Lauridsen a předal ho Wejsemu. Ten pak vybídl ke střele na levém kruhu stojícího JOACHIMA BLICHFELDA, jenž z ostrého úhlu zamířil přesně k bližší tyči. Asistence: Christian Wejse a Oliver Lauridsen.

Dánové ostřelují rakouskou branku. Postupně to zkoušeli Jensen Aabo, Lauridsen a True, buď je ale zastavil Madlener, nebo mířili mimo.

Dánové ostřelují rakouskou branku. Postupně to zkoušeli Jensen Aabo, Lauridsen a True, buď je ale zastavil Madlener, nebo mířili mimo.

V souboji v pravém rohu útočného pásma dostal do obličeje rakouský útočník Rohrer. Dvě minuty si za to půjde odpykat obránce Jesper Jensen Aabo (DEN).

V souboji v pravém rohu útočného pásma dostal do obličeje rakouský útočník Rohrer. Dvě minuty si za to půjde odpykat obránce Jesper Jensen Aabo (DEN).

Marco Rossi sice šlápl na plyn a přebruslil dánského obránce, jeho zpětná nahrávka však mířila do prostoru nikoho.

Marco Rossi sice šlápl na plyn a přebruslil dánského obránce, jeho zpětná nahrávka však mířila do prostoru nikoho.

Rakušané se vydali na útočný výlet po levém křídle. Heinrich předal puk Nissnerovi, který centroval do prostoru před branku, v němž ale byli pouze Dánové.

Rakušané se vydali na útočný výlet po levém křídle. Heinrich předal puk Nissnerovi, který centroval do prostoru před branku, v němž ale byli pouze Dánové.

Dlouhou přihrávku až k modré čáře Paul Huber nezpracoval podle představ. Do brejku se tak Rakušani nedostali.

Dlouhou přihrávku až k modré čáře Paul Huber nezpracoval podle představ. Do brejku se tak Rakušani nedostali.

Mathias From dostal zpoza brány přihrávku na hokejku, udělal kličku a vystřelil. Rakouský brankář střelu pořádně neviděl, protože před ním stálo několik hráčů.

Mathias From dostal zpoza brány přihrávku na hokejku, udělal kličku a vystřelil. Rakouský brankář střelu pořádně neviděl, protože před ním stálo několik hráčů.

Pokus o průnik Dánů do útočného pásma zastavuje ofsajd, Poulsen už se tak ke střele nedostane.

Pokus o průnik Dánů do útočného pásma zastavuje ofsajd, Poulsen už se tak ke střele nedostane.

Úvodní dvacetiminutovka nabídla hned tři gólové momenty. Nejprve se prosadili Dánové, kteří ve 14. minutě otevřeli skóre zápasu zásluhou dotěrného Markuse Lauridsen a. O necelé tři minuty později se radovali Seveřané znovu, když se ve vlastním oslabení uvolnil Frederik Storm . Rakušané ale v závěru periody zabrali a v poslední minutě po nahození Manuela Ganahla snížili na 1:2. Dánové tak ve svém úvodním duelu drží těsné vedení, co nabídne další část hry?

Úvodní dvacetiminutovka nabídla hned tři gólové momenty. Nejprve se prosadili Dánové, kteří ve 14. minutě otevřeli skóre zápasu zásluhou dotěrného Markuse Lauridsen a. O necelé tři minuty později se radovali Seveřané znovu, když se ve vlastním oslabení uvolnil Frederik Storm . Rakušané ale v závěru periody zabrali a v poslední minutě po nahození Manuela Ganahla snížili na 1:2. Dánové tak ve svém úvodním duelu drží těsné vedení, co nabídne další část hry?

Rakousko právě vstřelilo branku! Rakousko dává necelou půl minuty před koncem první třetiny kontaktní gól. Gólmanovi Dichowovi propadlo do sítě dalekonosné nahození MANUELA GANAHLA od modré čáry. Puk nejspíše ještě tečoval dánský obránce Bruggisser, kterého před brankou srazil k ledu clonící útočník Rohrer. Asistence: Lukas Haudum a Vinzenz Rohrer.

goal Rakousko právě vstřelilo branku! Rakousko dává necelou půl minuty před koncem první třetiny kontaktní gól. Gólmanovi Dichowovi propadlo do sítě dalekonosné nahození MANUELA GANAHLA od modré čáry. Puk nejspíše ještě tečoval dánský obránce Bruggisser, kterého před brankou srazil k ledu clonící útočník Rohrer. Asistence: Lukas Haudum a Vinzenz Rohrer.

Rakušanům se nedaří vymyslet plán, jak vyzrát na dánskou obranu. Nyní sice rychle projeli do útoku, ale o puk vzápětí přišli. Navíc se do šance dostal Alexander True.

Rakušanům se nedaří vymyslet plán, jak vyzrát na dánskou obranu. Nyní sice rychle projeli do útoku, ale o puk vzápětí přišli. Navíc se do šance dostal Alexander True.

Dánsko právě vstřelilo branku! Velká chyba v rakouské rozehrávce a Dánové zvyšují v oslabení skóre. Skvělou práci předvedl FREDERIK STORM, který před brankou obral o puk Marca Rossiho a bekhendem poslal puk do sítě. Bez asistence.

goal Dánsko právě vstřelilo branku! Velká chyba v rakouské rozehrávce a Dánové zvyšují v oslabení skóre. Skvělou práci předvedl FREDERIK STORM, který před brankou obral o puk Marca Rossiho a bekhendem poslal puk do sítě. Bez asistence.

Jsme sice stále v první třetině, halou už běží mexická vlna. Hra se přesunula do středního pásma.

Jsme sice stále v první třetině, halou už běží mexická vlna. Hra se přesunula do středního pásma.

Dánové hned po buly vyrazili do útočné třetiny. Jejich tažení nyní zastavuje tečovaný puk v ochranné síti.

Dánové hned po buly vyrazili do útočné třetiny. Jejich tažení nyní zastavuje tečovaný puk v ochranné síti.

Jensenův pokus z mezikruží k brankáři neprošel, letící kotouč zastavili clonící hráči. Následně se puku chopil Ali Wukovits, který chtěl rozjet vlastní akci, ale při prostupu do středního pásma byl zastaven dánským obránce. Ten poslal puk zpátky do útočné třetiny, ale jeho spoluhráči nestihli vyjet: Hra byla na základě ofsajdu zastavena.

Jensenův pokus z mezikruží k brankáři neprošel, letící kotouč zastavili clonící hráči. Následně se puku chopil Ali Wukovits, který chtěl rozjet vlastní akci, ale při prostupu do středního pásma byl zastaven dánským obránce. Ten poslal puk zpátky do útočné třetiny, ale jeho spoluhráči nestihli vyjet: Hra byla na základě ofsajdu zastavena.

Nejprve střílel od modré čáry Bruggisser, poté to z lepší pozice v mezikruží zkoušel True. Madlener musel do rozkleku.

Nejprve střílel od modré čáry Bruggisser, poté to z lepší pozice v mezikruží zkoušel True. Madlener musel do rozkleku.

Dánové jsou zatím ve hře aktivnější, i když teď nahrávka Aagaarda směřovala do ochranné sítě.

Dánové jsou zatím ve hře aktivnější, i když teď nahrávka Aagaarda směřovala do ochranné sítě.

04:10