Online hokej: Poľsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

Poľsko dalo gól! Tak to je neuveriteľný šok! Prakticky identická situácia ako v prvej tretine. KAMIL WALEGA vybojoval puk v rohu klziska a od mantinelu ho poslal smerom na bránu. Merzlikins puk vyrazil, ten sa však od Mamčicsa odrazil do jeho siete! Asistencie: Urbanowicz, Dronia

goal Poľsko dalo gól! Tak to je neuveriteľný šok! Prakticky identická situácia ako v prvej tretine. KAMIL WALEGA vybojoval puk v rohu klziska a od mantinelu ho poslal smerom na bránu. Merzlikins puk vyrazil, ten sa však od Mamčicsa odrazil do jeho siete! Asistencie: Urbanowicz, Dronia