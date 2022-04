Vittek sa zastal Spartaka: Škrtel nemal byť vylúčený, rozhodca to nezvládol

Podľa Michala Očenáša a Branislava Hancka, ktorí boli videorozhodcami nedeľňajšieho duelu, sa Škrtel previnil tým, že fauloval ako posledný hráč Spartaka. Ak by Weissa nezastavil, ten by išiel sám na bránu.

Rozhodca Glova má možnosť, hoci dostane radu do uška, rozhodnúť podľa seba. Veľmi dobre vie, že on je pánom na ihrisku, on má posledné slovo a nie rozhodcovia za čiarou. Mal zostať ľudský, v tejto situácii chýbal cit pre futbal. Nezvládol to on a ani chlapci v prenosovom voze," kritizoval Vittek vylúčenie Škrtela.

Hoci mohol Glova o päť minút vylúčiť po faule aj ďalšieho trnavského hráča Mikoviča, neurobil tak. Kartami zväčša šetril.

S výnimkou faulu Škrtela ich udeľoval iba za nebezpečné zákroky, domáci napokon videli ešte tri žlté. Slovanista Weiss bol jediným potrestaným hráčom hostí, žltú dostal za protesty.