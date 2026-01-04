    Littler má nevídaný náskok, finalista dýcha na chrbát dvojke. Prekvapenia s výraznými posunmi

    Luke Littler s trofejou pre víťaza MS v šípkach 2026.
    Luke Littler s trofejou pre víťaza MS v šípkach 2026. (Autor: TASR/AP)
    4. jan 2026 o 09:40
    Pozrite si aktualizovaný rebríček PDC Order of Merit po MS v šípkach 2026.

    Luke Littler je neohrozeným lídrom svetového rebríčka organizácie PDC Order of Merit. V ňom sa sčítavajú zárobky za posledné dva roky na televíznych turnajoch šípkarskej organizácie.

    Littler má v meraní získaných celkovo 2,77 milióna britských libier. Na druhom mieste sa nachádza jeho krajan Luke Humphries, ktorý má na konte 1,17 milióna libier. Littler tak má výrazný náskok viac ako 1,5 milióna libier.

    Na tretie miesto poskočil po MS v šípkach 2026 holandský reprezentant Gian van Veen, ktorý sa stal neúspešným finalistom. Na konte má získaných 912-tisíc libier.

    Van Veen sa stal aj holandskou jednotkou, keď preskočil štvrtého Michaela van Gerwena.

    Posun do najlepšej desiatky zaznamenali aj neúspešní semifinalisti - Škót Gary Anderson a Brit Ryan Searle. Prvému menovanému patrí šieste miesto, druhý je na ôsmej priečke.

    Ak by sa ďalší šampionát konal hneď, medzi nasadenými hráčmi by bol aj Poliak Krszysztof Ratajski, ktorý po postupe do štvrťfinále poskočil na 28. priečku.

    Výrazné posuny v rebríčku zaznamenali aj ďalší dvaja štvrťfinalisti, ktorí boli prekvapením turnaja.

    Justinovi Hoodovi prináleží po šampionáte 50. pozícia. Pred turnajom bol na 86. mieste.

    Ešte výraznejší posun zaznamenal britský mladík Charlie Manby, ktorý sa posunul o 85. miest na 81. pozíciu.

    Pozrite si rebríček PDC Order of Merit.

    Pozícia

    Predošlá pozícia

    Meno

    Krajina

    Zisk

    1.

    (1.)

    Luke Littler

    Anglicko

    2 770 500 libier

    2.

    (2.)

    Luke Humphries

    Anglicko

    1 172 000 libier

    3.

    (10.)

    Gian van Veen

    Holandsko

    912 500 libier

    4.

    (3.)

    Michael van Gerwen

    Holandsko

    691 250 libier

    5.

    (5.)

    Jonny Clayton

    Wales

    625 000 libier

    6.

    (14.)

    Gary Anderson

    Škótsko

    609 500 libier

    7.

    (4.)

    Stephen Bunting

    Anglicko

    593 750 libier

    8.

    (20.)

    Ryan Searle

    Anglicko

    568 000 libier

    9.

    (11.)

    Josh Rock

    Severné Írsko

    555 500 libier

    10.

    (6.)

    Danny Noppert

    Holandsko

    550 750 libier

    28.

    (37.)

    Krszysztof Ratajski

    Poľsko

    322 500 libier

    50.

    (86.)

    Justin Hood

    Anglicko

    139 750 libier

    81.

    (166.)

    Charlie Manby

    Anglicko

    62 500 libier

    MS v šípkach 2026

    Šípky

