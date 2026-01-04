Littler má nevídaný náskok, finalista dýcha na chrbát dvojke. Prekvapenia s výraznými posunmi

Luke Littler je neohrozeným lídrom svetového rebríčka organizácie PDC Order of Merit. V ňom sa sčítavajú zárobky za posledné dva roky na televíznych turnajoch šípkarskej organizácie.
Littler má v meraní získaných celkovo 2,77 milióna britských libier. Na druhom mieste sa nachádza jeho krajan Luke Humphries, ktorý má na konte 1,17 milióna libier. Littler tak má výrazný náskok viac ako 1,5 milióna libier.
Na tretie miesto poskočil po MS v šípkach 2026 holandský reprezentant Gian van Veen, ktorý sa stal neúspešným finalistom. Na konte má získaných 912-tisíc libier.
Van Veen sa stal aj holandskou jednotkou, keď preskočil štvrtého Michaela van Gerwena.
Posun do najlepšej desiatky zaznamenali aj neúspešní semifinalisti - Škót Gary Anderson a Brit Ryan Searle. Prvému menovanému patrí šieste miesto, druhý je na ôsmej priečke.
Ak by sa ďalší šampionát konal hneď, medzi nasadenými hráčmi by bol aj Poliak Krszysztof Ratajski, ktorý po postupe do štvrťfinále poskočil na 28. priečku.
Výrazné posuny v rebríčku zaznamenali aj ďalší dvaja štvrťfinalisti, ktorí boli prekvapením turnaja.
Justinovi Hoodovi prináleží po šampionáte 50. pozícia. Pred turnajom bol na 86. mieste.
Ešte výraznejší posun zaznamenal britský mladík Charlie Manby, ktorý sa posunul o 85. miest na 81. pozíciu.
Pozrite si rebríček PDC Order of Merit.
Pozícia
Predošlá pozícia
Meno
Krajina
Zisk
1.
(1.)
Luke Littler
Anglicko
2 770 500 libier
2.
(2.)
Luke Humphries
Anglicko
1 172 000 libier
3.
(10.)
Gian van Veen
Holandsko
912 500 libier
4.
(3.)
Michael van Gerwen
Holandsko
691 250 libier
5.
(5.)
Jonny Clayton
Wales
625 000 libier
6.
(14.)
Gary Anderson
Škótsko
609 500 libier
7.
(4.)
Stephen Bunting
Anglicko
593 750 libier
8.
(20.)
Ryan Searle
Anglicko
568 000 libier
9.
(11.)
Josh Rock
Severné Írsko
555 500 libier
10.
(6.)
Danny Noppert
Holandsko
550 750 libier
28.
(37.)
Krszysztof Ratajski
Poľsko
322 500 libier
50.
(86.)
Justin Hood
Anglicko
139 750 libier
81.
(166.)
Charlie Manby
Anglicko
62 500 libier