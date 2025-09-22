    Pogačarovi nevyšlo vysnívané double, na trati ho predbehol Evenepoel: Povedal som si len wau

    Tadej Pogačar počas časovky jednotlivcov na MS v cyklistike 2025.
    Tadej Pogačar počas časovky jednotlivcov na MS v cyklistike 2025. (Autor: TASR/AP)
    REUTERS|22. sep 2025 o 12:47
    Neobvyklý neúspech Tadeja Pogačara v individuálnej časovke zvýšil jeho odhodlanie vyhrať preteky s hromadným štartom.

    KIGALI. Štvornásobný víťaz Tour de France chcel dosiahnuť double – triumf v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom – no v úvodnej disciplíne týždňového šampionátu v Kigali ho jasne zdolal Belgičan Remco Evenepoel.

    Pogačar štartoval ako predposledný na 40,6 km dlhej trati, za ním sa vydal Evenepoel, ktorý Slovinca predbehol zhruba 2 km pred cieľom a napokon získal tretí titul majstra sveta v rade.

    „Keď ma dobehol, povedal som si len wau. Získať takto dve a pol minúty je naozaj fenomenálne. Klobúk dole pred Remcom,“ povedal Pogačar, ktorý skončil štvrtý.

    „Samozrejme, nie je to najlepší pocit, keď vás v časovke predbehne súper, ale on je v tejto disciplíne najlepší. Venoval jej veľa času a ja môžem len dúfať, že sa k nemu v najbližších rokoch priblížim.

    Chcel som zajazdiť oveľa lepšie a mať šancu na dvojitú korunu tento týždeň, ale, žiaľ, nenašiel som rytmus. Možno mi chýbal väčší tréning na časovkárskom bicykli pre chorobu (minulý mesiac).

    Prišiel som sem s vysokou morálkou, ale nemal som úplne špičkové nohy," dodal.

    VIDEO: Evenepoel predbehol Pogačara

    Pred pretekmi s hromadným štartom nasleduje týždeň regenerácie. Práve oni uzavrú prvý svetový šampionát v Afrike.

    Trasa dlhá 267,5 km prinesie pre cyklistov viac ako 5500 výškových metrov – druhé najväčšie prevýšenie v histórii cestných majstrovstiev sveta.

    „Budú to jedny z najvyčerpávajúcejších pretekov mojej kariéry. Aspoň tak to očakávam,“ povedal obhajca titulu Pogačar.

    „V časovke sme sedeli na bicykli hodinu; budúcu nedeľu to bude vyše šesť hodín, šesť a pol hodiny utrpenia s obrovským prevýšením. Dobre som sa na niečo také pripravil.“

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky časovky mužov (40,6 km):

    1.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    49:46,03 min

    2.

    Jay Vine

    Austrália

    + 1:14,80 min

    3.

    Ilan van Wilder

    Belgicko

    + 2:36,07 min

    4.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    + 2:37,73 min

    5.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    + 2:40,86 min

    dnes 12:47
