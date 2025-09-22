Pogačarovi nevyšlo vysnívané double, na trati ho predbehol Evenepoel: Povedal som si len wau

KIGALI. Štvornásobný víťaz Tour de France chcel dosiahnuť double – triumf v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom – no v úvodnej disciplíne týždňového šampionátu v Kigali ho jasne zdolal Belgičan Remco Evenepoel.
Pogačar štartoval ako predposledný na 40,6 km dlhej trati, za ním sa vydal Evenepoel, ktorý Slovinca predbehol zhruba 2 km pred cieľom a napokon získal tretí titul majstra sveta v rade.
„Keď ma dobehol, povedal som si len wau. Získať takto dve a pol minúty je naozaj fenomenálne. Klobúk dole pred Remcom,“ povedal Pogačar, ktorý skončil štvrtý.
„Samozrejme, nie je to najlepší pocit, keď vás v časovke predbehne súper, ale on je v tejto disciplíne najlepší. Venoval jej veľa času a ja môžem len dúfať, že sa k nemu v najbližších rokoch priblížim.
Chcel som zajazdiť oveľa lepšie a mať šancu na dvojitú korunu tento týždeň, ale, žiaľ, nenašiel som rytmus. Možno mi chýbal väčší tréning na časovkárskom bicykli pre chorobu (minulý mesiac).
Prišiel som sem s vysokou morálkou, ale nemal som úplne špičkové nohy," dodal.
VIDEO: Evenepoel predbehol Pogačara
Pred pretekmi s hromadným štartom nasleduje týždeň regenerácie. Práve oni uzavrú prvý svetový šampionát v Afrike.
Trasa dlhá 267,5 km prinesie pre cyklistov viac ako 5500 výškových metrov – druhé najväčšie prevýšenie v histórii cestných majstrovstiev sveta.
„Budú to jedny z najvyčerpávajúcejších pretekov mojej kariéry. Aspoň tak to očakávam,“ povedal obhajca titulu Pogačar.
„V časovke sme sedeli na bicykli hodinu; budúcu nedeľu to bude vyše šesť hodín, šesť a pol hodiny utrpenia s obrovským prevýšením. Dobre som sa na niečo také pripravil.“
MS v cyklistike 2025
Výsledky časovky mužov (40,6 km):
1.
Remco Evenepoel
Belgicko
49:46,03 min
2.
Jay Vine
Austrália
+ 1:14,80 min
3.
Ilan van Wilder
Belgicko
+ 2:36,07 min
4.
Tadej Pogačar
Slovinsko
+ 2:37,73 min
5.
Isaac del Toro
Mexiko
+ 2:40,86 min