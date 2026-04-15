    Žiadny nemal takú hodnotu. Pogačarov dres sa vydražil za rekordnú sumu

    Tadej Pogačar s dresom z pretekov Miláno - San Remo 2026 (Autor: Facebook/Tadej Pogačar)
    ČTK|15. apr 2026 o 14:43
    Výťažok z aukcie pôjde Nadácii Tadeja Pogačara

    Deravý a špinavý dres Slovinca Tadeja Pogačara, ktorý v ňom vyhral marcové preteky Miláno- San Remo, sa v dobročinnej aukcii predal za 95 100 eur.

    Podľa médií ide o najvyššiu sumu, za ktorú sa kedy cyklistický dres vydražil. Výťažok z aukcie pôjde Nadácii Tadeja Pogačara, ktorá pomáha ľuďom po prírodných katastrofách a chorým deťom. Dres získal neznámy kupec. Vyvolávacia cena bola 1000 eur.

    Pogačar vyhral Miláno-San Remo prvýkrát v kariére napriek pádu, ktorý ho stretol zhruba 33 kilometrov pred cieľom.

    Dvadsaťsedemročný majster sveta a štvornásobný víťaz Tour de France stratu dohnal a v špurte tesne porazil Brita Toma Pidcocka, ktorý s ním ako jediný udržal tempo až do konca pretekov dlhých 298 km.

    V decembri sa v aukcii predalo Pogačarov bicykel, s ktorým vyjazdil počas vlaňajšej Tour de France na Mt. Ventoux, za 163 430 eur.

    Cyklistika

