Žiadny nemal takú hodnotu. Pogačarov dres sa vydražil za rekordnú sumu

Deravý a špinavý dres Slovinca Tadeja Pogačara, ktorý v ňom vyhral marcové preteky Miláno- San Remo, sa v dobročinnej aukcii predal za 95 100 eur.
Podľa médií ide o najvyššiu sumu, za ktorú sa kedy cyklistický dres vydražil. Výťažok z aukcie pôjde Nadácii Tadeja Pogačara, ktorá pomáha ľuďom po prírodných katastrofách a chorým deťom. Dres získal neznámy kupec. Vyvolávacia cena bola 1000 eur.
Pogačar vyhral Miláno-San Remo prvýkrát v kariére napriek pádu, ktorý ho stretol zhruba 33 kilometrov pred cieľom.
Dvadsaťsedemročný majster sveta a štvornásobný víťaz Tour de France stratu dohnal a v špurte tesne porazil Brita Toma Pidcocka, ktorý s ním ako jediný udržal tempo až do konca pretekov dlhých 298 km.
V decembri sa v aukcii predalo Pogačarov bicykel, s ktorým vyjazdil počas vlaňajšej Tour de France na Mt. Ventoux, za 163 430 eur.