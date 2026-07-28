Slovenky vstupujú do šampionátu ako majsterky Európy. Program a výsledky MS a ME v hádzanej U18 2026

Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na MS v hádzanej žien a ME mužov do 18 rokov 2026.
Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na MS v hádzanej žien a ME mužov do 18 rokov 2026. (Autor: Slovak Handball Federation/ facebook)
Sportnet|28. júl 2026 o 06:00
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Pozrite si program, výsledky a tabuľky Slovenska na MS v hádzanej do 18 rokov žien a ME mužov 2026.

Majstrovstvá sveta v hádzanej žien do 18 rokov žien sa konajú v Rumunsku od 29. júla do 9. augusta.

Slovenské hádzanárky sa ako úradujúce majsterky Európy predstavia v základnej G-skupine s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Zápasy odohrajú v meste Ramnicu Valcea.

Mužský európsky šampionát sa koná v rovnakom termíne (od 29. júla do 9. augusta) v Srbsku. Slováci budú v skupine E postupne čeliť reprezentáciám Dánska, Poľska a Nórska. Všetky duely odohrajú v Belehrade.

Na ženskom šampionáte sa predstaví 32 reprezentačných tímov v úvodnej fáze rozdelených do ôsmich štvorčlenných skupín.

V každej skupine hrá každý s každým a po troch zápasoch postúpia prvé dve mužstvá do hlavnej fázy. Tretie a štvrté tímy pokračujú v Prezidentskom pohári, kde bojujú o konečné umiestnenie od 17. do 32. miesta.

V hlavnej fáze vzniknú štyri štvorčlenné skupiny spojením dvojíc základných skupín (A+B, C+D, E+F a G+H). Tímy si prenášajú body zo vzájomného zápasu proti druhému postupujúcemu zo svojej pôvodnej skupiny, takže tento duel už neopakujú. Odohrajú iba dva zápasy proti postupujúcim z druhej skupiny.

Do štvrťfinále postúpia dve najlepšie družstvá z každej skupiny hlavnej fázy, pričom následne sa hrá klasickým vyraďovacím systémom až do finále.

Družstvá, ktoré v hlavnej fáze skončia na treťom a štvrtom mieste, pokračujú v zápasoch o 9. až 16. miesto.

Tímy z Prezidentského pohára si rovnako zahrajú o konečné poradie od 17. do 32. priečky. Vďaka tomu každý účastník šampionátu odohrá osem stretnutí bez ohľadu na to, či bojuje o medaily alebo o nižšie umiestnenie.

Mužský turnaj tvorí 24 tímov. V úvodnej fáze budú mužstvá rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín.

V každej skupine hrá každý s každým a po troch zápasoch postúpia prvé dve mužstvá do hlavnej fázy. Tretie a štvrté tímy sa dostanú do tzv. medzifázy.

V hlavnej fáze vzniknú tri štvorčlenné skupiny spojením dvojíc základných skupín (A+B, C+D a E+F). Tímy si prenášajú body zo vzájomného zápasu proti druhému postupujúcemu zo svojej pôvodnej skupiny, takže tento duel už neopakujú. Odohrajú iba dva zápasy proti postupujúcim z druhej skupiny.

Do štvrťfinále postúpia dve najlepšie družstvá z každej skupiny hlavnej fázy. Zároveň dva tímy z tretích miest. Následne sa hrá klasickým vyraďovacím systémom až do finále.

Tri družstvá, ktoré v hlavnej fáze skončia na štvrtom mieste a jedno najhoršie na tretej pozícii, pokračujú v zápasoch o 9. až 16. miesto.

V tzv. medzifáze vzniknú rovnako tri štvorčlenné skupiny spojením dvojíc základných skupín (A+B, C+D a E+F). Tímy si prenášajú body zo vzájomného zápasu proti druhému družstvu zo svojej pôvodnej skupiny, takže tento duel už neopakujú. Odohrajú iba dva zápasy proti tímom z druhej skupiny.

Víťazi skupín a najlepší tím z druhého miesta postúpia do play-off o 9. až 16. miesto. Zostávajúcich osem mužstiev bude hrať play-off o 17. až 24. pozíciu.

Pozrite si program, výsledky a tabuľky Slovenska na MS v hádzanej žien a ME mužov do 18 rokov 2026.

Program Slovenska na MS v hádzanej žien U18 2026

Skupina G

Streda 29. júla:

10:45 Slovensko - Brazília

Štvrtok 30. júla:

10:45 Slovensko - Angola

Sobota 1. augusta:

13:00 Slovensko - Japonsko

Tabuľka MS v hádzanej žien U18 2026

#

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


SVK Slovensko


0

0

0

0

0:0



AGO Angola


0

0

0

0

0:0



BRA Brazília


0

0

0

0

0:0



JPN Japonsko


0

0

0

0

0:0



Program Slovenska na ME v hádzanej U18 2026

Skupina E

Streda 29. júla:

17:00 Slovensko - Dánsko

Štvrtok 30. júla:

12:00 Slovensko - Poľsko

Sobota 1. augusta:

17:00 Slovensko - Nórsko

Tabuľka ME v hádzanej U18 2026

#

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


SVK Slovensko


0

0

0

0

0:0



DNK Dánsko


0

0

0

0

0:0



NORNórsko


0

0

0

0

0:0



POL Poľsko


0

0

0

0

0:0


Hádzaná

Hádzaná

    Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na MS v hádzanej žien a ME mužov do 18 rokov 2026.
    Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na MS v hádzanej žien a ME mužov do 18 rokov 2026.
    Slovenky vstupujú do šampionátu ako majsterky Európy. Program a výsledky MS a ME v hádzanej U18 2026
    dnes 06:00
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