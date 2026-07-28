Slovenky vstupujú do šampionátu ako majsterky Európy. Program a výsledky MS a ME v hádzanej U18 2026

Majstrovstvá sveta v hádzanej žien do 18 rokov žien sa konajú v Rumunsku od 29. júla do 9. augusta.
Slovenské hádzanárky sa ako úradujúce majsterky Európy predstavia v základnej G-skupine s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Zápasy odohrajú v meste Ramnicu Valcea.
Mužský európsky šampionát sa koná v rovnakom termíne (od 29. júla do 9. augusta) v Srbsku. Slováci budú v skupine E postupne čeliť reprezentáciám Dánska, Poľska a Nórska. Všetky duely odohrajú v Belehrade.
Na ženskom šampionáte sa predstaví 32 reprezentačných tímov v úvodnej fáze rozdelených do ôsmich štvorčlenných skupín.
V každej skupine hrá každý s každým a po troch zápasoch postúpia prvé dve mužstvá do hlavnej fázy. Tretie a štvrté tímy pokračujú v Prezidentskom pohári, kde bojujú o konečné umiestnenie od 17. do 32. miesta.
V hlavnej fáze vzniknú štyri štvorčlenné skupiny spojením dvojíc základných skupín (A+B, C+D, E+F a G+H). Tímy si prenášajú body zo vzájomného zápasu proti druhému postupujúcemu zo svojej pôvodnej skupiny, takže tento duel už neopakujú. Odohrajú iba dva zápasy proti postupujúcim z druhej skupiny.
Do štvrťfinále postúpia dve najlepšie družstvá z každej skupiny hlavnej fázy, pričom následne sa hrá klasickým vyraďovacím systémom až do finále.
Družstvá, ktoré v hlavnej fáze skončia na treťom a štvrtom mieste, pokračujú v zápasoch o 9. až 16. miesto.
Tímy z Prezidentského pohára si rovnako zahrajú o konečné poradie od 17. do 32. priečky. Vďaka tomu každý účastník šampionátu odohrá osem stretnutí bez ohľadu na to, či bojuje o medaily alebo o nižšie umiestnenie.
Mužský turnaj tvorí 24 tímov. V úvodnej fáze budú mužstvá rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín.
V každej skupine hrá každý s každým a po troch zápasoch postúpia prvé dve mužstvá do hlavnej fázy. Tretie a štvrté tímy sa dostanú do tzv. medzifázy.
V hlavnej fáze vzniknú tri štvorčlenné skupiny spojením dvojíc základných skupín (A+B, C+D a E+F). Tímy si prenášajú body zo vzájomného zápasu proti druhému postupujúcemu zo svojej pôvodnej skupiny, takže tento duel už neopakujú. Odohrajú iba dva zápasy proti postupujúcim z druhej skupiny.
Do štvrťfinále postúpia dve najlepšie družstvá z každej skupiny hlavnej fázy. Zároveň dva tímy z tretích miest. Následne sa hrá klasickým vyraďovacím systémom až do finále.
Tri družstvá, ktoré v hlavnej fáze skončia na štvrtom mieste a jedno najhoršie na tretej pozícii, pokračujú v zápasoch o 9. až 16. miesto.
V tzv. medzifáze vzniknú rovnako tri štvorčlenné skupiny spojením dvojíc základných skupín (A+B, C+D a E+F). Tímy si prenášajú body zo vzájomného zápasu proti druhému družstvu zo svojej pôvodnej skupiny, takže tento duel už neopakujú. Odohrajú iba dva zápasy proti tímom z druhej skupiny.
Víťazi skupín a najlepší tím z druhého miesta postúpia do play-off o 9. až 16. miesto. Zostávajúcich osem mužstiev bude hrať play-off o 17. až 24. pozíciu.
Pozrite si program, výsledky a tabuľky Slovenska na MS v hádzanej žien a ME mužov do 18 rokov 2026.
Program Slovenska na MS v hádzanej žien U18 2026
Skupina G
Streda 29. júla:
10:45 Slovensko - Brazília
Štvrtok 30. júla:
10:45 Slovensko - Angola
Sobota 1. augusta:
13:00 Slovensko - Japonsko
#
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
0
0
0
0
0:0
Angola
0
0
0
0
0:0
Brazília
0
0
0
0
0:0
Japonsko
0
0
0
0
0:0
Program Slovenska na ME v hádzanej U18 2026
Skupina E
Streda 29. júla:
17:00 Slovensko - Dánsko
Štvrtok 30. júla:
12:00 Slovensko - Poľsko
Sobota 1. augusta:
17:00 Slovensko - Nórsko
#
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Slovensko
0
0
0
0
0:0
Dánsko
0
0
0
0
0:0
Nórsko
0
0
0
0
0:0
Poľsko
0
0
0
0
0:0