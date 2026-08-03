Slovenky zmazali manko a mali na dosah veľký obrat. Súperky udreli v samom závere

MS v hádzanej do 18 rokov žien
Hlavná fáze - IV. skupina:
Slovensko - Slovinsko 23:24 (11:14)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová, Kubičinová - Chrenková, Benedigová, Bölcskeiová 4, Špendlová 2, Gogová 5, Komlósová 3/3, Valientová 1, Karkušová 3/1, Görögová 1, Ďuranová, Šubjaková, Csehová, Sekáčová 3/1, Némethová.
Najviac gólov Slovinska: Štukeljová 8, Gajičová 5, Vukovičová 4.
Rozhodovali: Daneová, Martonová (obe Maď.), vylúčenia: 4:4, 7 m hody: 5/7 - 2/6
Slovenské reprezentantky prehrali so Slovinskom 23:24 v zápase IV. skupiny hlavnej fázy MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026 v Rumunsku.
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Zverenky trénera Pavla Streichera sú však naďalej v hre o štvrťfinále, ich záverečný duel skupiny je na programe v utorok 4. augusta o 10.45 h. proti Švajčiarsku.
Slovenky zvládli základnú časť bez prehry a do IV. skupiny si priniesli dva body za víťazstvo nad Japonkami, ktoré postúpilo z druhého miesta.
V hlavnej fáze ich doplnili Slovinky a dosiaľ nezdolané Švajčiarky. Prvé dva tímy z každej zo štyroch skupín hlavnej fázy postúpia do štvrťfinále. Zvyšné reprezentácie si zahrajú o umiestnenie.
Priebeh zápasu Slovensko - Slovinsko
I. polčas
Slovenky hrali v úvode so Slovinskom vyrovnanú partiu, po šiestich minútach aj viedli 3:2 po zásahu Gogovej.
V polovici prvého polčasu však prišiel zlom po vylúčení Šubjakovej a súperky odskočili Slovensku na dva góly.
Slovinkám sa pred prestávkou ešte podarilo zvýšiť náskok na tri presné zásahy, keď šancu znížiť nevyužila v záverečných sekundách prvého dejstva Komlósová.
II. polčas
Slovensko síce v úvode druhej tridsaťminútovky znížilo zásluhou Komlósovej, no následne sa viac ako šesť minút nepresadilo.
To Slovinky využili a odskočili slovenským kadetkám do šesťgólového náskoku. Súperky však doplatili na nedisciplinovať v záverečnej štvrťhodine a Slovenkám sa aj vďaka dobre chytajúcej Kubičinovej podarilo zmazať manko a vyrovnať stav stretnutia 30 sekúnd pred koncom.
Záverečná akcia duelu však Slovinsku vyšla, keď Gajičovej zásah rozhodol o víťazstve 24:23 pre Slovinsko.
hlas po zápase
Pavol Streicher, tréner SR18: „Sme sklamaní. Nielen z posledného gólu, ale najmä z toho, že nám trvalo 50 minút dostať sa do optimálneho rytmu a nasadenia v osobných súbojoch. Súper bol lepší vo všetkých činnostiach, hral to, čo sme chceli my. Pre náš tím je typické, že sa dokážeme vzoprieť, ale na majstrovstvách sveta si takýto výpadok nemôžeme dovoliť. Je kruté prehrať gólom štyri sekundy pred koncom, ale musíme športovo uznať, že Slovinky boli 50 minút lepším tímom.“