Mladí slovenskí hádzanári prehrali úvodný zápas ME, favorit rozhodol v závere

ME v hádzanej do 18 rokov - E-skupina
Dánsko – Slovensko 35:22 (15:10)
Najviac gólov Dánska: Knudsen 8, Bak 7/2, Laursen a Asamoah-Larsen po 4
Zostava a góly SR: Kríž, Mikula – Valent 9/2, Bačenko, Kubík, Boťanský, Bednárik 4, Straňovský 3, Stachovič, Chovanec, Török 3/3, Fekeč, Dudáš 2, Krkoška, Kirňak, Majirský 1
Rozhodovali: Klompers, Stobbe (obaja Hol.), vylúčenia: 5:8, ČK: 51. Dudáš po treťom vylúčení, 7m hody: 3/2 - 6/5
Slovenskí hádzanári do 18 rokov neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy v Belehrade.
Vo svojom prvom zápase v základnej E-skupine podľahli Dánsku 22:35.
Slováci sa proti striebornému tímu z predchádzajúceho šampionátu nepostarali o prekvapenie, hoci dlho s favoritom držali krok.
V druhom polčase prehrávali iba o gól, koncovka však patrila jednoznačne Dánom, ktorí sa usadili na čele priebežnej tabuľky. Najlepším strelcom slovenského tímu i celého zápasu bol Jakub Valent s deviatimi gólmi.
Slováci začali nebojácne, strelecky disponovaný Valent sa v úvode presadil až štyrikrát a Török poslal svoj tím v 7. minúte zo sedemmetrového hodu prvýkrát do vedenia - 4:5.
Nasledovala však trojgólová šnúra dánskeho tímu, ktorý si vytvoril mierny náskok. Stav 9:10 v 19. minúte bol ešte pre Slovákov hrateľný, no záver prvého dejstva patril súperovi a ten išiel do kabín so sľubným náskokom 15:10.
Slovenská ekipa po zmene strán duel zdramatizovala, zo sedemgólového manka sa dokázala dostať k stavu 18:20 a po zásahu Bednárika viedli Dáni v 40. minúte už iba o jediný gól (21:20).
Severania však zlepšili hru, na druhej strane prišli technické chyby a štvrťhodinu pred koncom to už bolo 25:20 pre Dánov, ktorí v závere už na palubovke suverénne dominovali a dokráčali k jasnému víťazstvu.
Zverenci trénera Tomáša Stranovského nastúpia vo štvrtok v ďalšom stretnutí proti Poľsku, ktoré zdolalo Nórsko 32:26. Proti Nórom Slováci nastúpia v sobotu a uzavrú tak účinkovanie v skupine.
Na šampionáte štartuje 24 tímov rozdelených do šiestich štvorčlenných skupín. Prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy, zvyšné budú hrať o umiestnenie.
#
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Dánsko
1
1
0
0
0
35:22
2
2.
Poľsko
1
1
0
0
0
32:26
2
3.
Nórsko
1
0
0
0
1
26:32
0
4.
Slovensko
1
0
0
0
1
22:35
0