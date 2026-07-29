Mladí slovenskí hádzanári prehrali úvodný zápas ME, favorit rozhodol v závere

Hádzanári Slovenska do 18 rokov
Hádzanári Slovenska do 18 rokov (Autor: slovakhandball.sk)
TASR|29. júl 2026 o 19:09
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V ďalšom zápase vyzvú Poľsko.

ME v hádzanej do 18 rokov - E-skupina

Dánsko – Slovensko 35:22 (15:10)

Najviac gólov Dánska: Knudsen 8, Bak 7/2, Laursen a Asamoah-Larsen po 4

Zostava a góly SR: Kríž, Mikula – Valent 9/2, Bačenko, Kubík, Boťanský, Bednárik 4, Straňovský 3, Stachovič, Chovanec, Török 3/3, Fekeč, Dudáš 2, Krkoška, Kirňak, Majirský 1

Rozhodovali: Klompers, Stobbe (obaja Hol.), vylúčenia: 5:8, ČK: 51. Dudáš po treťom vylúčení, 7m hody: 3/2 - 6/5

Slovenskí hádzanári do 18 rokov neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy v Belehrade.

Vo svojom prvom zápase v základnej E-skupine podľahli Dánsku 22:35.

Slováci sa proti striebornému tímu z predchádzajúceho šampionátu nepostarali o prekvapenie, hoci dlho s favoritom držali krok.

V druhom polčase prehrávali iba o gól, koncovka však patrila jednoznačne Dánom, ktorí sa usadili na čele priebežnej tabuľky. Najlepším strelcom slovenského tímu i celého zápasu bol Jakub Valent s deviatimi gólmi.

Slováci začali nebojácne, strelecky disponovaný Valent sa v úvode presadil až štyrikrát a Török poslal svoj tím v 7. minúte zo sedemmetrového hodu prvýkrát do vedenia - 4:5.

Nasledovala však trojgólová šnúra dánskeho tímu, ktorý si vytvoril mierny náskok. Stav 9:10 v 19. minúte bol ešte pre Slovákov hrateľný, no záver prvého dejstva patril súperovi a ten išiel do kabín so sľubným náskokom 15:10.

Slovenská ekipa po zmene strán duel zdramatizovala, zo sedemgólového manka sa dokázala dostať k stavu 18:20 a po zásahu Bednárika viedli Dáni v 40. minúte už iba o jediný gól (21:20).

Severania však zlepšili hru, na druhej strane prišli technické chyby a štvrťhodinu pred koncom to už bolo 25:20 pre Dánov, ktorí v závere už na palubovke suverénne dominovali a dokráčali k jasnému víťazstvu.

Zverenci trénera Tomáša Stranovského nastúpia vo štvrtok v ďalšom stretnutí proti Poľsku, ktoré zdolalo Nórsko 32:26. Proti Nórom Slováci nastúpia v sobotu a uzavrú tak účinkovanie v skupine.

Na šampionáte štartuje 24 tímov rozdelených do šiestich štvorčlenných skupín. Prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy, zvyšné budú hrať o umiestnenie.

Tabuľka ME v hádzanej U18 2026

#

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

DNK Dánsko

1

1

0

0

0

35:22

2

2.

POL Poľsko

1

1

0

0

0

32:26

2

3.

NOR Nórsko

1

0

0

0

1

26:32

0

4.

SVK Slovensko

1

0

0

0

1

22:35

0

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    Mladí slovenskí hádzanári prehrali úvodný zápas ME, favorit rozhodol v závere
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