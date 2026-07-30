Slováci držali s favoritom krok, no v závere už nestíhali. Na ME prehrali aj druhý zápas

ME v hádzanej U18 2026 - skupina E
Slovensko - Poľsko 33:38 (19:19)
Zostava a góly SR: Š. Kríž, Mikula – Valent 13, Bednárik a Straňovský po 6, Majirský 3, Török a Krkoška po 2, Sivák 1, Bačenko, Kubík, Boťanský, M. Kríž, Stachovič, Chovanec, Dudáš
Najviac gólov Poľska: Kruszelnicki 5/1, Tkaczyk 6, Sobczyk 5, Skiba 5/1
Rozhodovali: Danilovič a Karan (obaja Bos. a Herc.)
Vylúčenia: 3:5, 7m hody: 2/0 - 2/2
Slovenskí hádzanári do 18 rokov neuspeli ani vo svojom druhom zápase v základnej E-skupine na majstrovstvách Európy v Belehrade, keď podľahli Poľsku 33:38.
Na svojom konte tak nemajú ani bod a výrazne si skomplikovali šancu na postup do hlavnej fázy turnaja.
Slováci hrali s favorizovaným súperom dlho vyrovnanú partiu a po polčase držali nerozhodný stav 19:19, v zápase sa však ani raz nedostali do vedenia.
Nestačilo ani ďalšie strelecky mimoriadne plodné predstavenie od Jakuba Valenta, ktorý sa postaral o 13 gólov.
Zverenci trénera Tomáša Straňovského uzavrú zápasy v skupinách duelom s Nórskom v sobotu o 17.00 h.
Na šampionáte štartuje 24 tímov rozdelených do šiestich štvorčlenných skupín. Prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy, zvyšné budú hrať o umiestnenie.
Priebeh zápasu Slovensko - Poľsko
I. polčas:
Poliaci vo svojom prvom stretnutí zdolali Nórov 32:26 a aj proti Slovákom v úvode udávali tón duelu.
Viedli už o štyri góly 12:8, záver prvého polčasu však patril slovenským hráčom. Vyrovnali na 15:15 a za nerozhodného stavu odchádzali aj do šatní.
II. polčas:
Po zmene strán pokračoval vyrovnaný boj, v ktorom sa však Slovákom nepodarilo dostať ani raz do vedenia.
Za stavu 26:26 urobili Poliaci výrazný krok k triumfu štvorgólovou šnúrou, slovenskí hráči sa však stále nezlomili a dokázali znížiť na rozdiel jediného presného zásahu (32:33).
Poliaci však následne odpovedali troma gólmi v sérii a zvládli tak lepšie koncovku.