Nevyšiel im ani tretí zápas. Mladí Slováci pôjdu do nadstavby bez bodu

ME v hádzanej U18 2026 - skupina E
Nórsko - Slovensko 32:31 (16:15)
Zostava a góly SR: Š. Kríž, Mikula - Valent 10, Bednárik 7, Török 4, Dudáš 3, Sivák a Straňovský po 2, Bačenko, Krkoška a Majirský po 1, Kubík, Boťanský, M. Kríž, Fekec, Kirňák
Najviac gólov Nórska: Schildmann 6, Johansen, Dolva a Lund po 5, Müller 4
Rozhodovali: Ivanovič, Kaludjerovič (obaja Č. Hora)
Vylúčenia: 5:8, ČK: 59. Dudáš po treťom vylúčení, 7 m hody: 7/4 - 5/4
Slovenskí hádzanári do 18 rokov neuspeli ani vo svojom treťom zápase na majstrovstvách Európy v Belehrade.
V sobotnom záverečnom stretnutí základnej E-skupiny podľahli Nórsku tesne 31:32 a obsadili v nej posledné štvrté miesto.
Zverenci trénera Tomáša Straňovského budú pokračovať v nadstavbovej 3. skupine o umiestnenie.
Do nej si neprenesú ani jeden bod, keďže sa im započíta prehra s tretím Nórskom. Ďalšími súpermi Slovenska budú tretí a štvrtý tím F-skupiny. Jedným z nich bude Fínsko, o druhom rozhodne večerný duel Faerské ostrovy - Rakúsko.
Slováci v základnej skupine predtým podľahli Dánsku 22:35 i Poľsku 33:38. Dánsko vyhralo skupinu s plným počtom šiestich bodov, keď v sobotu zdolalo Poľsko 35:23.
Priebeh zápasu Slovensko - Nórsko
I. polčas:
Stretnutie malo od úvodu vyrovnaný priebeh. Slováci sa v 4. minúte dostali do vedenia 2:1 a následne si niekoľkokrát vytvorili dvojgólový náskok.
V 20. minúte po góle Dudáša viedli 10:7, Nóri však odpovedali štyrmi presnými zásahmi za sebou a otočili na 11:10 a do kabín išli za priaznivého skóre 16:15.
II. polčas:
Po zmene strán Slováci začali aktívne a v 35. minúte po góloch Valenta a Dudáša otočili z 18:18 na 20:18.
Nóri sa však rýchlo dotiahli a skóre sa aj v ďalšom priebehu prelievalo z jednej strany na druhú.
Slováci v dramatickom závere dokázali vyrovnať na 31:31. Posledné slovo však mali Nóri, ktorým zabezpečil víťazstvo Sperre gólom na 32:31 v záverečnej minúte.
Slovensko už zo svojho posledného útoku nedokázalo odpovedať a v skupine tak zostalo bez bodu.
Hlas po zápase
Tomáš Straňovský, tréner SR 18: „Dnešná prehra veľmi bolí. Dovolím si tvrdiť, že tento zápas sme mali zvládnuť a mohli sme vyhrať. Vo fázach, keď sme v prvom aj v druhom polčase viedli o 2-3 góly, neboli sme schopní zlomiť zápas definitívne na svoju stranu. Nakoniec je z toho prehra o gól. Minimálne bod za remízu sme si po tom priebehu zaslúžili. Hráčom nemožno uprieť snahu a nasadenie, preto tvrdím, že sme to mali vo vlastných rukách a mohli sme vyhrať. Bohužiaľ, opäť sa nám to nepodarilo. Boli tam chyby, nedisciplinovanosť, možno sa nám aj lepí trochu smola na päty a zrejme nám chýba aj trošku viac taktickej vyzretosti v rozhodujúcich fázach hry. Musíme teraz zdvihnúť hlavy, no chlapci sú veľmi sklamaní a tak isto aj celý realizačný tím. Turnaj sa však ešte nekončí. Potrebujeme sa dať dokopy a ísť ďalej.“