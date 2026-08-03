Mladí Slováci oslavujú prvé víťazstvo. V záverečnom dueli zabojujú o prvenstvo v skupine

ME v hádzanej U18 2026 - nadstavbová fáza
Slovensko - Fínsko 31:26 (15:13)
Zostava SR: Mikula, Š. Kríž - Valent 13, Bačenko, Sivák, Kubík 1, Boťanský, Bednárik 2, M. Kríž 1, Straňovský 5, Chovanec, Török 1, Dudáš 1, Krkoška, Kirňák 1, Majirský 6. Najviac gólov Fínska: I. Hagman 6, Illman 4, E. Hagman a Rasehorn po 3
Rozhodovali: Bartkowiaková, Lakomyová (obe Poľ.), vylúčenia: 11:3, 7 m hody: 4/3 - 8/5
Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V pondelkovom stretnutí nadstavbovej 3. skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31:26.
Zverenci trénera Tomáša Straňovského si do nadstavbovej skupiny nepreniesli ani jeden bod, keďže sa im započítala prehra s Nórskom 31:32. Po triumfe nad Fínskom majú na konte dva body rovnako ako všetci ich súperi.
Najlepším strelcom zápasu bol Jakub Valent s 13 gólmi. V druhom pondelkovom zápase Rakúsko zdolalo Nórsko jednoznačne 28:15.
Slováci zakončia účinkovanie v skupine v utorok o 12.00 h duelom proti Rakúsku. V prípade víťazstva obsadia prvé miesto, ak následne Fínsko neprehrá s Nórskom.
Víťaz 3. skupiny nastúpi vo štvrtok v krížovom zápase o 9. - 16. miesto proti štvrtému tímu I. skupiny hlavnej fázy, šancu majú Slováci aj ako najlepší tím z tabuľky druhých miest.
V opačnom prípade budú pokračovať v dueloch o 17. - 24. miesto.
Slováci prehrávali v prvom polčase iba raz – 0:1. Potom preklopili skóre na svoju stranu a výraznejší náskok získali päťgólovou šnúrou od 13. minúty, keď odskočili zo stavu 6:6 na 11:6.
Severania potom manko skresali, ale do kabín sa išlo za pre nich nepriaznivého stavu 13:15. Výraznou postavou slovenského tímu bol Valent, ktorý v prvom polčase premenil všetkých sedem streleckých pokusov.
Straňovský pridal tri góly. Po zmene strán Slováci dominovali a štvrťhodinu pred koncom viedli už o desať gólov. V závere poľavili, ale o prvé víťazstvo na ME neprišli.
Hlasy po zápase
Tomáš Straňovský, tréner SR 18: „Konečne sme dosiahli prvé víťazstvo na európskom šampionáte. Nebol to jednoduchý zápas, aj keď sme v druhom polčase výraznejšie odskočili – škoda, že sme ten veľký náskok neudržali, ale sme radi, že sme vyhrali. Stále máme o čo bojovať. Teraz potrebujeme rýchlo zregenerovať a pokúsiť sa Rakúšanov zdolať. Potom uvidíme, ako sa to všetko vyvinie do ďalšieho zápasu, tzn. či sa nám podarí postúpiť vyššie. V prvom rade však musíme zvládnuť za 2 body aj zajtrajší zápas proti Rakúsku. Chlapcom gratulujem k víťazstvu a verím, že zajtra do toho dáme opäť všetko, aby sme vyhrali.“