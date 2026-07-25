ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Maďarska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Maďarska, ktorá je jedenástou zastávkou sezóny.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým jazdci na okruhu Hungaroring absolvujú kvalifikáciu, ktorá určí poradie na štarte nedeľných pretekov.
Kde sledovať Veľkú cenu Maďarska?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Maďarska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
25.07.2026 o 16:00
Kvalifikácia na VC Maďarska
(0:0)
0:00 minúta
Prebiehajúci
Prenos
0:00
Hamilton sa posúva z piatej na tretiu priečku.
0:08
Colapinto sa zlepšil no nepostúpi.
0:36
Antonelli zajazdil meraný pokus, no ten stačí len na siedme miesto! Russell je dokonca len ôsmy!
1:04
Všetci jazdci sa nám zlepšujú, trať zrýchľuje.
1:11
Bortoleto ide na 9. miesto.
1:50
Antonellimu bol zmazaný čas a ten tak padá na 15. miesto!
2:57
Hadjar ide na prvé miesto a z TOP 10 tak odsunul Alonsa.
4:25
Alonsovi sa podarilo poskočiť na desiate miesto.
Ohrození jazdci v 2. časti
11. Pierre Gasly (FRA/Alpine)
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
13. Esteban Ocon (FRA/Haas)
14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
15. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
11. Pierre Gasly (FRA/Alpine)
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
13. Esteban Ocon (FRA/Haas)
14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
15. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
5:30
Alonso mieri do ďalšieho rýchleho kola. Na trati máme aj Hadjara, ktorý je v out lape.
6:26
Bez času máme momentálne len Hadjara a Bortoleta. Hadjar si pokazil svoj úvodný pokus sám a Bortoleto doplatil na žltú vlajku, ktorú spôsobil práve Francúz.
7:53
Prvú priečku, ale najrýchlejším kolom preberá Lewis Hamilton.
8:20
Antonelli preberá vedenie.
9:50
Hadjar sa roztočil a spôsobil žltú vlajku!
10:14
Verstappen prekonáva Alonsa o takmer 2 a pol sekundy.
11:40
Alonso zaznamenal čas 1:20.696.
14:20
Ako prvý vyráža na trať Fernando Alonso.
15:00
Začala sa Q2.
Vyradení v Q1
17. Oliver Bearman (GBR/Haas)
18. Carlos Sainz (ESP/Williams)
19. Alexander Albon (THA/Williams)
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
17. Oliver Bearman (GBR/Haas)
18. Carlos Sainz (ESP/Williams)
19. Alexander Albon (THA/Williams)
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
0:00
Oba Alpiny preskočili Fernanda Alonsa, no ten napokon zo 16. miesta dokázal postúpiť do Q2!
0:14
Alonso sa posúva na 14. miesto a prvýkrát v tejto sezóne postúpi do Q2!
0:26
Bottas a Peréz znova nepostúpia.
1:34
Sainz sa posunul na 16. miesto, no veľmi pravdepodobne nepostúpi.
1:54
Antonelli si berie Verstappenovu pozíciu.
2:10
Verstappen nezlepšil svoj pokus a zostáva druhý.
5:33
Všetkých pilotov máme momentálne v boxoch.
6:42
Oba Cadillacy sa zlepšili, no momentálne zostávajú na 20. a 21. mieste. Úplne posledný je Bortoleto, ktorému bol zmazaný jeho meraný pokus.
7:24
Alonso ide na 12. miesto, Stroll sa posúva na pozíciu číslo 16. Astony by v dnešnej kvalifikácii po obrovskom množstve upgradov mohli zabojovať o premiérový postup do Q2.
7:58
Famózne kolo Norrisa, ktorý ide s náskokom takmer štyroch desatín do vedenia!
8:22
Bez času máme už len oba monoposty RB.
8:56
Russellov prvý pokus stačil len na piate miesto.
9:20
Antonelli mal 2 fialové sektory, no napokon na Verstappena o 70 stotín sekundy nestačí.
10:34
Verstappen s novým najrýchlejším časom – 1:18.656.
11:41
Leclerc prišiel o svoje najrýchlejšie kolo z dôvodu prekročenia traťových limitov.
12:54
Hamilton prekonáva Alonsa takmer o 2 sekundy a ide do čela.
14:26
Máme za sebou prvé pokusy. Na čele Astony pred Williamsami.
Kvalifikácia práve odštartovala.
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 204 b
2. Lewis Hamilton (GBR) 159 b
3. George Russell (GBR) 154 b
4. Charles Leclerc (MON) 126 b
5. Lando Norris (GBR) 103 b
6. Oscar Piastri (AUS) 92 b
7. Max Verstappen (NED) 91 b
8. Isack Hadjar (FRA) 60 b
9. Pierre Gasly (FRA) 42 b
10. Liam Lawson (NZL) 39 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 22 b
12. Franco Colapinto (ARG) 19 b
13. Oliver Bearman (GBR) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
15. Carlos Sainz (ESP) 6 b
16. Alexander Albon (THA) 5 b
17. Esteban Ocon (FRA) 3 b
18. Fernando Alonso (ESP) 1 b
19. Nico Hülkenberg (GER)
20. Valtteri Bottas (FIN)
21. Sergio Pérez (MEX)
22. Lance Stroll (CAN)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 204 b
2. Lewis Hamilton (GBR) 159 b
3. George Russell (GBR) 154 b
4. Charles Leclerc (MON) 126 b
5. Lando Norris (GBR) 103 b
6. Oscar Piastri (AUS) 92 b
7. Max Verstappen (NED) 91 b
8. Isack Hadjar (FRA) 60 b
9. Pierre Gasly (FRA) 42 b
10. Liam Lawson (NZL) 39 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 22 b
12. Franco Colapinto (ARG) 19 b
13. Oliver Bearman (GBR) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
15. Carlos Sainz (ESP) 6 b
16. Alexander Albon (THA) 5 b
17. Esteban Ocon (FRA) 3 b
18. Fernando Alonso (ESP) 1 b
19. Nico Hülkenberg (GER)
20. Valtteri Bottas (FIN)
21. Sergio Pérez (MEX)
22. Lance Stroll (CAN)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 358 b
2. Ferrari (ITA) 285 b
3. McLaren (GBR) 195 b
4. Red Bull (AUT) 151 b
5. Alpine (FRA) 61 b
6. Racing Bulls (ITA) 61 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Williams (GBR) 11 b
9. Audi (SUI) 10 b
10. Aston Martin 1 b
11. Cadillac
1. Mercedes (GER) 358 b
2. Ferrari (ITA) 285 b
3. McLaren (GBR) 195 b
4. Red Bull (AUT) 151 b
5. Alpine (FRA) 61 b
6. Racing Bulls (ITA) 61 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Williams (GBR) 11 b
9. Audi (SUI) 10 b
10. Aston Martin 1 b
11. Cadillac
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Maďarska.
Piatkové tréningy ovládli piloti Ferrari a tak sme zvedaví, či na tieto výsledky dokážu nadviazať aj v dnešnej kvalifikácii. Podarí sa jednému z pilotov Ferrari získať pole position alebo bude na prvom mieste na štarte zajtra stáť niekto iný?
Piatkové tréningy ovládli piloti Ferrari a tak sme zvedaví, či na tieto výsledky dokážu nadviazať aj v dnešnej kvalifikácii. Podarí sa jednému z pilotov Ferrari získať pole position alebo bude na prvom mieste na štarte zajtra stáť niekto iný?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.