    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Maďarska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Maďarska 2026.
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkej cene Maďarska 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|25. júl 2026 o 13:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Maďarska 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Maďarska, ktorá je jedenástou zastávkou sezóny.

    Ešte predtým jazdci na okruhu Hungaroring absolvujú kvalifikáciu, ktorá určí poradie na štarte nedeľných pretekov.

    Kde sledovať Veľkú cenu Maďarska?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos. 

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Maďarska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    25.07.2026 o 16:00
    Kvalifikácia na VC Maďarska
    (0:0)
    0:00 minúta
    Prebiehajúci
    Prenos
    0:00
    Hamilton sa posúva z piatej na tretiu priečku.
    0:08
    Colapinto sa zlepšil no nepostúpi.
    0:36
    Antonelli zajazdil meraný pokus, no ten stačí len na siedme miesto! Russell je dokonca len ôsmy!
    1:04
    Všetci jazdci sa nám zlepšujú, trať zrýchľuje.
    1:11
    Bortoleto ide na 9. miesto.
    1:50
    Antonellimu bol zmazaný čas a ten tak padá na 15. miesto!
    2:57
    Hadjar ide na prvé miesto a z TOP 10 tak odsunul Alonsa.
    4:25
    Alonsovi sa podarilo poskočiť na desiate miesto.
    Ohrození jazdci v 2. časti

    11. Pierre Gasly (FRA/Alpine)
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    13. Esteban Ocon (FRA/Haas)
    14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    15. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
    16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
    5:30
    Alonso mieri do ďalšieho rýchleho kola. Na trati máme aj Hadjara, ktorý je v out lape.
    6:26
    Bez času máme momentálne len Hadjara a Bortoleta. Hadjar si pokazil svoj úvodný pokus sám a Bortoleto doplatil na žltú vlajku, ktorú spôsobil práve Francúz.
    7:53
    Prvú priečku, ale najrýchlejším kolom preberá Lewis Hamilton.
    8:20
    Antonelli preberá vedenie.
    9:50
    Hadjar sa roztočil a spôsobil žltú vlajku!
    10:14
    Verstappen prekonáva Alonsa o takmer 2 a pol sekundy.
    11:40
    Alonso zaznamenal čas 1:20.696.
    14:20
    Ako prvý vyráža na trať Fernando Alonso.
    15:00
    importantZačala sa Q2.
    importantVyradení v Q1

    17. Oliver Bearman (GBR/Haas)
    18. Carlos Sainz (ESP/Williams)
    19. Alexander Albon (THA/Williams)
    20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    0:00
    Oba Alpiny preskočili Fernanda Alonsa, no ten napokon zo 16. miesta dokázal postúpiť do Q2!
    0:14
    Alonso sa posúva na 14. miesto a prvýkrát v tejto sezóne postúpi do Q2!
    0:26
    Bottas a Peréz znova nepostúpia.
    1:34
    Sainz sa posunul na 16. miesto, no veľmi pravdepodobne nepostúpi.
    1:54
    Antonelli si berie Verstappenovu pozíciu.
    2:10
    Verstappen nezlepšil svoj pokus a zostáva druhý.
    5:33
    Všetkých pilotov máme momentálne v boxoch.
    6:42
    Oba Cadillacy sa zlepšili, no momentálne zostávajú na 20. a 21. mieste. Úplne posledný je Bortoleto, ktorému bol zmazaný jeho meraný pokus.
    7:24
    Alonso ide na 12. miesto, Stroll sa posúva na pozíciu číslo 16. Astony by v dnešnej kvalifikácii po obrovskom množstve upgradov mohli zabojovať o premiérový postup do Q2.
    7:58
    Famózne kolo Norrisa, ktorý ide s náskokom takmer štyroch desatín do vedenia!
    8:22
    Bez času máme už len oba monoposty RB.
    8:56
    Russellov prvý pokus stačil len na piate miesto.
    9:20
    Antonelli mal 2 fialové sektory, no napokon na Verstappena o 70 stotín sekundy nestačí.
    10:34
    Verstappen s novým najrýchlejším časom – 1:18.656.
    11:41
    Leclerc prišiel o svoje najrýchlejšie kolo z dôvodu prekročenia traťových limitov.
    12:54
    Hamilton prekonáva Alonsa takmer o 2 sekundy a ide do čela.
    14:26
    Máme za sebou prvé pokusy. Na čele Astony pred Williamsami.
    Kvalifikácia práve odštartovala.
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 204 b
    2. Lewis Hamilton (GBR) 159 b
    3. George Russell (GBR) 154 b
    4. Charles Leclerc (MON) 126 b
    5. Lando Norris (GBR) 103 b
    6. Oscar Piastri (AUS) 92 b
    7. Max Verstappen (NED) 91 b
    8. Isack Hadjar (FRA) 60 b
    9. Pierre Gasly (FRA) 42 b
    10. Liam Lawson (NZL) 39 b
    11. Arvid Lindblad (GBR) 22 b
    12. Franco Colapinto (ARG) 19 b
    13. Oliver Bearman (GBR) 18 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
    15. Carlos Sainz (ESP) 6 b
    16. Alexander Albon (THA) 5 b
    17. Esteban Ocon (FRA) 3 b
    18. Fernando Alonso (ESP) 1 b
    19. Nico Hülkenberg (GER)
    20. Valtteri Bottas (FIN)
    21. Sergio Pérez (MEX)
    22. Lance Stroll (CAN)
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 358 b
    2. Ferrari (ITA) 285 b
    3. McLaren (GBR) 195 b
    4. Red Bull (AUT) 151 b
    5. Alpine (FRA) 61 b
    6. Racing Bulls (ITA) 61 b
    7. Haas (USA) 21 b
    8. Williams (GBR) 11 b
    9. Audi (SUI) 10 b
    10. Aston Martin 1 b
    11. Cadillac
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Maďarska.

    Piatkové tréningy ovládli piloti Ferrari a tak sme zvedaví, či na tieto výsledky dokážu nadviazať aj v dnešnej kvalifikácii. Podarí sa jednému z pilotov Ferrari získať pole position alebo bude na prvom mieste na štarte zajtra stáť niekto iný?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.

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