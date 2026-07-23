Slovenským strelkyniam sa darilo v Číne, Štibravá bola blízko pódiovej priečky

Strelectvo - Svetový pohár v Chang-čou
skeet žien - finále:
1.
Kimberly Rhodeová
USA
34
2.
Samantha Simontonová
USA
32
3.
Čche Jü-fej
Čína
28
4.
Monika Štibravá
Slovensko
24
6.
Vanesa Hocková
Slovensko
19
8.
Danka Hrbeková
Slovensko
8
Slovenská reprezentantka Monika Štibravá skončila na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Chang-čou tesne za pódiom.
Vo finále skeetu obsadila štvrtú priečku, keď trafila 24 z 28 terčov. Jej reprezentačná kolegyňa Vanesa Hocková skončila šiesta a Danka Hrbeková ôsma.
Juniorská majsterka Európy a vicemajsterka sveta z roku 2007 Štibravá dlho bojovala o svoje premiérové individuálne umiestnenie na pódiu v SP, ale štyri chyby ju napokon odsunuli tesne na štvrtú priečku. Z kvalifikácie postúpila do finále zo šiestej priečky výkonom 120 bodov.
Do osemčlenného finále sa prebojovali všetky tri slovenské reprezentantky. Najlepšie z nich skončila v kvalifikácii Hocková, ktorá obsadila tretie miesto so ziskom 121 bodov. Aj boj o medaily odštartovala najlepšie - trafila prvých osem terčov.
Štvrtá v skeete z OH 2024 v Paríži spravila prvú chybu až pri svojom piatom dvojterči, v druhom finálovom kole však minula štyri z 12 terčov a s celkovo piatimi chybami obsadila konečnú šiestu priečku.
Bronzová medailistka z OH 2012 a majsterka sveta z roku 2023 Danka Hrbeková vypadla vo finále ako prvá spolu s domácou Ťiang Čchao-jü po šiestich dvojpoložkách, keď netrafila až štyri z dvanástich letiacich terčov. Zaradila sa na záver finálového poradia na ôsmu pozíciu.
Triumfovala Američanka Kimberly Rhodeová s 34 zásahmi. Druhá skončila jej krajanka Samantha Simontonová (32), bronz získala Číňanka Čche Jü-fej nástrelom 28.