Slovenským strelkyniam sa darilo v Číne, Štibravá bola blízko pódiovej priečky

Monika Štibravá.
Monika Štibravá. (Zdroj: olympic.sk, Autor: olympic.sk)
TASR|23. júl 2026 o 11:34
ShareTweet0

Vo finále sa predstavili tri slovenské reprezentantky.

Strelectvo - Svetový pohár v Chang-čou

skeet žien - finále:

1.

Kimberly Rhodeová

USA

34

2.

Samantha Simontonová 

USA

32

3.

 Čche Jü-fej

Čína

28

4.

Monika Štibravá

Slovensko

24

6.

Vanesa Hocková

Slovensko

19

8.

Danka Hrbeková

Slovensko

 8

Slovenská reprezentantka Monika Štibravá skončila na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Chang-čou tesne za pódiom.

Vo finále skeetu obsadila štvrtú priečku, keď trafila 24 z 28 terčov. Jej reprezentačná kolegyňa Vanesa Hocková skončila šiesta a Danka Hrbeková ôsma.

Juniorská majsterka Európy a vicemajsterka sveta z roku 2007 Štibravá dlho bojovala o svoje premiérové individuálne umiestnenie na pódiu v SP, ale štyri chyby ju napokon odsunuli tesne na štvrtú priečku. Z kvalifikácie postúpila do finále zo šiestej priečky výkonom 120 bodov.

Do osemčlenného finále sa prebojovali všetky tri slovenské reprezentantky. Najlepšie z nich skončila v kvalifikácii Hocková, ktorá obsadila tretie miesto so ziskom 121 bodov. Aj boj o medaily odštartovala najlepšie - trafila prvých osem terčov.

Štvrtá v skeete z OH 2024 v Paríži spravila prvú chybu až pri svojom piatom dvojterči, v druhom finálovom kole však minula štyri z 12 terčov a s celkovo piatimi chybami obsadila konečnú šiestu priečku.

Bronzová medailistka z OH 2012 a majsterka sveta z roku 2023 Danka Hrbeková vypadla vo finále ako prvá spolu s domácou Ťiang Čchao-jü po šiestich dvojpoložkách, keď netrafila až štyri z dvanástich letiacich terčov. Zaradila sa na záver finálového poradia na ôsmu pozíciu.

Triumfovala Američanka Kimberly Rhodeová s 34 zásahmi. Druhá skončila jej krajanka Samantha Simontonová (32), bronz získala Číňanka Čche Jü-fej nástrelom 28.

Ostatné športy

    Monika Štibravá.
    Monika Štibravá.
    Slovenským strelkyniam sa darilo v Číne, Štibravá bola blízko pódiovej priečky
    dnes 11:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenským strelkyniam sa darilo v Číne, Štibravá bola blízko pódiovej priečky