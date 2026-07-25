ONLINE: FC Spartak Trnava - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Futbalisti FC Spartak Trnava a MFK Skalica dnes hrajú zápas 1. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
25.07.2026 o 18:00
1. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný podvečer pri sledovaní 1. kola Nike ligy medzi FC Spartak Trnava a MFK Skalica.
Trnava má za sebou jeden ostrý zápas. V Konferenčnej lige odohrala na domácej pôde vyrovnaný zápas s bulharským mužstvom CSKA 1948 Sofia. Zápas skončil bezgólovou remízou. Spartak dnes čaká súper zo Skalice. Pre hostí to bude prvý ostrý zápas v tejto sezóne. Skalica odohrala svoj posledný prípravý zápas s českým Slováckom a po výbornom výkone zvíťazila 3:1. Favorit je dnes Spartak Trnava. Musí to však potvrdiť na trávniku. Uvidíme ako zápas napokon dopadne. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Trnava má za sebou jeden ostrý zápas. V Konferenčnej lige odohrala na domácej pôde vyrovnaný zápas s bulharským mužstvom CSKA 1948 Sofia. Zápas skončil bezgólovou remízou. Spartak dnes čaká súper zo Skalice. Pre hostí to bude prvý ostrý zápas v tejto sezóne. Skalica odohrala svoj posledný prípravý zápas s českým Slováckom a po výbornom výkone zvíťazila 3:1. Favorit je dnes Spartak Trnava. Musí to však potvrdiť na trávniku. Uvidíme ako zápas napokon dopadne. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
0
0
0
0
0:0
0
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
0
0
0
0
0:0
0
3
FC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
6
AS TrenčínAS Trenčín
0
0
0
0
0:0
0
7
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
0
0
0
0
0:0
0
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK SkalicaMFK Skalica
0
0
0
0
0:0
0
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body