ONLINE: FK Humenné - FC Tatran Prešov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 1. kolo)

Futbalisti FK Humenné a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 1. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FK Humenné - FC Tatran Prešov (II. liga, MONACObet liga, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
25.07.2026 o 16:00
1. kolo
Humenné
0:0
(0:0)
16' minúta
Prebiehajúci
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Dzivjak – Hrebeňár, Gallik..
Prenos
16
Humenné vystrkovalo rožky s cieľom vypracovať si dobrú šancu. Hosťujúci kapitán Šimko sa zmocnil skákajúcej lopty a hlavou ju dostal do bezpečia ku Knurovskému.
15
Prvých pätnásť minút na Zemplíne ubehlo. Prešov je zatiaľ jasne lepším mužstvom, hoci sa očakával pravý opak.
14
Úvodná robota pre Adriána Knurovského, pri ktorej sa však výraznejšie nezapotil. V pokutovom území si vytvoril solídny palebný priestor Zlacký. Strela si ale žiadala väčšiu razanciu.
14
Gomola prečítal úmysel súpera, ale pošmykol sa na lopte. Rýchlo však urobil ešte jeden zákrok, ktorý mierne zaváňal nedovoleným spôsobom, no prešlo to cez rozhodcu Dzivjaka.
12
Hostia sa veľmi ponúkali do zakončenia. Nezobral to na seba v šestnástke Sabolčík či Pobořil a napokon sa nepodarilo pripraviť pokus pre Regáliho.
10
Župa nedostal lepšiu loptu do krídla. Osobný súboj ovládol domáci kapitán Zlacký. O pár sekúnd poslal Prešov veľmi slabú strelu po zemi, ktorú Bréda zachytil.
9
Štandardná situácia v tejto chvíli aj pre Humenné, ale je to vo vzdialenosti, z ktorej nepôjde o priame ohrozenie súperovej svätyne.
8
Prešovský brankár Knurovský nepodcenil situáciu v blízkosti hranice vlastnej šestnástky. Skúsený gólman vykopával do poľa.
7
Pobořil nasmeroval loptu do útoku pre dvoch svojich spoluhráčov. Gríger ju následne sklepol, ale nevideli sme tlak zo strany Tatranu.
6
Šimon Sabolčík mal na starosti štandardnú situáciu. Loptu z jeho kopačky ale nikto nedostal do gólovej šance.
5
Martin Regáli bude patriť medzi postrachov druhej najvyššej súťaže. Humenčania o tom veľmi dobre vedia, a tak sa previnili faulom.
3
Sipľak nepustil do hlavičkového súboja Menicha. Výborne prišiel ako tretí a poslal loptu za postrannú čiaru.
2
Nepríjemný strelecký pokus Prešova! Zaujímavo vypálil Sabolčík! Brédovi táto lopta vypadla, ale Humenné nebolo vystavené väčšiemu nebezpečenstvu!
1
Tatran zahrával dlhé autové vhadzovanie. Župa namieril loptu až pred pokutové územie Humenného. Tam sa však nepresadil dravý mladík Gríger.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK Humenné: Bréda – Zlacký (C), Veselý, Bajus, Straka, Vasiľ, Sitarčík, Bamburák, Maťaš, Vyšnevsky, Záhradník.
Náhradníci: Žinčák, Petrík, Bega, Nináč, Kohút, Komjatý, Laurov, Oliveira, Kozii.
Tréner: Miroslav Nemec.
FC TATRAN Prešov: Knurovský – Gomola, Menich, Sipľak, Župa, P. Šimko (C), Pobořil, Sabolčík, Gríger, Regáli, Suchý.
Náhradníci: Štapinský, Sagna, Uchan, Leuta, Molnár, Polaščák, Repaský, Franko, Tecl.
Tréner: Erik Havrila.
Rozhodca: Dzivjak – Hrebeňár, Gallik.
FK Humenné: Bréda – Zlacký (C), Veselý, Bajus, Straka, Vasiľ, Sitarčík, Bamburák, Maťaš, Vyšnevsky, Záhradník.
Náhradníci: Žinčák, Petrík, Bega, Nináč, Kohút, Komjatý, Laurov, Oliveira, Kozii.
Tréner: Miroslav Nemec.
FC TATRAN Prešov: Knurovský – Gomola, Menich, Sipľak, Župa, P. Šimko (C), Pobořil, Sabolčík, Gríger, Regáli, Suchý.
Náhradníci: Štapinský, Sagna, Uchan, Leuta, Molnár, Polaščák, Repaský, Franko, Tecl.
Tréner: Erik Havrila.
Rozhodca: Dzivjak – Hrebeňár, Gallik.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola MONACObet ligy sezóny 2026/27 medzi FK Humenné a FC TATRAN Prešov.
FK Humenné
Futbalisti Humenného sa po roku vrátili do druhej najvyššej súťaže. Tréner Miroslav Nemec predĺžil spoluprácu, ale z kádra mu vypadli mená ako Horváth, Dzurík, Petko alebo srdciar Streňo. Všetci títo menovaní hráči odišli do klubov z nižších líg, nakoľko majú civilné zamestnanie. Zemplínčania sa budú snažiť úspešne vstúpiť do ročníka a celkovo už nechcú skončiť na chvoste.
FC TATRAN Prešov
Tatran je svojím spôsobom v rozklade, no možno mu začne svitať nie na lepšie, ale istejšie časy. O najstarší futbalový klub na Slovensku prejavili záujem dvaja kupci, ktorých mená sú zatiaľ pod rúškom tajomstva. Erik Havrila dostal dôveru a pokračuje na poste hlavného trénera. Tím sa podarilo prečistiť od zbytočnej masy hráčov. Prešov vytvoril novú kostru, no potrebuje ešte posilniť, aby sa mohol porovnávať s ostatnými. V Humennom ho však bude tlačiť za výhrou masívna podpora fanklubu, ako tomu bolo počas existencie v Niké lige.
FK Humenné
Futbalisti Humenného sa po roku vrátili do druhej najvyššej súťaže. Tréner Miroslav Nemec predĺžil spoluprácu, ale z kádra mu vypadli mená ako Horváth, Dzurík, Petko alebo srdciar Streňo. Všetci títo menovaní hráči odišli do klubov z nižších líg, nakoľko majú civilné zamestnanie. Zemplínčania sa budú snažiť úspešne vstúpiť do ročníka a celkovo už nechcú skončiť na chvoste.
FC TATRAN Prešov
Tatran je svojím spôsobom v rozklade, no možno mu začne svitať nie na lepšie, ale istejšie časy. O najstarší futbalový klub na Slovensku prejavili záujem dvaja kupci, ktorých mená sú zatiaľ pod rúškom tajomstva. Erik Havrila dostal dôveru a pokračuje na poste hlavného trénera. Tím sa podarilo prečistiť od zbytočnej masy hráčov. Prešov vytvoril novú kostru, no potrebuje ešte posilniť, aby sa mohol porovnávať s ostatnými. V Humennom ho však bude tlačiť za výhrou masívna podpora fanklubu, ako tomu bolo počas existencie v Niké lige.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
0
0
0
0
0:0
0
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
0
0
0
0
0:0
0
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
0
0
0
0
0:0
0
4
FC PetržalkaFC Petržalka
0
0
0
0
0:0
0
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
0
0
0
0
0:0
0
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
0
0
0
0
0:0
0
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
0
0
0
0
0:0
0
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
0
0
0
0
0:0
0
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
0
0
0
0
0:0
0
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
0
0
0
0
0:0
0
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
13
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
14
MFK BytčaMFK Bytča
0
0
0
0
0:0
0
15
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
0
0
0
0
0:0
0
16
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body