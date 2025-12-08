Slovenskí hokejisti na Kaufland Cupe, Slovan v Konferenčnej lige či štart MS v šípkach (TV tipy)

Počas týždňa pokračuje Liga majstrov, Európska liga UEFA a Konferenčná liga aj so Slovanom Bratislava. Slovenský majster vycestuje na pôdu do severomacedónskeho tímu Škendija Tetovo.
Slavia Praha v Lige Majstrov poputuje do Londýna, kde odohrá zápas proti Tottenhamu. Dávid Hancko sa s Atléticom Madrid predstaví proti PSV Eindhoven, Inter Miláno privíta Liverpool a Real Madrid hostí Manchester City.
V závere týždňa pokračuje individuálnymi pretekmi aj Svetový pohár v biatlone tentokrát v nemeckom Hochfilzene. Muži aj ženy sa predstavia v šprinte, stíhacích pretekoch a štafetách.
Pokračujú aj majstrovstvá sveta žien vo florbale. Slovenky odohrajú posledný zápas v základnej skupine proti Švédkam. Doposiaľ sa im podarilo vyhrať s Poľkami 7:3, no s Fínkami prehrali vysoko 13:4.
Slovenských hokejistov čaká generálka pred ZOH 2026 na domácom turnaji Kaufland Cup. Postupne sa v Banskej Bystrici predstavia proti Nórsku a Lotyšsku.
V nominácií je 22 hráčov, najskúsenejšími sú Libor Hudáček, Peter Čerešnák či Marek Ďaloga.
V akcii budú opäť lyžiarky, ktoré čaká podujatie Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi. Na programe sú prvýkrát rýchlostné disciplíny - dva zjazdy a jedno super-G.
Muži sa predstavia vo francúzskom Val Disere, kde ich čaká obrovský slalom a slalom.
V priebehu týždňa pokračujú aj ms v hádzanej žien už vyraďovacou časťou a počas víkendu spoznáme aj meno majsteriek sveta.
Vo štvrtok štartujú aj majstrovstvá sveta v šípkach, kde titul z minulého roka obhajuje 18-ročný Luke Littler.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
