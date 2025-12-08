Slovenskí hokejisti na Kaufland Cupe, Slovan v Konferenčnej lige či štart MS v šípkach (TV tipy)

Slovenskí hokejoví reprezentanti pred Vianočným Kaufland Cupom 2024.
Slovenskí hokejoví reprezentanti pred Vianočným Kaufland Cupom 2024. (Autor: TASR)
Sportnet|8. dec 2025 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Počas týždňa pokračuje Liga majstrov, Európska liga UEFA a Konferenčná liga aj so Slovanom Bratislava. Slovenský majster vycestuje na pôdu do severomacedónskeho tímu Škendija Tetovo.

Slavia Praha v Lige Majstrov poputuje do Londýna, kde odohrá zápas proti Tottenhamu. Dávid Hancko sa s Atléticom Madrid predstaví proti PSV Eindhoven, Inter Miláno privíta Liverpool a Real Madrid hostí Manchester City.

V závere týždňa pokračuje individuálnymi pretekmi aj Svetový pohár v biatlone tentokrát v nemeckom Hochfilzene. Muži aj ženy sa predstavia v šprinte, stíhacích pretekoch a štafetách.

Pokračujú aj majstrovstvá sveta žien vo florbale. Slovenky odohrajú posledný zápas v základnej skupine proti Švédkam. Doposiaľ sa im podarilo vyhrať s Poľkami 7:3, no s Fínkami prehrali vysoko 13:4.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Slovenských hokejistov čaká generálka pred ZOH 2026 na domácom turnaji Kaufland Cup. Postupne sa v Banskej Bystrici predstavia proti Nórsku a Lotyšsku.

V nominácií je 22 hráčov, najskúsenejšími sú Libor Hudáček, Peter Čerešnák či Marek Ďaloga.

V akcii budú opäť lyžiarky, ktoré čaká podujatie Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi. Na programe sú prvýkrát rýchlostné disciplíny - dva zjazdy a jedno super-G.

Muži sa predstavia vo francúzskom Val Disere, kde ich čaká obrovský slalom a slalom.

V priebehu týždňa pokračujú aj ms v hádzanej žien už vyraďovacou časťou a počas víkendu spoznáme aj meno majsteriek sveta.

Vo štvrtok štartujú aj majstrovstvá sveta v šípkach, kde titul z minulého roka obhajuje 18-ročný Luke Littler.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (8. december)

Futbal
Ľadový hokej
Hádzaná
Florbal
Americký futbal
Utorok (9. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Florbal
Hádzaná
Volejbal
Americký futbal
Streda (10. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Hádzaná
Štvrtok (11. december)

Futbal
Ľadový hokej
Basketbal
Hádzaná
Golf
Florbal
Šípky
Piatok (12. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bojové športy
Golf
Bežecké lyžovanie
Basketbal
Šípky
Sobota (13. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Basketbal
Hádzaná
Biatlon
Skoky na lyžiach
Florbal
Volejbal
Šípky
Golf
Bežecké lyžovanie
Nedeľa (14. december)

Futbal
Ľadový hokej
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Bežecké lyžovanie
Basketbal
Biatlon
Florbal
Cyklokros
Americký futbal
Golf
Volejbal
Šípky
Ostatné športy

    Slovenskí hokejisti na Kaufland Cupe, Slovan v Konferenčnej lige či štart MS v šípkach (TV tipy)
    dnes 08:00
