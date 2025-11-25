Skúsený tím na čele s Tatarom. Slovensko na domácom turnaji bez hráčov z KHL

BRATISLAVA. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh nominoval na decembrový Vianočný Kaufland Cup 22 hráčov.
Na domácom podujatí v Banskej Bystrici, ktorý bude zároveň generálkou pred Zimnými olympijskými hrami 2026 v Miláne a Cortine, sa proti Nórsku a Lotyšsku predstaví skúsený reprezentačný výber s viacerými lídrami na ľade i v kabíne. Jedným z nich je útočník švajčiarskeho Zugu Tomáš Tatar.
Zväz o nominácii informoval na svojej webovej stránke.
„Snažili sme sa zohľadniť pri tvorbe nominácie, že ide o generálku pred olympiádou. Približne polovica tímu sa predstavila na Nemeckom pohári, druhú sme zložili z hráčov, ktorí na ňom chýbali pre vyťaženosť v klube, či už hráči Komety Brno, Třinca alebo Hradca Králové," ozrejmil hlavný tréner Vladimír Országh.
Skúsené mužstvo
Medzi obrancami patria k najskúsenejším Peter Čerešňák so 120 reprezentačnými štartmi a Marek Ďaloga so 112.
V reprezentácii si opäť zahrá aj kľúčový obranca Třinca Martin Marinčin. Medzi útočníkmi je najskúsenejší jeho tímový kolega Libor Hudáček so 133 štartmi za národný tím.
Skúsenosti do tímu prinesú aj Tatar, Marek Hrivík, Lukáš Cingel či Peter Cehlárik. Prvýkrát od MS 2024 v Ostrave sa v reprezentácii predstaví aj Marko Daňo.
Súčasťou tímu bude aj kapitán Tatar. Útočník švajčiarskeho Zugu aktuálne nehrá pre zranenie, je však v kontakte s hlavným koučom národného tímu. Predpokladá sa, že Tatar by sa čoskoro mohol vrátiť do zápasovej záťaže.
„Tomáša sme chceli vidieť aspoň na jednom turnaji. Má nejaké zranenie, doliečuje si ho, ale mal by v najbližšej dobe zasiahnuť do hry.
Je skvelé, že on sám chce veľmi prísť. Samozrejme, stále nám ostáva nejaký čas do turnaja, preto verím, že sa mu podarí vrátiť do súťažného diania a budeme s ním môcť počítať,“ doplnil Országh.
Trénerský štáb chcel v dvoch záverečných zápasoch pred ZOH 2026 vidieť v akcii aj hráčov pôsobiach v KHL. Országh v minulosti priznal, že s viacerými počíta aj do prípadnej nominácie na hry do Milána.
„Bol taký plán, ale ruské kluby ich neuvoľnia, pretože KHL nemá prestávku. Budú voľní až na februárovú olympiádu, to majú prísľub od svojich tímov,“ prezradil Országh.
Kanadský odborník pokračuje
Zmenou prejde aj trénerský štáb. V Nemecku vypomohol na pozícii asistenta Ivan Majeský, ktorý pôsobí v tíme českého extraligistu z Kladna, a tiež Todd Woodcroft, kanadský expert s takmer 20-ročnou anabázou na rôznych pozíciách v NHL.
V novembri prišiel do Landshutu na pozvanie trénera Országha. Vzájomná spolupráca sa osvedčila natoľko, že v decembri pricestuje Woodcroft aj na Slovensko.
„Ivan Majeský bol vyslovene záskok, keďže nám vypadli dvaja asistenti pre klubové povinnosti.
Todda sme si chceli otestovať, pričom máme na jeho prácu veľmi dobrú spätnú väzbu, či už od hráčov alebo z mojej strany. Budeme s ním pokračovať aj na domácom turnaji,“ doplnil Országh.