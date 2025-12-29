Slovenskí mladíci bojujú o štvrťfinále, začína sa Rely Dakar a vyvrcholenie MS v šípkach (TV tipy)

Počas týždňa pokračujú majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov. Slovenská reprezentácia bojuje o postup do štvrťfinále v skupine A. Po úvodných dvoch zápasoch má na konte 3 body po výhre 4:1 v zápase s Nemeckom.
V základnej skupine ich čakajú ešte zápasy proti domácemu USA a v poslednom zápase skupiny duel so Švajčiarskom.
Hokejové ligové súťaže pokračujú ďalšími kolami. V utorok sa v Nitre predstaví líder zo Slovana, Spišská Nová Ves hostí vo východniarskom derby Košice. V ďalšom kole si Trenčín zmeria sily so Žilinou a Nitra privíta Zvolen.
Cez týždeň finišujú MS v šípkach, kde sa postupne odohrajú zápasy osemfinále, štvrťfinále, semifinále a v sobotu nás čaká finále.
V sobotu štartujú aj motoristické preteky Rely Dakar 2026 aj s naším pretekárom Štefanom Svitkom, pre ktorého to bude sedemnásta účasť na tomto prestížnom podujatí.
V akcii budú opäť lyžiarky, na ktoré čaká tradičné podujatie Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore. Slalomárky sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.
Pokračuje aj Africký pohár národov, kde finišujú zápasy v skupinách a počas víkendu sa začnú vyraďovacie boje.
Pokračuje Premier League, Seria A, španielska La Liga či francúzska Ligue 1. Dúbravka s Burnley odohrá zápasy proti Newcastlu a Brightonu. Neapol s Lobotkom pocestuje do Ríma, kde ich čaká duel s Laziom.
Na Greifa s Lyonom čaká šláger kola na štadióne v Monaku, Mallorca s obrancom Martinom Valjentom privíta doma Gironu a Dávid Hancko s Atlétikom Madrid pocestuje na zápas proti Realu Sociedad.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
