Príprava na Rely Dakar bola lepšia, hovorí Svitko. Čaká ho sedemnásty ročník v sérii

Najúspešnejší slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko bude už po sedemnásty raz vo svojej kariére štartovať na prestížnom podujatí Rely Dakar.
V poradí 48. ročník púštneho dobrodružstva sa pôjde od 3. do 17. januára 2026.
Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa uskutoční výlučne na území Saudskej Arábie.
„Sedemnásta účasť je o to cennejšia, že medzi nimi nebola žiadna medzera,“ uviedol na stredajšom brífingu trojnásobný majster Európy a mnohonásobný majster Slovenska v enduro a cross country.
„Moja príprava na Dakar bola lepšia na rozdiel od tej predchádzajúcej, keď som bol na tom fyzicky horšie.
Nemal som teraz žiadne vážne pády, zranenia, mohol som na motocykli jazdiť celý rok. Absolvoval som aj Rely Grécka, majstrovstvá sveta, Rely Maroko a na posledné tréningy ešte odcestujem do Spojených arabských emirátov.
Mám veľa najazdených kilometrov. Všetko prebieha podľa plánu.“
VIDEO: Svitko o ďalšom ročníku Rely Dakar
Pretekárov čaká 13 etáp a úvodný prológ, odjazdia celkovo 8000 km, z nich bude 5000 meraných.
Viac na štrkovom a skalnatom podklade
Organizátori Rely Dakar sľubujú, že sa bude jazdiť menej po dunách, viac na štrkovom a skalnatom podklade. „Bude to náročnejšie na koncentráciu, pretože jedna skala môže byť väčším rizikom ako desať pieskových dún.
Mám toho už ale dosť najazdené na rôznych podložiach, takže to nebude významný hendikep. Neobávam sa toho. Nechcem vypadnúť už v 1. etape, pri jazde musím použiť aj rozum.
Videl som už veľa pádov, očakávam, že viacero jazdcov bude vypadávať. Opäť chcem zajazdiť najlepšie časy a zabojovať o pódium v etapách a celkovom poradí.
Dakar je a aj bude pre mňa tou najväčšou športovom motiváciou. Uvedomujem si pritom, že prichádza viacero nových mladých jazdcov, ktorých mená ešte verejnosť veľmi nepozná.
Medzi nimi sú aj niektorí, ktorí vedia zamiešať celkové poradie,“ povedal 43-ročný rodák zo Žaškova.
V roku 2016 skončil na 2. mieste
Doteraz najlepší výsledok dosiahol Svitko v roku 2016, keď skončil na 2. mieste v celkovom poradí. Na predchádzajúcom ročníku si vybojoval 10. priečku.
Slovnaft Rally Team odcestuje do Saudskej Arábie v novom zložení. Logistiku a kontakt s médiami počas Dakaru zabezpečí Martin Bušovský.
Mechanikom nového motocykla KTM Rally Replica (štartové číslo 142) je Michal Gažúr.