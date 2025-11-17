Posledný zápas Slovenska v kvalifikácií, záverečný turnaj Davis Cupu či F1 v Las Vegas (TV tipy)

Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 1:0 nad Severným Írskom.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 1:0 nad Severným Írskom. (Autor: TASR)
Sportnet|17. nov 2025 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá posledný zápas v rámci kvalifikácie na MS 2026 v pondelok v Lipsku proti domácim Nemcom, kde sa rozhodne o priamom postupujúcom na záverečný turnaj.

V nominácii nastala jedna zmena, keď pribudol nováčik Marek Kristián Bartoš namiesto zranených Adriána Kaprálika a Mária Sauera.

V akcii budú opäť slalomárky a slalomári, ktorých čaká podujatie Svetového pohára v rakúskom Gurgli.

Na tenistov čaká záverečný turnaj Davisovho pohára. Počas víkendu sa na obrazovky vráti aj formula 1 tento krát Veľkou cenou Las Vegas.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V akcii budú opäť aj basketbalisti BC Prievidza, ktorí odohrajú svoj šiesty zápas v Európskom pohári FIBA. Na domácej pôde privítajú chorvátsku Cedevitu, s ktorou prvý vzájomný zápas prehrali 85:88.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (17. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (18. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (19. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (20. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Piatok (21. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (22. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (23. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 1:0 nad Severným Írskom.
    Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 1:0 nad Severným Írskom.
    Posledný zápas Slovenska v kvalifikácií, záverečný turnaj Davis Cupu či F1 v Las Vegas (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Posledný zápas Slovenska v kvalifikácií, záverečný turnaj Davis Cupu či F1 v Las Vegas (TV tipy)