Posledný zápas Slovenska v kvalifikácií, záverečný turnaj Davis Cupu či F1 v Las Vegas (TV tipy)

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá posledný zápas v rámci kvalifikácie na MS 2026 v pondelok v Lipsku proti domácim Nemcom, kde sa rozhodne o priamom postupujúcom na záverečný turnaj.
V nominácii nastala jedna zmena, keď pribudol nováčik Marek Kristián Bartoš namiesto zranených Adriána Kaprálika a Mária Sauera.
V akcii budú opäť slalomárky a slalomári, ktorých čaká podujatie Svetového pohára v rakúskom Gurgli.
Na tenistov čaká záverečný turnaj Davisovho pohára. Počas víkendu sa na obrazovky vráti aj formula 1 tento krát Veľkou cenou Las Vegas.
V akcii budú opäť aj basketbalisti BC Prievidza, ktorí odohrajú svoj šiesty zápas v Európskom pohári FIBA. Na domácej pôde privítajú chorvátsku Cedevitu, s ktorou prvý vzájomný zápas prehrali 85:88.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
