Osemnástka štartuje na domácich MS, A-tím pokračuje v príprave či derby Trnava - Slovan (TV tipy)

Cez týždeň pokračujú ligové súťaže v rámci celej Európy. Atlético Madrid sa predstaví najprv v strede týždňa v Elche a následne ho čaká v sobotu na domácej pôde Athletic Bilbao. Štart slovenského obrancu Dávida Hancka je naďalej otázny kvôli zraneniu.
Rovnako dva zápasy odohrá aj Martin Valjent so svojou Mallorcou, najprv proti Valencii a následne proti Deportivu Alaves.
Stanislav Lobotka s Neapolom hostí Cremonese, Dominik Greif bude čeliť futbalistom Auxerre a Martin Dúbravka s Burnley privíta Manchester City.
Cez víkend pokračujú aj zápasy v Niké lige, kde v najväčšom slovenskom derby hostí Spartak Trnava futbalistov Slovana Bratislava.
Slovenskí hokejisti pokračujú v príprave pred nadchádzajúcimi MS v hokeji 2026. Po domácich zápasoch proti Švajčiarsku sa predstavia v Nemecku, kde vyzvú v dvoch zápasoch domáci výber.
V akcii budú aj slovenskí hokejisti do 18 rokov, ktorí štartujú na domácom šampionáte. V úvodnom dueli skupiny budú v Trenčíne čeliť Kanade, následne vo štvrtok vyzvú Nórsko a sobotu Fínsko.
Po úvodnom dueli pokračuje aj finále Tipsport ligy. V pondelok sa opäť hrá v Nitre, ďalšie dva zápasy na ľade Slovana sú na programe vo štvrtok a piatok. Prípadný piaty zápas opäť na ľade Nitry je na programe v nedeľu.
Cyklistov čaká cez víkend prestížne podujatie Liège-Bastogne-Liège.
Tenisti a tenistky pokračujú v antukovej časti sezóny, tentokrát majú na programe turnaj v Madride.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (20. apríl)
Utorok (21. apríl)
Streda (22. apríl)
Štvrtok (23. apríl)
Piatok (24. apríl)
Sobota (25. apríl)
Nedeľa (26. apríl)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
