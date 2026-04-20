Váradyová previedla v Senci skvelý obrat, prekvapenie na úkor Pišteja s Kukuľkovou

Na seneckom turnaji WTT Feeder sa v pondelok rozkrútil kolotoč zápasov v hlavných súťažiach jednotlivých disciplín.
V športovej hale Transpetrolu sa predstavil aj veľký počet slovenských stolnotenisových reprezentantov.
Z osmičky mužov zostalo po úvodnom hracom dni v hlavnej singlovej súťaži trojnásobné slovenské zastúpenie.
Po dve prekážky prekonali Wang Jang, Adam Klajber a Ľubomír Pištej jednu, keďže ako nasadená trinástka mal na úvod voľno.
Trio Slovákov bude v utorok pokračovať v osemfinálových bojoch. Do 2. kola prenikli mladíci Samuel Palušek a Mychailo Lovha, do vzájomného osemfinále ich súperi nepustili.
Blízko k tomu bol najmä Palušek, ktorý odohral päť setov s Niagolom Stoyanovom z Talianska (2:3).
Vo dvojhre žien zostala z desiatich Sloveniek v hre už iba Barbora Váradyová, ktorá v 2. kole predviedla obrat proti Kaho Akaeovej z Japonska.
S druhou nasadenou hráčkou rýchlo prehrávala 0:2 na sety, vo štvrtom 7:9, ale vzápätí vyhrala z ďalších dvanástich loptičiek jedenásť, vďaka čomu si vynútila rozhodujúci set a v ňom sa ujala vedenia 7:1. Náskok z rúk nepustila, hoci sa súperka doťahovala (11:7).
V 2. kole boli ešte Natália Grigelová, Nina Darovcová a Tatiana Kukuľková, ktorá nečakane prehrala s kvalifikantkou Lizavetou Cimaškovovou (INŠ) napriek vedeniu 2:1 na sety (2:3).
Vo štvorhre mužov bude mať Slovensko semifinalistov. Do vzájomného štvrťfinále sa prebojovali najvyššie nasadení Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom cez krajanov Adama Klajbera so Samuelom Palušekom (3:0) a Wang Jang s Alexandrom Valuchom cez českých kvalifikantov Makaru s Kadlecom (3:0).
Aj v deblovej súťaži žien sú vo štvrťfinále dva slovenské páry. Okrem nasadených jednotiek Váradyovej s Kukuľkovou, ktoré vyradili v osemfinálovom 1. kole Natáliu Grigelovú s Monikou Marouskovou (3:0), sa medzi osem najlepších dvojíc prebojovali aj Ema Labošová s Dominikou Wiltschkovou.
Tie v ďalšom slovenskom súboji zdolali Emu Činčurovú s Nikoletou Puchovanovou 3:0.
V mixe sa zrodilo prekvapenie na úkor Pišteja s Kukuľkovou. Slovenské duo nasadené ako číslo jedna vypadlo v 1. kole po prehre 0:3 s Indami Akashom Palom so Sutirthou Mukherjeeovou.
Krajanov nepomstila ani Natália Grigelová po boku Nikona Šutova (INŠ), keď si najskôr poradili s Damiánom Flórom s Emou Labošovou (3:1) a vzápätí im vo štvrťfinále proti Palovi s Mukherjeeovou nestačilo ani dvojsetové vedenie (2:3).
Tretí nasadení Samuel Arpáš a Váradyová prehrali vo štvrťfinále s kórejským párom Čang Seon-gil, Lee Dä-un (0:3).
Miešaná štvorhra bude pri Slnečných jazerách, ako zatiaľ jediná disciplína, pokračovať už bez Slovákov, informoval Slovenský stolnotenisový zväz.