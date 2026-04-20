Váradyová previedla v Senci skvelý obrat, prekvapenie na úkor Pišteja s Kukuľkovou

Barbora Váradyová. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|20. apr 2026 o 22:32
Trio Slovákov bude v utorok pokračovať v osemfinálových bojoch.

Na seneckom turnaji WTT Feeder sa v pondelok rozkrútil kolotoč zápasov v hlavných súťažiach jednotlivých disciplín.

V športovej hale Transpetrolu sa predstavil aj veľký počet slovenských stolnotenisových reprezentantov.

Z osmičky mužov zostalo po úvodnom hracom dni v hlavnej singlovej súťaži trojnásobné slovenské zastúpenie.

Po dve prekážky prekonali Wang Jang, Adam Klajber a Ľubomír Pištej jednu, keďže ako nasadená trinástka mal na úvod voľno.

Trio Slovákov bude v utorok pokračovať v osemfinálových bojoch. Do 2. kola prenikli mladíci Samuel Palušek a Mychailo Lovha, do vzájomného osemfinále ich súperi nepustili.

Blízko k tomu bol najmä Palušek, ktorý odohral päť setov s Niagolom Stoyanovom z Talianska (2:3).

Vo dvojhre žien zostala z desiatich Sloveniek v hre už iba Barbora Váradyová, ktorá v 2. kole predviedla obrat proti Kaho Akaeovej z Japonska.

S druhou nasadenou hráčkou rýchlo prehrávala 0:2 na sety, vo štvrtom 7:9, ale vzápätí vyhrala z ďalších dvanástich loptičiek jedenásť, vďaka čomu si vynútila rozhodujúci set a v ňom sa ujala vedenia 7:1. Náskok z rúk nepustila, hoci sa súperka doťahovala (11:7).

V 2. kole boli ešte Natália Grigelová, Nina Darovcová a Tatiana Kukuľková, ktorá nečakane prehrala s kvalifikantkou Lizavetou Cimaškovovou (INŠ) napriek vedeniu 2:1 na sety (2:3).

Vo štvorhre mužov bude mať Slovensko semifinalistov. Do vzájomného štvrťfinále sa prebojovali najvyššie nasadení Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom cez krajanov Adama Klajbera so Samuelom Palušekom (3:0) a Wang Jang s Alexandrom Valuchom cez českých kvalifikantov Makaru s Kadlecom (3:0).

Aj v deblovej súťaži žien sú vo štvrťfinále dva slovenské páry. Okrem nasadených jednotiek Váradyovej s Kukuľkovou, ktoré vyradili v osemfinálovom 1. kole Natáliu Grigelovú s Monikou Marouskovou (3:0), sa medzi osem najlepších dvojíc prebojovali aj Ema Labošová s Dominikou Wiltschkovou.

Tie v ďalšom slovenskom súboji zdolali Emu Činčurovú s Nikoletou Puchovanovou 3:0.

V mixe sa zrodilo prekvapenie na úkor Pišteja s Kukuľkovou. Slovenské duo nasadené ako číslo jedna vypadlo v 1. kole po prehre 0:3 s Indami Akashom Palom so Sutirthou Mukherjeeovou.

Krajanov nepomstila ani Natália Grigelová po boku Nikona Šutova (INŠ), keď si najskôr poradili s Damiánom Flórom s Emou Labošovou (3:1) a vzápätí im vo štvrťfinále proti Palovi s Mukherjeeovou nestačilo ani dvojsetové vedenie (2:3).

Tretí nasadení Samuel Arpáš a Váradyová prehrali vo štvrťfinále s kórejským párom Čang Seon-gil, Lee Dä-un (0:3).

Miešaná štvorhra bude pri Slnečných jazerách, ako zatiaľ jediná disciplína, pokračovať už bez Slovákov, informoval Slovenský stolnotenisový zväz.

    Na snímke sprava Jordan Raymond Garton Bellerive (Trenčín), Samuel Vyletelka, Miroslav Macejko (obaja Prešov).
    Hokejová baráž a žreb ženských basketbalových MS. Športový program na dnes (21. apríl)
