Hokejová baráž a žreb ženských basketbalových MS. Športový program na dnes (21. apríl)

Športový program na utorok, 21. apríl
Futbal
- 16:30 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 26. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Jablonec - FK Mladá Boleslav, semifinále Českého pohára
- 20:00 MFK Karviná - FC Baník Ostrava, semifinále Českého pohára
- 19:00 Athletic Bilbao - CA Osasuna, 33. kolo La Ligy
- 19:00 RCD Mallorca - FC Valencia, 33. kolo La Ligy
- 21:30 FC Girona - Betis Sevilla, 33. kolo La Ligy
- 21:30 Real Madrid - CD Alaves, 33. kolo La Ligy
- 21:00 FC Brighton - FC Chelsea, 34. kolo Premier League
- 21:00 Inter Miláno - Calcio Como, odveta semifinále Talianskeho pohára, /prvý zápas: 0:0/
- 21:10 Racing Lens - FC Toulouse, semifinále Francúzskeho pohára
Hokej
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers /stav série: 0:1/, 1. kolo, druhý zápas play-off NHL
- 1:30 Carolina Hurricanes – Ottawa Senators /stav série: 1:0/, 1. kolo, druhý zápas play-off NHL
- 3:30 Dallas Stars – Minnesota Wild /stav série: 0:1/, 1. kolo, druhý zápas play-off NHL
- 4:00 Edmonton Oilers – Anaheim Ducks, 1. kolo, prvý zápas play-off NHL
- 18:00 HK Skalica - HC 19 Humenné, 11. kolo baráž o účasť v Tipsport lige
- 18:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 11. kolo baráž o účasť v Tipsport lige /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov, tretí zápas baráž o účasť v českej, /stav série: 0:2/
Basketbal
- 1:00 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors /stav série: 1:0/, druhý zápas 1. kolo play off NBA
- 2:00 New York Knicks – Atlanta Hawks /stav série: 1:0/, druhý zápas 1. kolo play off NBA
- 4:30 Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves /stav série: 1:0/, druhý zápas 1. kolo play off NBA
- 18:00 ženy - žreb skupín MS 2026
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica, o 3. miesto - druhý zápas ženy play off Tipos extraligy /stav série: 0:1/
- 18:00 Iskra Svit - BC Slovan Bratislava, štvrtý zápas štvrťfinále play off SBL /stav série: 1:2/
Vzpieranie
- od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku
Volejbal
- 19:00 VK Slávia SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno, semifinále - štvrtý zápas play off Niké extraligy /stav série: 1:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Stolný tenis
- 10:00 WTT Feeder
Vodné pólo
- 16:30 Chorvátsko - Slovensko ženy, A-skupina - II. divízia Svetového pohára
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
TV program: utorok, 21. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.