Hokejová baráž a žreb ženských basketbalových MS. Športový program na dnes (21. apríl)

Na snímke sprava Jordan Raymond Garton Bellerive (Trenčín), Samuel Vyletelka, Miroslav Macejko (obaja Prešov). (Autor: TASR)
Sportnet|21. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 21. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 21. apríl

Futbal

  • 16:30 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 26. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 FK Jablonec - FK Mladá Boleslav, semifinále Českého pohára 
  • 20:00 MFK Karviná - FC Baník Ostrava, semifinále Českého pohára

  • 19:00 Athletic Bilbao - CA Osasuna, 33. kolo La Ligy 
  • 19:00 RCD Mallorca - FC Valencia, 33. kolo La Ligy 
  • 21:30 FC Girona - Betis Sevilla, 33. kolo La Ligy 
  • 21:30 Real Madrid - CD Alaves, 33. kolo La Ligy

  • 21:00 FC Brighton - FC Chelsea, 34. kolo Premier League

  • 21:00 Inter Miláno - Calcio Como, odveta semifinále Talianskeho pohára, /prvý zápas: 0:0/ 

  • 21:10 Racing Lens - FC Toulouse, semifinále Francúzskeho pohára 

Hokej

  • 1:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers /stav série: 0:1/, 1. kolo, druhý zápas play-off NHL  
  • 1:30 Carolina Hurricanes – Ottawa Senators /stav série: 1:0/, 1. kolo, druhý zápas play-off NHL  
  • 3:30 Dallas Stars – Minnesota Wild /stav série: 0:1/, 1. kolo, druhý zápas play-off NHL 
  • 4:00 Edmonton Oilers – Anaheim Ducks, 1. kolo, prvý zápas play-off NHL

  • 18:00 HK Skalica - HC 19 Humenné, 11. kolo baráž o účasť v Tipsport lige
  • 18:00 HC Prešov - HK Dukla Trenčín, 11. kolo baráž o účasť v Tipsport lige /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/    

  • 19:00 HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov, tretí zápas baráž o účasť v českej, /stav série: 0:2/ 

Basketbal

  • 1:00 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors /stav série: 1:0/, druhý zápas 1. kolo play off NBA
  • 2:00 New York Knicks – Atlanta Hawks /stav série: 1:0/, druhý zápas 1. kolo play off NBA 
  • 4:30 Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves /stav série: 1:0/, druhý zápas 1. kolo play off NBA 

  • 18:00 ženy - žreb skupín MS 2026

  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica, o 3. miesto - druhý zápas ženy play off Tipos extraligy /stav série: 0:1/ 

  • 18:00 Iskra Svit - BC Slovan Bratislava, štvrtý zápas štvrťfinále play off SBL /stav série: 1:2/                                 

Vzpieranie

  • od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku

Volejbal

  • 19:00 VK Slávia SPU Nitra - RIEKER UJS Komárno, semifinále - štvrtý zápas play off Niké extraligy /stav série: 1:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/                                                    

Stolný tenis

  • 10:00 WTT Feeder

Vodné pólo

  • 16:30 Chorvátsko - Slovensko ženy, A-skupina - II. divízia Svetového pohára

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
TV program: utorok, 21. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

