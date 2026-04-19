Nitra a Slovan pokračujú v bitke o titul. Športový program na dnes (20. apríl)

Športový program na pondelok, 20. apríl
Futbal
- 20:45 US Lecce - ACF Fiorentina, 32. kolo Serie A
- 21:00 Crystal Palace - West Ham United, 33. kolo Premier League
Hokej
- 1:30 Buffalo Sabres - Boston Bruins, 1. kolo play-off NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Utah Mammoth, 1. kolo play-off NHL
- 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 2. zápas finále play-off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 0:30 Detroit Pistons - Orlando Magic, 1. kolo play off NBA
- 3:00 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers, 1. kolo play off NBA
- 17:00 Iskra Svit - Slovan Bratislava, štvrťfinále play-off Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - Patrioti Levice, štvrťfinále play-off Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Atletika
- 15:35 Bostonský maratón
Vzpieranie
- od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku
Ostatné
- 20:00 Laureus World Sports Awards 2026
TV program: pondelok, 20. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.