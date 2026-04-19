Nitra a Slovan pokračujú v bitke o titul. Športový program na dnes (20. apríl)

Zľava Zach Osburn (Nitra) a Samuel Solenský (Bratislava) (Autor: TASR)
Sportnet|20. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 20. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 20. apríl

Futbal

  • 20:45 US Lecce - ACF Fiorentina, 32. kolo Serie A
  • 21:00 Crystal Palace - West Ham United, 33. kolo Premier League

Hokej

  • 1:30 Buffalo Sabres - Boston Bruins, 1. kolo play-off NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Utah Mammoth, 1. kolo play-off NHL

  • 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, 2. zápas finále play-off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Basketbal

  • 0:30 Detroit Pistons - Orlando Magic, 1. kolo play off NBA
  • 3:00 San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers, 1. kolo play off NBA
  • 17:00 Iskra Svit - Slovan Bratislava, štvrťfinále play-off Tipos SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri - Patrioti Levice, štvrťfinále play-off Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Atletika

  • 15:35 Bostonský maratón

Vzpieranie

  • od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku

Ostatné

  • 20:00 Laureus World Sports Awards 2026
