Prievidza bojovala proti lídrovi tabuľky. Na víťazstvo jej chýbal jeden kôš

Európsky pohár FIBA - skupina D
Cedevita Junior Záhreb - BC Prievidza 88:85 (46:45)
Najviac bodov Záhrebu: Allen-Williams 23, Gainey 18, Sare 14
Zostava a body Prievidze: Hlivák 22, Thomas 14, Tolbert 12, Alihodzič 6, Toussaint 4 (Reynolds 22, Smith 5, Novák 0, Maring 0)
Rozhodcovia: Binders-Coders (Lot.), Perciavalle (Tal.)
TH: 21/18 - 15/11, trojky: 8 - 12
Štvrtiny: 25:22, 21:23, 20:17, 22:23
ZÁHREB. Basketbalisti BC Prievidza prehrali na palubovke Cedevita Junior Záhreb 85:88 vo svojom treťom zápase v D-skupine Európskeho pohára FIBA.
Bola to pre nich druhá prehra po sebe, po ktorej figurujú na priebežnom 2. mieste tabuľky za stopercentným Záhrebom.
Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v EP FIBA v stredu 5. novembra na palubovke cyperského tímu Keravnos BC.
Hlasy po zápase
Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: "Rozhodla obrana. Umožnili sme im príliš veľa otvorených striel, ktoré domáci dokázali premeniť. Darilo sa nám práve v pasážach zápasu, kedy nás zdobila dobrá obrana. Z toho sme dokázali využívať rýchle protiútoky a dávať ľahké body. Máme však pred sebou ešte ďalšie tri zápasy a chceme bojovať o postup."
Gareth Murray, tréner Prievidze: "Bol to zápas hore-dole, veľa šnúr. Mali sme veľmi dobrý vstup do tretej štvrtiny, ale potom prišli straty a nevyužili sme možnosti na ľahké zakončenia, čo súper využil a prinavrátil si vedenie. Bojovali sme, zmenili sme obranu a mali sme šancu uspieť, no rozhodli straty. Hrali sme dobrý basketbal, ale práve chyby nás stále lepší výsledok. Keď sme ich my donútili k stratám, dostali sme sa do vedenia. Potom sa to však otočilo. Proti takému tímu musíte využívať strelecké pozície, obzvlášť, keď robíte chyby. Potrebujeme teraz vyhrať o týždeň vonku a uspieť aj v dvoch domácich zápasoch, pretože na postup potrebujeme pozitívnu bilanciu. Medzitým však hráme dôležitý zápas aj v lige proti Handlovej."