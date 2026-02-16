Vlhová ide slalom na olympiáde, hokejistov čakajú boje v play-off. Liga majstrov sa vracia (TV tipy)

V priebehu týždňa pokračujú tri najväčšie európske súťaže vyraďovacími zápasmi.
Dávid Hancko sa v Lige majstrov predstaví s Atléticom Madrid proti Clubu Bruggy. Milan Škriniar so svojim Fenerbahce odohrá zápas v Európskej lige proti Nottinghamu.
V stredu sú na programe dohrávky Slovnaft Cupu. Liptovský Mikuláš privíta prvoligové Komárno a v Trnave sa tešia na derby proti Slovanu Bratislava.
Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy, na pôdu FC Košice zavíta MŠK Žilina.
Martin Dúbravka s Burnley pocestuje do Londýna na zápas proti Chelsea a Lobotkov Neapol odohrá duel v Atalante.
V piatok a nedeľu sa odohrajú dve kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom šlágri hostia hokejisti Košíc súpera z Nitry, v nedeľu zavítajú Vlci zo Žiliny na ľad Slovana Bratislava.
Najväčšou udalosťou týchto týždňov je zimná olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá trvá od 6. a skončí sa 22. februára. Do bojov o medaily sa dostanú viacerí slovenskí reprezentanti.
Olympijský hokejový turnaj pokračuje vyraďovacou časťou a súbojmi o medaily. Slovensko vyhralo skupinu B a bude bojovať priamo vo štvrťfinále.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila na svahy v tímovej kombinácii, v ktorej však preteky nedokončila. Už túto stredu ju však uvidíme v jej obľúbenom slalome, kde obhajuje zlatú medailu z Pekingu.
Tenistky sa predstavia na turnaji WTA 1000 v Dubaji. Mužský kolegovia odohrajú turnaje v Dauhe, Delray Beach a Riu de Janeiro.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
