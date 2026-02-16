Vlhová ide slalom na olympiáde, hokejistov čakajú boje v play-off. Liga majstrov sa vracia (TV tipy)

Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Petra Vlhová počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|16. feb 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

V priebehu týždňa pokračujú tri najväčšie európske súťaže vyraďovacími zápasmi.

Dávid Hancko sa v Lige majstrov predstaví s Atléticom Madrid proti Clubu Bruggy. Milan Škriniar so svojim Fenerbahce odohrá zápas v Európskej lige proti Nottinghamu.

V stredu sú na programe dohrávky Slovnaft Cupu. Liptovský Mikuláš privíta prvoligové Komárno a v Trnave sa tešia na derby proti Slovanu Bratislava.

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy, na pôdu FC Košice zavíta MŠK Žilina.

Martin Dúbravka s Burnley pocestuje do Londýna na zápas proti Chelsea a Lobotkov Neapol odohrá duel v Atalante.

V piatok a nedeľu sa odohrajú dve kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom šlágri hostia hokejisti Košíc súpera z Nitry, v nedeľu zavítajú Vlci zo Žiliny na ľad Slovana Bratislava.

Najväčšou udalosťou týchto týždňov je zimná olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá trvá od 6. a skončí sa 22. februára. Do bojov o medaily sa dostanú viacerí slovenskí reprezentanti.

Olympijský hokejový turnaj pokračuje vyraďovacou časťou a súbojmi o medaily. Slovensko vyhralo skupinu B a bude bojovať priamo vo štvrťfinále.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila na svahy v tímovej kombinácii, v ktorej však preteky nedokončila. Už túto stredu ju však uvidíme v jej obľúbenom slalome, kde obhajuje zlatú medailu z Pekingu.

Tenistky sa predstavia na turnaji WTA 1000 v Dubaji. Mužský kolegovia odohrajú turnaje v Dauhe, Delray Beach a Riu de Janeiro.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (16. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (17. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (18. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (19. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (20. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (21. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (22. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Petra Vlhová počas ZOH 2026.
    Vlhová ide slalom na olympiáde, hokejistov čakajú boje v play-off. Liga majstrov sa vracia (TV tipy)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Vlhová ide slalom na olympiáde, hokejistov čakajú boje v play-off. Liga majstrov sa vracia (TV tipy)