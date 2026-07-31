Sústredí sa len svojich desať prekážok. Zapletalová sa na ME nechce zviazať tlakom

Slovenská atlétka Emma Zapletalová bude štartovať na nadchádzajúcich ME v Birminghame ako líderka svetových tabuliek v disciplíne 400 m prek.
Pozíciou hlavnej kandidátky na titul si však nechce zväzovať ruky a sústrediť sa chce iba na svoj výkon.
Šampionát v druhom najväčšom meste Anglicka sa bude konať od 10. do 16. augusta.
Ak by Zapletalová vo svojej primárnej disciplíne triumfovala, zariadila by pre Slovensko iba druhý titul v ére samostatnosti.
„Snažím sa nepremýšľať nad tým, že som na štarte a som favoritka. Stále chcem podať čo najlepší výkon, sústrediť sa na seba a na tých svojich desať prekážok. Na to, na čo mám. Chcem ísť pekne krok po kroku, najprv semifinále, potom finále a koncentrovať sa, aby som podala čo najlepší výkon," uviedla víťazka ankety Športovec roka 2025.
VIDEO: Emma Zapletalová pred odchodom na ME v atletike
Zapletalová sa zaskvela už v minulej sezóne ziskom bronzu na majstrovstvách sveta v Tokiu. Jej výkonnosť však ešte stúpla, dokonca zabehla limit aj na 400 m a 200 m.
Z individuálnych disciplín na šampionáte sa však plánuje sústrediť na prekážkovú štvorstovku.
Hladkú štvorstovku odmietla, štafetu nie
„Dvojstovka na majstrovstvách Slovenska bola pre mňa veľkým prekvapením, nečakala som, že môžem bežať tak hlboko pod 23 sekúnd. Nie je samozrejmosť zabehnúť v jedinej dvojstovke v sezóne limit. Potešilo ma, že som na tom rýchlostne veľmi dobre,“ prezradila Zapletalová, ktorá štart na trati 200 m na šampionáte nezvažovala, v hre však bola hladká štvorstovka.
„Bola tu možnosť, že budem bežať priamo semifinále na 400 m, a to by bolo až po finále na prekážkach. V rebríčku som však vypadla z top 12, musela by som ísť do rozbehov a to rozhodlo, že túto disciplínu nepôjdem.“
V Birminghame však bude pripravená pomôcť slovenskej ženskej štafete 4x400 m už v rozbehoch a šancu dostať sa do finále neodmieta.
„Je to štafeta, stať sa môže čokoľvek. Uvidíme, ako to vyjde. Musíme dať zo seba to maximum a zistíme, na akej úrovni sa momentálne nachádzame. Určite zabojujeme o čo najlepší výsledok,“ sľúbila Zapletalová, pre ktorú bude Birmingham vrchol, ale nie ešte jediné dôležité vystúpenie v sezóne.
Nabitá sezóna bude po ME ešte pokračovať
V septembri sa pokúsi ešte vybojovať historický triumf pre Slovensko vo finále Diamantovej ligy a na záver sezóny ešte príde Ultimátny šampionát v Budapešti, kde sa predstavia najväčšie hviezdy svetovej atletiky.
„Nebude to ako napríklad v Tokiu, keď som vyhrala medailu a bolo po sezóne. Birmingham je pre mňa to najhlavnejšie podujatie teraz, ale treba potom ešte pokračovať v sezóne. Ešte ma čakajú ďalšie preteky a možnosti dosiahnuť pekné výsledky,“ pripomenula Zapletalová.
Jediné zlato na atletických ME v ére samostatnosti získal v Barcelone 2010 kladivár Libor Charfreitag. V súčasnosti už šéftréner slovenských atlétov je rád, že o 16 rokov môže mať nasledovníčku.
„Emma je vzor pre ostatných a predstavuje prirodzené líderstvo v našom tíme. Všetci dúfame, že to na šampionáte dobre dopadne.
Jej časy, zlepšenia na hladkej štvorstovke, na dvojstovke, tu je vidno jej obrovský výkonnostný skok oproti minulému roku. Hlavne, aby zostala zdravá a bude to všetko fajn."