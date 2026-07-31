Postup v Európe si vypýtal voľno. Slovan a DAC požiadali Niké ligu o zmenu programu

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: Sportnet/Sarah Karácsonyová )
TASR|31. júl 2026 o 15:45
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Oba preložené zápasy sa odohrajú v októbri.

ŠK Slovan Bratislava a DAC 1904 Dunajská Streda ako slovenskí zástupcovia v európskych klubových súťažiach využili možnosť požiadať o odklad jedného zo svojich úvodných ligových zápasov.

Slovan po postupe do tretieho predkola Ligy majstrov požiadal o zmenu termínu zápasu tretieho kola základnej časti Niké ligy, v ktorom mal odohrať stretnutie na pôde AS Trenčín.

K rovnakému kroku pristúpil aj DAC po postupe do tretieho predkola Konferenčnej ligy. V 3. kole NL sa mal predstaviť na pôde FC Košice, takisto však požiadal o zmenu termínu zápasu. Informovala o tom oficiálna webová stránka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Oba zápasy sa uskutočnia v náhradnom termíne, a to 27. alebo 28. októbra o 18.00 h. Termín bude presne určený po výbere TV zápasov v 12. a 13. kole Niké ligy.

V treťom kole sa v sobotu večer pred televíznymi kamerami predstavia hráči Spartaka a banskobystrickej Dukly, aktérmi nedeľného Voyo zápasu týždňa budú futbalisti Žiliny a Skalice. Každý klub, ktorý je účastníkom jednej z európskych klubových súťaží, má možnosť požiadať o odklad jedného zápasu z 2. až 5. kola Niké ligy.

Aktualizovaný program 3. kola Niké ligy 2026/2027

Sobota 8.8. o 18.00 h: Zemplín Michalovce – Komárno (Voyo)

Sobota 8.8. o 18.00 h: Ružomberok – Podbrezová (Voyo)

Sobota 8.8. o 20,30 h: Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica (Dajto, Voyo)

Nedeľa 9.8. o 17.00 h: Žilina – Skalica (Voyo zápas týždňa)

Odložené: Trenčín – Slovan Bratislava

Odložené: Košice – DAC 1904 Dunajská Streda

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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