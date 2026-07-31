Postup v Európe si vypýtal voľno. Slovan a DAC požiadali Niké ligu o zmenu programu

ŠK Slovan Bratislava a DAC 1904 Dunajská Streda ako slovenskí zástupcovia v európskych klubových súťažiach využili možnosť požiadať o odklad jedného zo svojich úvodných ligových zápasov.
Slovan po postupe do tretieho predkola Ligy majstrov požiadal o zmenu termínu zápasu tretieho kola základnej časti Niké ligy, v ktorom mal odohrať stretnutie na pôde AS Trenčín.
K rovnakému kroku pristúpil aj DAC po postupe do tretieho predkola Konferenčnej ligy. V 3. kole NL sa mal predstaviť na pôde FC Košice, takisto však požiadal o zmenu termínu zápasu. Informovala o tom oficiálna webová stránka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.
Oba zápasy sa uskutočnia v náhradnom termíne, a to 27. alebo 28. októbra o 18.00 h. Termín bude presne určený po výbere TV zápasov v 12. a 13. kole Niké ligy.
V treťom kole sa v sobotu večer pred televíznymi kamerami predstavia hráči Spartaka a banskobystrickej Dukly, aktérmi nedeľného Voyo zápasu týždňa budú futbalisti Žiliny a Skalice. Každý klub, ktorý je účastníkom jednej z európskych klubových súťaží, má možnosť požiadať o odklad jedného zápasu z 2. až 5. kola Niké ligy.
Aktualizovaný program 3. kola Niké ligy 2026/2027
Sobota 8.8. o 18.00 h: Zemplín Michalovce – Komárno (Voyo)
Sobota 8.8. o 18.00 h: Ružomberok – Podbrezová (Voyo)
Sobota 8.8. o 20,30 h: Spartak Trnava – MFK Dukla Banská Bystrica (Dajto, Voyo)
Nedeľa 9.8. o 17.00 h: Žilina – Skalica (Voyo zápas týždňa)
Odložené: Trenčín – Slovan Bratislava
Odložené: Košice – DAC 1904 Dunajská Streda