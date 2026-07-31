Klub z východu dal jasne najavo svoje ambície. Chceme hrať na čele tabuľky, hovorí nová posila

Pakostov je obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji s niečo vyše 430 obyvateľmi. Miestny F.O. Ajax Pakostov momentálne pôsobí vo VI. lige Vihorlatsko-dukelskej VsFZ.
V uplynulom ročníku sa mužstvo pohybovalo v pokojnom strede tabuľky, bez obáv o záchranu. Hoci sa držalo v jej hornej polovici, na boj o postup to ešte nestačilo.
Futbal má v tejto zemplínskej obci dlhoročnú tradíciu. Hrá sa tu od roku 1962 a klub počas svojej histórie pôsobil najmä v regionálnych súťažiach. Najväčšie úspechy dosiahli miestne futbalistky, ktoré sa v minulosti prebojovali až do najvyššej slovenskej súťaže.
Pred štartom nového súťažného ročníka však v Pakostove výrazne posilňujú káder.
Najväčšou prestupovou senzáciou regionálneho futbalu je príchod 35-ročného útočníka Erika Streňa, donedávna hráča dnes už druholigového FK Humenné a zároveň najlepšieho strelca uplynulého ročníka III. ligy Východ.
Ďalšou posilou je 29-ročný stredopoliar LUKÁŠ KRIŽANOVSKÝ, ktorý počas kariéry obliekal dresy Bardejova, Ružomberka, Podbrezovej, Humenného, Borova, Soli, Svidníka, Veľkého Meziříčí, Plavnice, Stropkova, rakúskeho Prutzu a naposledy Gerlachova.
Do Pakostova prichádza práve zo štvrtoligového Gerlachova. Skúsený tvorivý stredopoliar s kvalitnou technikou a futbalovým myslením by mal byť jednou z kľúčových postáv mužstva.
Ako vyzerala vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal ako päťročný chlapec v rodnom Bardejove. Prešiel som všetkými mládežníckymi kategóriami, neskôr som odišiel na hosťovanie do MFK Ružomberok.
Po návrate som hrával za dorast Partizána Bardejov a následne som prestúpil do Podbrezovej, kde som pôsobil v staršom doraste aj v B-mužstve. Trénoval som aj s A-tímom, no napokon sme sa nedohodli na podmienkach, a tak som zamieril do Humenného.
Počas ďalších rokov som vystriedal viacero klubov a zahral som si aj v Česku a Rakúsku. Na každé pôsobisko spomínam rád a všetkým klubom prajem len to najlepšie.
Pred príchodom do Pakostova som pôsobil v Gerlachove. Som vďačný za šancu, ktorú som tam dostal, a držím im palce v novom ročníku IV. ligy.
Čo vás priviedlo zo Šariša na Zemplín?
Ozval sa mi tréner Vladimír Vasilenko s ponukou, či by som nechcel prísť do Pakostova. Šiesta liga mi momentálne vyhovuje, pretože pracujem na západe Slovenska a na pravidelné tréningy nemám toľko času. V mužstve mám bývalých spoluhráčov, takže prostredie mi nie je cudzie.
Rozhodli aj materiálne podmienky. Nebudeme si klamať, v mojom veku človek myslí aj na zabezpečenie rodiny. Mám manželku, dcéru a druhé dieťa je na ceste. Navyše mám za sebou tri operácie kolena, čo ma vo vyšších súťažiach predsa len obmedzuje.
Ako vás prijala kabína?
Kabína ma prijala výborne. Zaspomínali sme si na staré časy a hneď som sa cítil ako doma. Mužstvo je kvalitne vyskladané, čo bolo vidieť aj v pohárovom zápase. Každý bojoval za každého, nikto nič nevypustil. Pred všetkými chalanmi dávam klobúk dole.
Aké sú ambície klubu?
Ambície máme tie najvyššie. Nechcem o tom príliš hovoriť, ale určite chceme hrať na čele tabuľky. Verím, že budeme zbierať body a odohráme pokojnú sezónu bez zbytočného tlaku.
Čomu sa venujete mimo futbalu?
Voľného času veľa nemám, preto sa snažím venovať najmä rodine. Vďačím jej za všetko, čo pre mňa robí. Obrovská vďaka patrí najmä mojej manželke, ktorá ma neustále podporuje a toleruje moju futbalovú vášeň. Vie, že futbal je súčasťou môjho života už od detstva.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Na prvom mieste je pre mňa rodina. Chcem urobiť všetko pre to, aby boli moja manželka, dcéra aj naše druhé dieťatko zdravé a šťastné. Vo futbale by som rád splnil očakávania, ktoré do mňa klub vkladá, a pomohol spoluhráčom k úspešnému účinkovaniu vo VI. lige.
Pakostov dal pred štartom novej sezóny jasne najavo, že sa nechce uspokojiť s pokojným stredom tabuľky. Príchody skúsených hráčov na čele s Erikom Streňom a Lukášom Križanovským naznačujú, že ambície Ajaxu budú v nadchádzajúcom ročníku výrazne vyššie. To, či sa kvalitne vyskladaný káder pretaví aj do výsledkov, ukážu najbližšie ligové zápasy.