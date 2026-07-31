Prvýkrát niekto zo zahraničia. Česko povedie tréner s olympijským zlatom

Španiel Santi Denia sa oficiálne stal novým trénerom českej reprezentácie. Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) to v piatok potvrdila na tlačovej konferencii.
O dohode s Deniom informovali české médiá už vo štvrtok. O angažovaní 52-ročného kormidelníka rozhodol výkonný výbor FAČR na piatkovej mimoriadnej schôdzi.
„Je mi obrovskou cťou a mám veľkú radosť, že môžeme predstaviť hlavného trénera českej reprezentácie Saniho Deniu. Rokovali sme dlhšiu dobu,“ uviedol predseda FAČR David Trunda.
Denia nahradil Miroslava Koubeka, ktorý rezignoval na svoj post po nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku.
Česi získali v základnej A-skupine jediný bod za remízu s Juhoafrickou republikou (1:1) a nepostúpili do šestnásťfinále.
„Od začiatku sme vedeli, aký profil trénera chceme a akým smerom sa chceme uberať. Hľadali sme osobnosť, ktorá má medzinárodné skúsenosti, ktoré by nás mohli posunúť a spoločne vytvoriť tím, ktorý bude spolupracovať na dlhodobej vízii.
Naozaj si myslím, že Santi nás môže obohatiť o veľa vecí. Viem, že to nie je len o slovách a on to zažil, takže som hrdý, že tu dnes môžeme prezentovať také osobnosti svetového futbalu,“ dodal generálny manažér reprezentácií Pavel Nedvěd.
Španielsky kouč pôsobil 15 rokov pri mládežníckych reprezentáciách. S výberom do 23 rokov získal zlato na olympijských hrách 2024, triumfoval aj na ME hráčov do 17 a 19 rokov a s tímom do 21 rokov obsadil druhé miesto na ME 2023.
„Najprv sa chcem poďakovať všetkým z FAČR za túto príležitosť. Je to pre mňa asi najkrajší deň mojej kariéry, je to veľká česť a veľké privilégium, že sa môžem pridať k tomuto projektu.
V tento projekt skutočne verím od prvých rozhovorov s Trundom a Nedvědom. Cítil som ambície posunúť český futbal dopredu,“ poznamenal Denia, ktorý naposledy viedol katarský klub Al-Shahaniya.