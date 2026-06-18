Švajčiarsko sa výrazne priblížilo k vyraďovacej časti na MS. Bosnu zlomil striedajúci hráč

MS vo futbale 2026 - skupina B
Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina 4:1 (0:0)
Góly: 74. Manzambi, 84. R. Vargas, 90. Manzambi, 90.+6 Xhaka – 90+3. Mahmić
/Správu aktualizujeme/
Reprezentanti Švajčiarska zdolali v zápase skupiny B na MS vo futbale 2026 tím Bosny a Hercegoviny 4:1.
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MS vo futbale 2026 - skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina
I. polčas:
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Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 (skupina B)
II. polčas:
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