    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina B
    4 - 1
    0:0
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina

    Švajčiarsko sa výrazne priblížilo k vyraďovacej časti na MS. Bosnu zlomil striedajúci hráč

    Švajčiarsky Johan Manzambi, uprostred, oslavuje s tímovými spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Bosne.
    Fotogaléria (23)
    Švajčiarsky Johan Manzambi, uprostred, oslavuje s tímovými spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Bosne. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. jún 2026 o 22:57
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    Švajčiarsko dnes zdolalo Bosnu a Hercegovinu v skupine B na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina 4:1 (0:0)

    Góly: 74. Manzambi, 84. R. Vargas, 90. Manzambi, 90.+6 Xhaka – 90+3. Mahmić

    /Správu aktualizujeme/

    Reprezentanti Švajčiarska zdolali v zápase skupiny B na MS vo futbale 2026 tím Bosny a Hercegoviny 4:1.


    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina

    I. polčas:

    aktualizujeme

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Bosnianský futbalista Ermedin Demirović (vľavo) a švajčiarsky futbalista Manuel Akanji bojujú o loptu počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.
    Švajčiarsky futbalista Dan Ndoye (uprostred) sa snaží dostať k lopte pred brankárom Bosny a Hercegoviny Nikolom Vasiljom (vpravo) počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.
    Bosniansky futbalista Sead Kolašinac (5) preberá loptu počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.
    Švajčiarsky futbalista Breel Embolo (7) prihráva loptu vedľa bosnianskeho futbalistu Tarika Muharemovića (4) počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.
    23 fotografií
    Bosniansky futbalista Ivan Šunjić (14) bojuje o loptu so švajčiarskym futbalistom Breelom Embolom (7) počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Švajčiarsky futbalista Zeki Amdouni (23) a bosniansky futbalista Amar Dedić (7) bojujú o loptu počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Bosniansky futbalista Benjamin Tahirović (6) bojuje o loptu so švajčiarskym futbalistom Nicom Elvedim (4, vľavo) počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Bosniansky futbalista Edin Džeko (vpredu) a švajčiarsky futbalista Nico Elvedi sa bijú o loptu počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Švajčiarski futbalisti sa fotografujú pred začiatkom zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Bosniansky tím sa fotografuje pred začiatkom zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Na ihrisku sú pred začiatkom zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Bosniansky brankár Martin Zlomislić a jeho spoluhráči vstupujú na ihrisko pred začiatkom zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale proti Švajčiarsku.Hráči stoja pred začiatkom zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Fanúšikovia Švajčiarska povzbudzujú pred začiatkom zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Bosnianski fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu skupiny B majstrovstiev sveta vo futbale medzi Švajčiarskom a Bosnou a Hercegovinou.Bosniansky hráč Sead Kolašinac (5) vľavo reaguje po tom, čo bol faulovaný švajčiarskym hráčom Nicom Elvedim (4) v strede počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta medzi Švajčiarskom a Bosnou.Bosniansky hráč Ermedin Demirović (vľavo) a švajčiarsky hráč Nico Elvedi si idú po loptu počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta medzi Švajčiarskom a Bosnou.Tréner švajčiarskej reprezentácie Murat Yakin reaguje počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta proti Bosne.Brankár Bosny Nikola Vasilj (1) nedokázal zabrániť prvému gólu počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta medzi Švajčiarskom a Bosnou.Švajčiarsky hráč Dan Ndoye (11) sa pokúša o „nožničky“ (akrobatické zakončenie) počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta medzi Švajčiarskom a Bosnou.Švajčiarsky hráč Ricardo Rodríguez (vľavo) čelí výzve bosnianskeho hráča Amara Dedića počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta medzi Švajčiarskom a Bosnou. Švajčiarsky hráč Breel Embolo, v strede vpravo, hlavičkuje loptu počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta proti Bosne a Hercegovine.Švajčiarsky hráč Breel Embolo (v strede) a bosniansky hráč Ivan Šunjić bojujú o loptu počas zápasu skupiny B na majstrovstvách sveta medzi Švajčiarskom a Bosnou.

    II. polčas:

    aktualizujeme

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Švajčiarsky Johan Manzambi, uprostred, oslavuje s tímovými spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Bosne.
    Švajčiarsky Johan Manzambi, uprostred, oslavuje s tímovými spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Bosne.
    Švajčiarsko sa výrazne priblížilo k vyraďovacej časti na MS. Bosnu zlomil striedajúci hráč
    dnes 22:57
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Švajčiarsky Johan Manzambi, uprostred, oslavuje s tímovými spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Bosne.
    Švajčiarsky Johan Manzambi, uprostred, oslavuje s tímovými spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Bosne.
    Švajčiarsko sa výrazne priblížilo k vyraďovacej časti na MS. Bosnu zlomil striedajúci hráč
    dnes 22:57
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