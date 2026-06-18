Prvá veľká kúpa počas éry nového trénera Liverpoolu. Talent prešiel Barcelonou aj Realom

Vedenie anglického futbalového klubu FC Liverpool angažovalo 22-ročného krídelníka Victora Munoza z Osasuny Pamplona.
Španielsky reprezentant, ktorý je momentálne s národným tímom na MS v USA, Kanade a Mexiku, prestúpil do tímu Premier League za 40 miliónov eur a po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky v dejisku mundialu podpísal dlhodobú zmluvu.
Munoz je prvou posilou „The Reds“ od príchodu nového trénera Andoniho Iraolu, ktorý nahradil na lavičke Arneho Slota.
Španielsky mladík by mal pomôcť zaplátať dieru v ofenzíve, ktorá vznikla po odchode egyptského kanoniera a dlhoročného hráča LFC Mohameda Salaha.
Munoz zamieril v mladom veku z CE Sant Gabriel do La Masie, slávnej akadémie FC Barcelona, neskôr sa pripojil k mládežníckemu tímu Realu Madrid.
Zo španielskej metropoly odišiel v júli 2025 do Osasuny, kde zažil prelomovú sezónu. V 34 ligových vystúpeniach skóroval šesťkrát a tento rok v marci absolvoval debut v reprezentačnom A-tíme.
Na konte má dva štarty a jeden gól v drese Španielska. Informovala o tom agentúra AP.