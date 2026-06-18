Prvá veľká kúpa počas éry nového trénera Liverpoolu. Talent prešiel Barcelonou aj Realom

Eduardo Camavinga z Realu Madrid (vpravo) ide na loptu spolu s Víctorom Muñozom z Osasuny.
Eduardo Camavinga z Realu Madrid (vpravo) ide na loptu spolu s Víctorom Muñozom z Osasuny. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. jún 2026 o 21:39
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Španielsky reprezentant je momentálne s národným tímom na MS.

Vedenie anglického futbalového klubu FC Liverpool angažovalo 22-ročného krídelníka Victora Munoza z Osasuny Pamplona.

Španielsky reprezentant, ktorý je momentálne s národným tímom na MS v USA, Kanade a Mexiku, prestúpil do tímu Premier League za 40 miliónov eur a po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky v dejisku mundialu podpísal dlhodobú zmluvu.

Munoz je prvou posilou „The Reds“ od príchodu nového trénera Andoniho Iraolu, ktorý nahradil na lavičke Arneho Slota.

Španielsky mladík by mal pomôcť zaplátať dieru v ofenzíve, ktorá vznikla po odchode egyptského kanoniera a dlhoročného hráča LFC Mohameda Salaha.

Munoz zamieril v mladom veku z CE Sant Gabriel do La Masie, slávnej akadémie FC Barcelona, neskôr sa pripojil k mládežníckemu tímu Realu Madrid.

Zo španielskej metropoly odišiel v júli 2025 do Osasuny, kde zažil prelomovú sezónu. V 34 ligových vystúpeniach skóroval šesťkrát a tento rok v marci absolvoval debut v reprezentačnom A-tíme.

Na konte má dva štarty a jeden gól v drese Španielska. Informovala o tom agentúra AP.

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