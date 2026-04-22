VIDEO: Prvý hetrik na MS je na svete. Fínsky útočník pomohol k debaklu severského rivala

Hokejisti Finska
Sportnet, TASR|22. apr 2026 o 16:41
ShareTweet0

Fíni sa dostali na čelo slovenskej skupiny.

MS v hokeji U18 2026 - skupina A

Nórsko – Fínsko 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Góly: 42. Aaram-Olsen - 19., 37. a 53. Santala, 30. Uronen, 45. Laatikainen, 54. Pakarinen

Fínski hokejisti úspešne vstúpili do MS v hokeji do 18 rokov 2026, keď si na úvod A-skupiny v Trenčíne poradili v severskom súboji s Nórskom 6:1.

Hetrikom sa na výhre „Suomi“ podieľal Luca Santala, ktorý pridal aj jednu asistenciu. O 18.00 h čaká úvodný duel na domácom šampionáte slovenských reprezentantov, ktorí na Zimnom štadióne Pavla Demitru vyzvú obhajcov titulu z Kanady.

VIDEO: Santala strieľa prvý z troch gólov v zápase

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

MS v hokeji U18 2026 - skupina A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Fínsko

1

1

0

0

0

6:1

3

2.

Slovensko

0

0

0

0

0

0

0

3.

Kanada

0

0

0

0

0

0

0

4.

Lotyšsko

0

0

0

0

0

0

0

5.

Nórsko

1

0

0

0

1

1:6

0

Reprezentácie

    Hokejisti Finska
    Hokejisti Finska
    VIDEO: Prvý hetrik na MS je na svete. Fínsky útočník pomohol k debaklu severského rivala
    dnes 16:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»VIDEO: Prvý hetrik na MS je na svete. Fínsky útočník pomohol k debaklu severského rivala