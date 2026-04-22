VIDEO: Prvý hetrik na MS je na svete. Fínsky útočník pomohol k debaklu severského rivala

MS v hokeji U18 2026 - skupina A
Nórsko – Fínsko 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)
Góly: 42. Aaram-Olsen - 19., 37. a 53. Santala, 30. Uronen, 45. Laatikainen, 54. Pakarinen
Fínski hokejisti úspešne vstúpili do MS v hokeji do 18 rokov 2026, keď si na úvod A-skupiny v Trenčíne poradili v severskom súboji s Nórskom 6:1.
Hetrikom sa na výhre „Suomi“ podieľal Luca Santala, ktorý pridal aj jednu asistenciu. O 18.00 h čaká úvodný duel na domácom šampionáte slovenských reprezentantov, ktorí na Zimnom štadióne Pavla Demitru vyzvú obhajcov titulu z Kanady.
