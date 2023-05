Že som dal víťazný gól? Nie, je to chyba, priznal kapitán piatoligistu

PRÍBELCE. Niektorí by na jeho mieste zatĺkali alebo zahmlievali. Futbalista TJD Príbelce Mário Kurák sa však k udalostiam v šlágri V. ligy Juh SsFZ postavil chlapsky.

„Prvý polčas sme boli lepším a aktívnejším mužstvom a vyhrávali sme 1:0. Súper mal v strede ihriska držanie lopty, ale do šancí sa nedostal. V druhom polčase v tej horúčave sa žiadalo trošku podržať loptu.

„Bola to šachová partia. Vyložené príležitosti si nedokázalo vypracovať ani jedno z mužstiev. Zápas nenadchol nejakými šancami, ale mal svoj náboj, keďže to bolo stretnutie o prvé miesto,“ uviedol Škubák.

Dominik Škubák za Medzibrod vyhlásil, že to bol typický zápas, v ktorom ide o veľa.

Snažili sme sa však hľadať rýchlejšie riešenia a tým pádom sme dali súperovi šancu, aby sa dostal do hry. Obrana fungovala dobre, ale prišla jedna situácia, ktorú sme nezvládli a súper vyrovnal.

„Po vyrovnaní sme sa ako keby zľakli toho, že výsledok je taký, aký by sme potrebovali do záverečnej časti sezóny. Nedokázali sme to uhrať.

Príbelce si išli za tým a so svojou bojovnosťou a chcením napokon dokázali strhnúť víťazstvo na svoju stranu,“ doplnil Dominik Škubák.