Semifinále Wimbledonu prinieslo rekord. Výsledok predĺžil kuriózne čakanie

"Raz by som tu chcela vyhrať. Je to môj sen, je to môj cieľ. Sny sa nie vždy naplnia, ale môžete robiť všetko pre to, aby sa tak tomu stalo.

Za posledné dva roky som sa toho veľa naučila, nie len ako tenistka, ale aj ako človek," hovorila pred Wimbledonom Bartyová.

"V sobotu sa mi môže splniť môj detský sen," potvrdzovala svoje vyjadrenia po postupe do finále. Avšak priznala, že ju Kerberová donútila hrať na maximum.