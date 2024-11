Kucka môže nastúpiť proti AC Miláno. Robil pre to maximum, vraví Weiss

Predtým "belasí" podľahli postupne na ihrisku Celticu Glasgow (1:5), doma s topfavoritom Manchestrom City (0:4) a v španielskej Girone (0:2).

Slovan čakajú už iba papierovo výrazne kvalitnejší súperi, no radi by zaskočili už 19-násobného talianskeho majstra.

"Verím, že si naši priaznivci užijú výbornú atmosféru a my urobíme všetko pre to, aby to bol pre nich aj pekný zápas," uviedol rakúsky obranca Kevin Wimmer pre oficiálny web skslovan.com.