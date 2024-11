Slovanisti poznali zostavu AC Miláno naspamäť. Kitka má dodnes dres Maldiniho

Červená karta ich vôbec neovplyvnila

Na Tehelnom poli sa 21. októbra 1992 tiesnilo 34 467 divákov a tí videli iba jeden gól. Po hodine hry ho strelil Paolo Maldini, hoci AC Miláno hral od konca prvého polčasu bez vylúčeného Demetria Albertiniho.

"Dlho sme držali bezgólovú remízu, čo by bol vynikajúci výsledok aj do odvety. Práve som sa rozcvičoval a mal som zasiahnuť do hry, keď nám Paolo Maldini dal asi v 60. minúte zápasu gól. Dlho to bol jeden z mála jeho gólov, ktoré strelil.

Škoda, lebo ešte v prvom polčase im rozhodca vylúčil Albertiniho a hrali sme presilovku. Mali však takú obrovskú kvalitu, že im to vôbec nevadilo. Boli majstri defenzívy, ťažko sa medzi nich prenikalo a kvalitatívny rozdiel bol viditeľný. Tá červená karta ich vôbec neovplyvnila," pokračoval Kitka.

K odvete na milánskom San Sire, kde Slovan vyfasoval štyri góly od Bobana, Rijkaada, Simoneho a Papina, poznamenal: