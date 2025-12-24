Trio draftovaných aj kapitán z tímu bez výhry: Kto hrá za Slovensko na MS v hokeji U20?

Slovenskú juniorskú hokejovú reprezentáciu čaká ďalší ročník MS v hokeji do 20 rokov.
Turnaj sa odohrá v Spojených štátoch amerických, v mestách Minneapolis a Saint Paul v štáte Minnesota.
Zápolenie o najlepší výber do 20 rokov odštartuje stretnutím Slovenska so Švédskom 26. decembra o 19:00 stredoeurópskeho času.
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Záverečnú nomináciu trénera Petra Frühaufa tvorí 25 hokejistov. Kapitánom výberu bude útočník Tobias Pitka, asistentmi obrancovia Luka Radivojevič a Adam Beluško.
Vo výbere je 6 hráčov, ktorí hrali aj na uplynulom šampionáte v Ottawe.
Sú to brankári Alan Lenďák a Michal Prádel, aj keď ten v Kanade neodchytal ani jeden zápas. Na turnaji si opäť zahrajú aj útočníci Tomáš Pobežal, Ján Chovan a Tobias Tomík.
Obranca Luka Radivojevič nastúpi už na svoj tretí juniorský šampionát.
V kádri sú zastúpení ôsmi hráči zo slovenskej extraligy, takisto ôsmi z kanadskej juniorskej CHL a aj piati hráči americkej juniorskej súťaže USHL, v ktorej pôsobia aj všetci traja brankári Slovenska.
Vizitky: Slovensko na MS v hokeji U20 2026
Brankári:
Roberto Leonardo Henriquez
- Vek: 18
- Klub: Green Bay Gamblers (USHL)
Brankár so slovenskou, ale aj dominikánskou národnosťou chytá v jednom z najlepších tímov USHL a v lige patrí medzi najúspešnejších brankárov.
Aj keď v tíme nepôsobí ako jednotka, odchytal 13 zápasov, priemerne inkasuje menej ako dva góly na duel a s úspešnosťou zákrokov na úrovni 92,8 percent je druhým najlepším brankárom v súťaži.
Odchovanec Slovana Bratislava nechytal na veľkom množstve reprezentačných podujatí. Vlani odohral dve stretnutia na Hlinka Gretzky Cupe.
Alan Lenďák
- Vek: 19
- Klub: Fargo Force (USHL)
Lenďák je druhý rok v americkej USHL a je takisto vo veľmi dobrej forme. Spomedzi trojice slovenských gólmanov odchytal v súčasnom ročníku najmenej zápasov (11), ale s úspešnosťou zákrokov 91,5 percent je piaty najlepší v lige.
Na MS U20 bol aj vlani, zasiahol do dvoch zápasov. Nevyšiel mu najmä ten druhý s Fínmi, kde skončil po 13 minútach a troch inkasovaných góloch.
Michal Prádel
- Vek: 18
- Klub: Tri-City Storm (USHL)
Robustný brankár bol prvým Slovákom draftovaným v roku 2025. Detroit po ňom siahol v treťom kole z celkového 75. miesta. Aj on pôsobí v USHL, kde je jasnou jednotkou Tri-City. Po 23 stretnutiach platí, že ma zo všetkých brankárov v lige najviac odchytaných zápasov. Zastavil v nich 91,6 percent striel, čo ho radí na tretie miesto v celej súťaži. Pripísal si aj tri čisté kontá.
V apríli zažil úspešné MS do 18 rokov, kde ako jednotka v bránke pomohol Slovensku dokráčať do zápasu o bronz, v ktorom nestačilo na USA po predĺžení.
Obrancovia:
Adam Beluško
- Vek: 19
- Klub: Muskegon Lumberjacks (USHL)
Beluško vymenil kanadskú juniorskú WHL za americkú USHL, kde za Muskegon zaznamenal v 27 stretnutiach doposiaľ osem kanadských bodov.
Pre defenzívne ladeného obranca z Košíc pôjde o prvú účasť na šampionáte. V minulosti hral aj na MS U18. Na turnaji v USA bude asistentom kapitána.
Michal Čapoš
- Vek: 18
- Klub: Wenatchee Wild (WHL)
Čapoš má 195 centimetrov a 95 kilogramov a pôsobí v americkom tíme, ktorý hrá západo-kanadskú juniorskú súťaž. V súčasnom ročníku má bilanciu osem bodov v 24 stretnutiach.
V kategóriách do 16 a 18 rokoch hrával vo Švédsku, v budúcej sezóne by mal začať pôsobiť na vysokej škole ako hráč Western Michigan University.
Andrej Fabuš
- Vek: 19
- Klub: HC Slovan Bratislava (Tipsport liga)
Fabuš pôsobí dlhodobo v hlavnom meste. V drese Slovana vystriedal mnohé vekové kategórie, v minulej sezóne získal s juniorkou belasých striebro.
Zahral si aj v B-mužstve a v súčasnej sezóne už patrí do A-tímu jedného z najlepšie hrajúcich mužstiev súťaže. Po 26 zápasoch má na konte šesť bodov.
Adam Goljer
- Vek: 17
- Klub: HK Dukla Trenčín (Tipsport liga)
Len 17-ročný obranca zažíva v Trenčíne prelomovú sezónu. Zatiaľ čo v minulých rokoch do extraligového diania len nahliadol, teraz patrí k stáliciam v základnej zostave a od trénerov dostáva solídnu porciu minút. V 26 dueloch strelil tri góly a pridal šesť asistencií.
Podľa predbežných rebríčkov skautov by Goljer mohol počuť svoje meno už v prvých dvoch kolách vstupného draftu NHL. K dobrému menu v zámorí mu môže pomôcť aj juniorský šampionát.
Adam Kalman
- Vek: 18
- Klub: HK Nitra (Tipsport liga)
Po dvoch účastiach na MS do 18 rokov sa Kalman dočká prvej medzi juniormi. Rodák z Myjavy nastúpil v súčasnom ročníku za Nové Zámky v SHL, Nitru v extralige a za Nitru aj v juniorke.
Väčšinu času však pôsobí medzi mužmi v drese "Corgoňov", kde odohral už 25 zápasov so ziskom troch bodov.
Filip Kovalčík
- Vek: 16
- Klub: Drummondville Voltigeurs / QMJHL
Najmladší hráč slovenského výberu oslávi 17 rokov na Silvestra. Trénerov zaujal svojou hrou v kanadskej juniorke, kde v 29 stretnutiach nazbieral desať bodov a jeho tím sa nachádza na popredných priečkach súťaže.
V apríli bol aj na MS do 18 rokov, ale nastúpil len do jedného zápasu. Nadchádzajúci turnaj tak môže byť výbornou vzpruhou pre jeho kariéru.
Matúš Lisý
- Vek: 18
- Klub: Red Deer Rebels (WHL)
Ďalší z hráčov zo zámoria vystriedal extraligu za kanadskú juniorku. Vlani pôsobil v Nitre, teraz má v Red Deer šesť bodov v 28 zápasoch. Čo je rovnaká bilancia, akú mal v drese Corgoňov.
V apríli hral vo všetkých zápasoch na dorasteneckých MS, teraz dostane šancu medzi juniormi.
Luka Radivojevič
- Vek: 18
- Klub: Boston College (NCAA)
Syn Branka Radivojeviča by mal byť najväčšou oporou slovenskej obrany. Na turnaji si zahrá už tretíkrát a jeho narodeniny (3. januára) mu tesne umožnia účasť aj o rok.
Na posledných dvoch šampionátoch odohral dohromady desať zápasov so ziskom štyroch bodov. Zaujímavosťou je, že Luka sa narodil práve v štáte Minnesota, v ktorom sa teraz odohrajú MS U20.
V lete neprešiel draftom NHL a bude tak mať motiváciu ukázať, že kluby profiligy urobili chybu. Bek aktuálne pôsobí v univerzitnej NCAA, kde nastupuje za Boston College. V 16 stretnutiach si zapísal deväť asistencií.
Radivojevič sa do svojej rodnej krajiny vrátil v minulej sezóne, pôsobil v USHL, kde sa zaradil do najlepšieho výberu nováčikov.
Útočníci:
Jakub Dubravík
- Vek: 18
- Klub: Vlci Žilina (Tipsport liga)
Dubravík sa narodil vo Veľkej Británii, ale jeho hokejovým domovom je Žilina. Pod Dubňom vystriedal rôzne vekové kategórie a v súčasnosti pôsobí v A-mužstve, kde má bilanciu 5+3 po 26 dueloch. Na tri zápasy nastúpil aj v juniorke.
Alex Gašo
- Vek: 18
- Klub: Mountfield HK U20 (Česká juniorská liga)
Gašo je hráč bez významnej reprezentačnej minulosti, ale súčasná sezóna v Hradci Králové sa pre neho vyvíja sľubne. V Českej juniorke zbiera viac ako bod na zápas a na tri duely nastúpil aj medzi mužmi v najvyššej súťaži. Získal v nich dva body za gól a asistenciu.
V Česku hrá od minulej sezóny, predtým pôsobil v Dukle Trenčín.
Ján Chovan
- Vek: 18
- Klub: Sudbury Wolves (OHL)
Prospekt Los Angeles Kings, ktorí po ňom siahli v šiestom kole draftu 2025, bude patriť medzi hlavné opory slovenskej ofenzívy. S turnajom už má skúsenosti, minulý rok na ňom nazbieral dva body v piatich stretnutiach. Výraznejšie sa ukázal na MS U18 v apríli, keď získal osem bodov v siedmich dueloch.
V tomto ročníku sa usadil v zámorí, kde v OHL získal zatiaľ 18 bodov v 29 zápasoch. Predtým pôsobil dlhšie obdobie vo fínskom Tappara Tampere, kde prešiel rôznymi vekovými kategóriami a s mužstvom do 18 rokov získal na jar ligový titul. V play-off k tomu pomohol dvanástimi bodmi v deviatich stretnutiach.
Tomáš Chrenko
- Vek: 18
- Klub: HK Nitra (Tipsport liga)
Chrenko je ďalší z extraligistov a nádejí pre draft 2026, kde ho skauti vidia v závere prvého kola. Pomáha k tomu jeho stabilné miesto v útoku Nitry a veľmi dobrá produktivita. Pod Zoborom nazbieral v súčasnej sezóne už 17 bodov v 27 dueloch. V A-mužstve pôsobil aj vlani.
V apríli bol lídrom mužstva na dorasteneckých MS, mal rovnakú bilanciu ako Ján Chovan (5+3), čo ich oboch zaradilo na miesto najlepších strelcov tímu a aj najproduktívnejších hráčov.
Michal Liščinský
- Vek: 19
- Klub: HC Košice (Tipsport liga)
Debutant na MS U20 začal sezónu v americkej NAHL v tíme Minnesota Wilderness, ale po ôsmich zápasoch sa vrátil do svojho domáceho klubu do Košíc. Tam odohral zatiaľ 17 duelov a získal dva body.
V minulej sezóne nastupoval za Brooks Bandits v kanadskej BCHL a s mužstvom sa tešil zo zisku ligového titulu.
Alex Mišiak
- Vek: 18
- Klub: Erie Otters (OHL)
Mladší brat Martina Mišiaka prichádza na turnaj v dobrej forme. V posledných piatich ligových dueloch získal päť bodov. Celkovo má za klub, v ktorom v juniorskom období pôsobil aj hviezdny Connor McDavid, 17 bodov v 31 zápasoch.
Do kanadskej súťaže prišiel z tej americkej, predtým nastupoval za extraligový Zvolen.
Samuel Murín
- Vek: 18
- Klub: Tri-City Storm (USHL)
Mladý útočník mal rušnú sezónu 2024/25. Hral v nej za juniorku Popradu, aj za A-tím Kamzíkov, odkiaľ zamieril ku konkurencii do Spišskej Novej Vsi. Pôsobil aj v projekte do 18 rokov a vybojoval si miesto aj na MS do 18 rokov.
Po premenlivom roku na Slovensku zamieril do USA, kde hrá v tíme Tri-City. V klube okrem neho pôsobí aj brankár Michal Prádel, obranca Tibor Baran aj útočník Oliver Ozogány.
Asistentom hlavného trénera je Ivan Feneš, bývalý kormidelník reprezentačnej juniorky. Murín nemá veľmi produktívnu sezónu, v 28 stretnutiach získal päť bodov.
Adam Nemec
- Vek: 18
- Klub: HK Nitra (Tipsport liga)
Nositeľ známeho hokejového mena a mladší brat Šimona je ďalším talentom z nitrianskej liahne. Skautom bude chcieť ukázať svoje kvality pred nastávajúcim vstupným draftom NHL, kde by podľa predbežných rebríčkov mohol pomýšľať na prvé či druhé kolo.
Rodák z Liptovského Mikuláša je už naplno etablovaným členom nitrianskeho útoku. V súčasnej extraligovej sezóne získal 15 bodov v 28 dueloch.
Nemec zbieral reprezentačné skúsenosti v posledných rokoch na MS U18, zúčastnil sa na nich dvakrát.
Tobias Pitka
- Vek: 19
- Klub: Northern Michigan University (NCAA)
Robustný center pôsobí už štvrtú sezónu v Severnej Amerike. Kapitán slovenského výberu hrá na univerzite v severnom Michigane, kde má po 14 zápasoch bilanciu 3+3. Jeho tím má však neuveriteľne nevydarenú sezónu. Zo 16 stretnutí si ešte nepriniesol výhru, raz prehral po predĺžení.
Posledné dve sezóny Pitka odohral v kanadskej BCHL, kde v uplynulom ročníku dosahoval takmer bod na zápas.
Tomáš Pobežal
- Vek: 19
- Klub: Kingston Frontenacs / OHL
Pobežal patrí medzi najznámejšie mená slovenského výberu. Na konte má už extraligový titul s Nitrou, vyše sto zápasov v domácej najvyššej súťaži (vrátane play-off), titul zo slovenskej juniorskej ligy, účasť na minuloročných MS do 20 rokov aj dvoch šampionátoch do 18 rokov.
Po dlhom pôsobení na Slovensku sa však rozhodol pre zmenu a v súčasnosti oblieka dres Kingstonu v kanadskej juniorskej OHL. Center mužstva má po 33 stretnutiach 18 bodov.
Andreas Straka
- Vek: 18
- Klub: Québec Remparts (QMJHL)
Rodák zo Spišskej Novej Vsi hokejovo vyrastal hlavne v Poprade. Druhý rok však už pôsobí v Kanade. Po minuloročnom 34-bodovom zápise má dobrý rozbeh na prekonanie tohto čísla. V 25 dueloch bodoval už 17-krát. Na MS U20 tak prichádza v dobrej forme.
Michal Svrček
- Vek: 18
- Klub: Brynäs IF (SHL)
Svrček je spomedzi zverencov trénera Frühauf posilou z najkvalitnejšej súťaže. Vo švédskej najvyššej lige SHL nastupuje za Brynäs IF. Hráva však aj v druhej najvyššej súťaži a pár zápasov odohral aj v juniorke. Za Brynäs hral aj v minulej sezóne a dôveru trénera si získal aj v dôležitých zápasoch play-off.
Jeho kvality si všimli aj v zámorí a počas letného draftu po ňom siahol Detroit Red Wings vo štvrtom kole. Na MS do 20 rokov však zažije premiéru.
Tobias Tomík
- Vek: 18
- Klub: Vancouver Giants (WHL)
Tomík je ďalší z potenciálnych kandidátov na budúcoročný draft NHL. Podľa rebríčkov skautov by aj on mohol počuť svoje meno už v rámci prvých dvoch kôl.
Aj on sa v preddraftovej sezóne rozhodol vystriedať slovenskú najvyššiu súťaž, kde obliekal dres Trenčína, za kanadskú juniorku. Na západnom pobreží získal 16 bodov v 33 zápasoch.
Rodák z Ilavy má reprezentačné skúsenosti z dvoch MS do 18 rokov a vlani hral aj na juniorskom šampionáte.
Lukáš Tomka
- Vek: 18
- Klub: HC’05 Banská Bystrica (Tipsport liga)
Tomka je s Banskou Bystricou juniorský šampión z minulej sezóny. V klube pôsobí medzi hráčmi do 20 rokov, ale aj v A-mužstve. V súčasnej sezóne nastúpil okrem týchto dvoch mužstiev aj v Detve v druhej najvyššej seniorskej lige.
Práve Lukáš Tomka bol strelcom jediného gólu v poslednom prípravnom stretnutí Slovenska pred MS U20. Naši reprezentanti v ňom podľahli 1:2 po predĺžení.
Hlavný tréner:
Peter Frühauf
- Vek: 43
Peter Frühauf je nástupcom Ivana Feneša pri výbere do 20 rokov. Známy je najmä z pôsobenia v seniorskej reprezentácii, kde bol tri roky asistentom Craiga Ramsayho.
Popri tejto role pôsobil aj ako asistent najprv v Trenčíne a následne v Hradci Králové. Momentálne sa naplno venuje juniorskému výberu a nadchádzajúci šampionát bude jeho premiérou pri mužstve do 20 rokov, ale aj v pozícii hlavného trénera.
Počas svojej hráčskej kariéry pôsobil prevažne na Slovensku a v Česku. V extralige odohral ako obranca vyše 600 zápasov vrátane play-off. V roku 2012 získal so Slovanom Bratislava ligový titul.