Trio draftovaných aj kapitán z tímu bez výhry: Kto hrá za Slovensko na MS v hokeji U20?

Slováci sa tešia z víťazného gólu v zápase Slovensko - Kazachstan na MS U20 2025 (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
Slováci sa tešia z víťazného gólu v zápase Slovensko - Kazachstan na MS U20 2025 (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
24. dec 2025 o 14:10
Pozrite si vizitky všetkých slovenských reprezentantov na MS v hokeji U20 2026.

Slovenskú juniorskú hokejovú reprezentáciu čaká ďalší ročník MS v hokeji do 20 rokov.

Turnaj sa odohrá v Spojených štátoch amerických, v mestách Minneapolis a Saint Paul v štáte Minnesota.

Zápolenie o najlepší výber do 20 rokov odštartuje stretnutím Slovenska so Švédskom 26. decembra o 19:00 stredoeurópskeho času.

Záverečnú nomináciu trénera Petra Frühaufa tvorí 25 hokejistov. Kapitánom výberu bude útočník Tobias Pitka, asistentmi obrancovia Luka Radivojevič a Adam Beluško.

Vo výbere je 6 hráčov, ktorí hrali aj na uplynulom šampionáte v Ottawe.

Sú to brankári Alan Lenďák a Michal Prádel, aj keď ten v Kanade neodchytal ani jeden zápas. Na turnaji si opäť zahrajú aj útočníci Tomáš Pobežal, Ján Chovan a Tobias Tomík.

Obranca Luka Radivojevič nastúpi už na svoj tretí juniorský šampionát.

V kádri sú zastúpení ôsmi hráči zo slovenskej extraligy, takisto ôsmi z kanadskej juniorskej CHL a aj piati hráči americkej juniorskej súťaže USHL, v ktorej pôsobia aj všetci traja brankári Slovenska.

Vizitky: Slovensko na MS v hokeji U20 2026

Brankári:

Roberto Leonardo Henriquez

  • Vek: 18
  • Klub: Green Bay Gamblers (USHL)

Brankár so slovenskou, ale aj dominikánskou národnosťou chytá v jednom z najlepších tímov USHL a v lige patrí medzi najúspešnejších brankárov.

Aj keď v tíme nepôsobí ako jednotka, odchytal 13 zápasov, priemerne inkasuje menej ako dva góly na duel a s úspešnosťou zákrokov na úrovni 92,8 percent je druhým najlepším brankárom v súťaži.

Odchovanec Slovana Bratislava nechytal na veľkom množstve reprezentačných podujatí. Vlani odohral dve stretnutia na Hlinka Gretzky Cupe.

Roberto Leonardo Henriquez (vľavo).
Roberto Leonardo Henriquez (vľavo). (Autor: Facebook/Green Bay Gamblers Hockey)

Alan Lenďák

  • Vek: 19
  • Klub: Fargo Force (USHL)

Lenďák je druhý rok v americkej USHL a je takisto vo veľmi dobrej forme. Spomedzi trojice slovenských gólmanov odchytal v súčasnom ročníku najmenej zápasov (11), ale s úspešnosťou zákrokov 91,5 percent je piaty najlepší v lige.

Na MS U20 bol aj vlani, zasiahol do dvoch zápasov. Nevyšiel mu najmä ten druhý s Fínmi, kde skončil po 13 minútach a troch inkasovaných góloch.

Michal Prádel

  • Vek: 18
  • Klub: Tri-City Storm (USHL)

Robustný brankár bol prvým Slovákom draftovaným v roku 2025. Detroit po ňom siahol v treťom kole z celkového 75. miesta. Aj on pôsobí v USHL, kde je jasnou jednotkou Tri-City. Po 23 stretnutiach platí, že ma zo všetkých brankárov v lige najviac odchytaných zápasov. Zastavil v nich 91,6 percent striel, čo ho radí na tretie miesto v celej súťaži. Pripísal si aj tri čisté kontá.

V apríli zažil úspešné MS do 18 rokov, kde ako jednotka v bránke pomohol Slovensku dokráčať do zápasu o bronz, v ktorom nestačilo na USA po predĺžení.

Obrancovia:

Adam Beluško

  • Vek: 19
  • Klub: Muskegon Lumberjacks (USHL)

Beluško vymenil kanadskú juniorskú WHL za americkú USHL, kde za Muskegon zaznamenal v 27 stretnutiach doposiaľ osem kanadských bodov.

Pre defenzívne ladeného obranca z Košíc pôjde o prvú účasť na šampionáte. V minulosti hral aj na MS U18. Na turnaji v USA bude asistentom kapitána.

Michal Čapoš

  • Vek: 18
  • Klub: Wenatchee Wild (WHL)

Čapoš má 195 centimetrov a 95 kilogramov a pôsobí v americkom tíme, ktorý hrá západo-kanadskú juniorskú súťaž. V súčasnom ročníku má bilanciu osem bodov v 24 stretnutiach.

V kategóriách do 16 a 18 rokoch hrával vo Švédsku, v budúcej sezóne by mal začať pôsobiť na vysokej škole ako hráč Western Michigan University.

Andrej Fabuš

  • Vek: 19
  • Klub: HC Slovan Bratislava (Tipsport liga)

Fabuš pôsobí dlhodobo v hlavnom meste. V drese Slovana vystriedal mnohé vekové kategórie, v minulej sezóne získal s juniorkou belasých striebro.

Zahral si aj v B-mužstve a v súčasnej sezóne už patrí do A-tímu jedného z najlepšie hrajúcich mužstiev súťaže. Po 26 zápasoch má na konte šesť bodov.

Adam Goljer

  • Vek: 17
  • Klub: HK Dukla Trenčín (Tipsport liga)

Len 17-ročný obranca zažíva v Trenčíne prelomovú sezónu. Zatiaľ čo v minulých rokoch do extraligového diania len nahliadol, teraz patrí k stáliciam v základnej zostave a od trénerov dostáva solídnu porciu minút. V 26 dueloch strelil tri góly a pridal šesť asistencií.

Podľa predbežných rebríčkov skautov by Goljer mohol počuť svoje meno už v prvých dvoch kolách vstupného draftu NHL. K dobrému menu v zámorí mu môže pomôcť aj juniorský šampionát.

Na snímke Colle Cassels (Zvolen) a Adam Goljer (Trenčín) bojujú o puk.
Na snímke Colle Cassels (Zvolen) a Adam Goljer (Trenčín) bojujú o puk. (Autor: TASR)

Adam Kalman

  • Vek: 18
  • Klub: HK Nitra (Tipsport liga)

Po dvoch účastiach na MS do 18 rokov sa Kalman dočká prvej medzi juniormi. Rodák z Myjavy nastúpil v súčasnom ročníku za Nové Zámky v SHL, Nitru v extralige a za Nitru aj v juniorke.

Väčšinu času však pôsobí medzi mužmi v drese "Corgoňov", kde odohral už 25 zápasov so ziskom troch bodov.

Filip Kovalčík

  • Vek: 16
  • Klub: Drummondville Voltigeurs / QMJHL

Najmladší hráč slovenského výberu oslávi 17 rokov na Silvestra. Trénerov zaujal svojou hrou v kanadskej juniorke, kde v 29 stretnutiach nazbieral desať bodov a jeho tím sa nachádza na popredných priečkach súťaže.

V apríli bol aj na MS do 18 rokov, ale nastúpil len do jedného zápasu. Nadchádzajúci turnaj tak môže byť výbornou vzpruhou pre jeho kariéru.

Matúš Lisý

  • Vek: 18
  • Klub: Red Deer Rebels (WHL)

Ďalší z hráčov zo zámoria vystriedal extraligu za kanadskú juniorku. Vlani pôsobil v Nitre, teraz má v Red Deer šesť bodov v 28 zápasoch. Čo je rovnaká bilancia, akú mal v drese Corgoňov.

V apríli hral vo všetkých zápasoch na dorasteneckých MS, teraz dostane šancu medzi juniormi.

Luka Radivojevič

  • Vek: 18
  • Klub: Boston College (NCAA)

Syn Branka Radivojeviča by mal byť najväčšou oporou slovenskej obrany. Na turnaji si zahrá už tretíkrát a jeho narodeniny (3. januára) mu tesne umožnia účasť aj o rok.

Na posledných dvoch šampionátoch odohral dohromady desať zápasov so ziskom štyroch bodov. Zaujímavosťou je, že Luka sa narodil práve v štáte Minnesota, v ktorom sa teraz odohrajú MS U20.

V lete neprešiel draftom NHL a bude tak mať motiváciu ukázať, že kluby profiligy urobili chybu. Bek aktuálne pôsobí v univerzitnej NCAA, kde nastupuje za Boston College. V 16 stretnutiach si zapísal deväť asistencií.

Radivojevič sa do svojej rodnej krajiny vrátil v minulej sezóne, pôsobil v USHL, kde sa zaradil do najlepšieho výberu nováčikov.

Luka Radivojevič v zápase Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2025.
Luka Radivojevič v zápase Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)

Útočníci:

Jakub Dubravík

  • Vek: 18
  • Klub: Vlci Žilina (Tipsport liga)

Dubravík sa narodil vo Veľkej Británii, ale jeho hokejovým domovom je Žilina. Pod Dubňom vystriedal rôzne vekové kategórie a v súčasnosti pôsobí v A-mužstve, kde má bilanciu 5+3 po 26 dueloch. Na tri zápasy nastúpil aj v juniorke.

Alex Gašo

  • Vek: 18
  • Klub: Mountfield HK U20 (Česká juniorská liga)

Gašo je hráč bez významnej reprezentačnej minulosti, ale súčasná sezóna v Hradci Králové sa pre neho vyvíja sľubne. V Českej juniorke zbiera viac ako bod na zápas a na tri duely nastúpil aj medzi mužmi v najvyššej súťaži. Získal v nich dva body za gól a asistenciu.

V Česku hrá od minulej sezóny, predtým pôsobil v Dukle Trenčín.

Ján Chovan

  • Vek: 18
  • Klub: Sudbury Wolves (OHL)

Prospekt Los Angeles Kings, ktorí po ňom siahli v šiestom kole draftu 2025, bude patriť medzi hlavné opory slovenskej ofenzívy. S turnajom už má skúsenosti, minulý rok na ňom nazbieral dva body v piatich stretnutiach. Výraznejšie sa ukázal na MS U18 v apríli, keď získal osem bodov v siedmich dueloch.

V tomto ročníku sa usadil v zámorí, kde v OHL získal zatiaľ 18 bodov v 29 zápasoch. Predtým pôsobil dlhšie obdobie vo fínskom Tappara Tampere, kde prešiel rôznymi vekovými kategóriami a s mužstvom do 18 rokov získal na jar ligový titul. V play-off k tomu pomohol dvanástimi bodmi v deviatich stretnutiach.

Ján Chovan sa teší po strelenom góle v zápase Slovensko - USA v súboji o bronz na MS v hokeji do 18 rokov 2025.
Ján Chovan sa teší po strelenom góle v zápase Slovensko - USA v súboji o bronz na MS v hokeji do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)

Tomáš Chrenko

  • Vek: 18
  • Klub: HK Nitra (Tipsport liga)

Chrenko je ďalší z extraligistov a nádejí pre draft 2026, kde ho skauti vidia v závere prvého kola. Pomáha k tomu jeho stabilné miesto v útoku Nitry a veľmi dobrá produktivita. Pod Zoborom nazbieral v súčasnej sezóne už 17 bodov v 27 dueloch. V A-mužstve pôsobil aj vlani.

V apríli bol lídrom mužstva na dorasteneckých MS, mal rovnakú bilanciu ako Ján Chovan (5+3), čo ich oboch zaradilo na miesto najlepších strelcov tímu a aj najproduktívnejších hráčov.

Michal Liščinský

  • Vek: 19
  • Klub: HC Košice (Tipsport liga)

Debutant na MS U20 začal sezónu v americkej NAHL v tíme Minnesota Wilderness, ale po ôsmich zápasoch sa vrátil do svojho domáceho klubu do Košíc. Tam odohral zatiaľ 17 duelov a získal dva body.

V minulej sezóne nastupoval za Brooks Bandits v kanadskej BCHL a s mužstvom sa tešil zo zisku ligového titulu.

Alex Mišiak

  • Vek: 18
  • Klub: Erie Otters (OHL)

Mladší brat Martina Mišiaka prichádza na turnaj v dobrej forme. V posledných piatich ligových dueloch získal päť bodov. Celkovo má za klub, v ktorom v juniorskom období pôsobil aj hviezdny Connor McDavid, 17 bodov v 31 zápasoch.

Do kanadskej súťaže prišiel z tej americkej, predtým nastupoval za extraligový Zvolen.

Alex Mišiak počas MS v hokeji do 18 rokov 2025.
Alex Mišiak počas MS v hokeji do 18 rokov 2025. (Autor: IIHF)

Samuel Murín

  • Vek: 18
  • Klub: Tri-City Storm (USHL)

Mladý útočník mal rušnú sezónu 2024/25. Hral v nej za juniorku Popradu, aj za A-tím Kamzíkov, odkiaľ zamieril ku konkurencii do Spišskej Novej Vsi. Pôsobil aj v projekte do 18 rokov a vybojoval si miesto aj na MS do 18 rokov.

Po premenlivom roku na Slovensku zamieril do USA, kde hrá v tíme Tri-City. V klube okrem neho pôsobí aj brankár Michal Prádel, obranca Tibor Baran aj útočník Oliver Ozogány.

Asistentom hlavného trénera je Ivan Feneš, bývalý kormidelník reprezentačnej juniorky. Murín nemá veľmi produktívnu sezónu, v 28 stretnutiach získal päť bodov.

Adam Nemec

  • Vek: 18
  • Klub: HK Nitra (Tipsport liga)

Nositeľ známeho hokejového mena a mladší brat Šimona je ďalším talentom z nitrianskej liahne. Skautom bude chcieť ukázať svoje kvality pred nastávajúcim vstupným draftom NHL, kde by podľa predbežných rebríčkov mohol pomýšľať na prvé či druhé kolo.

Rodák z Liptovského Mikuláša je už naplno etablovaným členom nitrianskeho útoku. V súčasnej extraligovej sezóne získal 15 bodov v 28 dueloch.

Nemec zbieral reprezentačné skúsenosti v posledných rokoch na MS U18, zúčastnil sa na nich dvakrát.

Tobias Pitka

  • Vek: 19
  • Klub: Northern Michigan University (NCAA)

Robustný center pôsobí už štvrtú sezónu v Severnej Amerike. Kapitán slovenského výberu hrá na univerzite v severnom Michigane, kde má po 14 zápasoch bilanciu 3+3. Jeho tím má však neuveriteľne nevydarenú sezónu. Zo 16 stretnutí si ešte nepriniesol výhru, raz prehral po predĺžení.

Posledné dve sezóny Pitka odohral v kanadskej BCHL, kde v uplynulom ročníku dosahoval takmer bod na zápas.

Tobias Pitka v semifinálovom zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 18 rokov.
Tobias Pitka v semifinálovom zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 18 rokov. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)

Tomáš Pobežal

  • Vek: 19
  • Klub: Kingston Frontenacs / OHL

Pobežal patrí medzi najznámejšie mená slovenského výberu. Na konte má už extraligový titul s Nitrou, vyše sto zápasov v domácej najvyššej súťaži (vrátane play-off), titul zo slovenskej juniorskej ligy, účasť na minuloročných MS do 20 rokov aj dvoch šampionátoch do 18 rokov.

Po dlhom pôsobení na Slovensku sa však rozhodol pre zmenu a v súčasnosti oblieka dres Kingstonu v kanadskej juniorskej OHL. Center mužstva má po 33 stretnutiach 18 bodov.

Andreas Straka

  • Vek: 18
  • Klub: Québec Remparts (QMJHL)

Rodák zo Spišskej Novej Vsi hokejovo vyrastal hlavne v Poprade. Druhý rok však už pôsobí v Kanade. Po minuloročnom 34-bodovom zápise má dobrý rozbeh na prekonanie tohto čísla. V 25 dueloch bodoval už 17-krát. Na MS U20 tak prichádza v dobrej forme.

Michal Svrček

  • Vek: 18
  • Klub: Brynäs IF (SHL)

Svrček je spomedzi zverencov trénera Frühauf posilou z najkvalitnejšej súťaže. Vo švédskej najvyššej lige SHL nastupuje za Brynäs IF. Hráva však aj v druhej najvyššej súťaži a pár zápasov odohral aj v juniorke. Za Brynäs hral aj v minulej sezóne a dôveru trénera si získal aj v dôležitých zápasoch play-off.

Jeho kvality si všimli aj v zámorí a počas letného draftu po ňom siahol Detroit Red Wings vo štvrtom kole. Na MS do 20 rokov však zažije premiéru.

Tobias Tomík

  • Vek: 18
  • Klub: Vancouver Giants (WHL)

Tomík je ďalší z potenciálnych kandidátov na budúcoročný draft NHL. Podľa rebríčkov skautov by aj on mohol počuť svoje meno už v rámci prvých dvoch kôl.

Aj on sa v preddraftovej sezóne rozhodol vystriedať slovenskú najvyššiu súťaž, kde obliekal dres Trenčína, za kanadskú juniorku. Na západnom pobreží získal 16 bodov v 33 zápasoch.

Rodák z Ilavy má reprezentačné skúsenosti z dvoch MS do 18 rokov a vlani hral aj na juniorskom šampionáte.

Tobias Tomík v zápase Slovensko - Kazachstan na MS U20 2025
Tobias Tomík v zápase Slovensko - Kazachstan na MS U20 2025 (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)

Lukáš Tomka

  • Vek: 18
  • Klub: HC’05 Banská Bystrica (Tipsport liga)

Tomka je s Banskou Bystricou juniorský šampión z minulej sezóny. V klube pôsobí medzi hráčmi do 20 rokov, ale aj v A-mužstve. V súčasnej sezóne nastúpil okrem týchto dvoch mužstiev aj v Detve v druhej najvyššej seniorskej lige.

Práve Lukáš Tomka bol strelcom jediného gólu v poslednom prípravnom stretnutí Slovenska pred MS U20. Naši reprezentanti v ňom podľahli 1:2 po predĺžení.

Hlavný tréner:

Peter Frühauf

  • Vek: 43

Peter Frühauf je nástupcom Ivana Feneša pri výbere do 20 rokov. Známy je najmä z pôsobenia v seniorskej reprezentácii, kde bol tri roky asistentom Craiga Ramsayho.

Popri tejto role pôsobil aj ako asistent najprv v Trenčíne a následne v Hradci Králové. Momentálne sa naplno venuje juniorskému výberu a nadchádzajúci šampionát bude jeho premiérou pri mužstve do 20 rokov, ale aj v pozícii hlavného trénera.

Počas svojej hráčskej kariéry pôsobil prevažne na Slovensku a v Česku. V extralige odohral ako obranca vyše 600 zápasov vrátane play-off. V roku 2012 získal so Slovanom Bratislava ligový titul.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

